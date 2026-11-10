Prvé týždne len chodil po firmách a lámavou angličtinou sa pýtal, či mu dá niekto prácu na stavbe.
„Sadol som do auta a povedal som mame, že si idem hľadať prácu. Ešte v Poľsku na diaľnici som nevedel, či idem do Nemecka, alebo niekam na sever. Napokon som došiel do Estónska a nalodil som sa s autom na trajekt do Helsínk,“ hovorí Marek Pivovarník o začiatkoch svojho životného dobrodružstva.
Dnes žije vo Fínsku už 14 rokov. Má životnú partnerku, s ktorou majú dve deti, neďaleko Helsínk si postavil dom a pracuje ako stavbár na bytovkách, obchodných centrách, metrách, strechách či iných rôznych projektoch.
- Ako dokázal mesiac žiť v aute a hľadať si prácu vo Fínsku.
- Koľko dokáže prácou v stavebníctve vo Fínsku zarobiť.
- Koľko ho stálo postaviť veľký rodinný dom.
- Aké skúsenosti má s fínskym zdravotníctvom a školstvom.
Marek v rozhovore pre Refresher priznal, aké náročné boli hlavne začiatky, keďže prvý mesiac spal len v aute na parkoviskách a lámanou angličtinou si hľadal po meste prácu.
„Sprchoval som sa na benzínkach, potom na toaletách pre invalidov, kde mali veľkú sprchu. V tom čase som prespával na parkovisku pri prístave,“ spomína rodák z bardejovského okresu, ktorý v mladosti slúžil v armáde.
S Marekom sme sa okrem iného rozprávali aj o tom, koľko stojí život vo Fínsku, koľko zaplatil za stavbu vlastného domu, ako sa spoznal so svojou fínskou polovičkou a aká životná úroveň je v štáte, ktorý rok čo rok drží prvenstvo v štatistike najšťastnejších krajín sveta.
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Ako si si zvykal na život vo Fínsku?
Postupne. Slovíčka som sa učil deň po dni. Každý deň som si napísal 5 – 6 slovíčok zo stavby a snažil som sa ich zapamätať. Postupne som si takto zlepšoval slovnú zásobu.
Život tam sa mi zapáčil ihneď. Hoci ani po pol roku som jazyk neovládal perfektne, učil som sa. Žil som v dome pre robotníkov, ktorý vlastnila firma.
Pracuješ v stavebníctve. Zostal si v prvej firme, v ktorej ťa zamesntali, alebo si ich časom obmieňal?
Keď som začínal, mal som 11 eur na hodinu. Všimla si ma susedná firma, ich šéf si moju prácu cenil a dal mi zmluvu na 20 eur na hodinu. Dostal som viac zodpovednosti, čiže som sa musel doučiť aj jazyk. Dnes teda fičím denne anglicky, rusky aj fínsky podľa potreby – v závislosti od kolegov, s ktorými pracujem.
A ako to máš s platom dnes?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako dokázal mesiac žiť v aute a hľadať si prácu vo Fínsku.
- Koľko dokáže prácou v stavebníctve vo Fínsku zarobiť.
- Koľko ho stálo postaviť veľký rodinný dom.
- Aké skúsenosti má s fínskym zdravotníctvom a školstvom.