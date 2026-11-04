Vo výbere nechýbajú slovenskí autori, svetové bestsellery ani knihy, ktoré otvárajú aktuálne spoločenské témy.
Nevieš, po akej knihe siahnuť najbližšie? Martinus zverejnil svoj každoročný výber titulov, ktoré najviac zaujali jeho kníhkupcov, zamestnancov aj vydavateľov. Do zoznamu sa dostali svetové bestsellery, slovenskí autori, silné skutočné príbehy aj knihy, ktoré otvárajú aktuálne spoločenské témy.
Výber je rozdelený do šiestich kategórií a ponúka niečo pre takmer každého. Na svoje si prídu milovníci romantiky, fantasy, detektívok aj tí, ktorí dávajú prednosť literatúre faktu. Nechýbajú ani knihy o fungovaní mozgu, sociálnych sieťach či peniazoch.
Pripravili sme pre teba prehľad všetkých 65 titulov. Pri každom nájdeš krátke predstavenie aj odkaz na knihu v Martinuse. Na konci nájdeš aj samostatný výber 25 detských kníh.
Beletria
- Nathan Hill – Wellness (Ikar)
- Román o partnerstve, ambíciách a príbehoch, ktoré si o vlastnom živote hovoríme dovtedy, kým prestanú fungovať. Odporúča ho aj CEO Martinusu Michal Meško.
- Emily Henry – Úžasne krásny život
Oddychovka, v ktorej sa prepletajú dva príbehy a ktorá sa číta takmer sama.
- Robert Jackson Bennett – Pohár skazy
Fantasy detektívka zasadená do sveta, v ktorom vládnu morské príšery.
- Joe Abercrombie – Diabli
Bizarná fantasy výprava postavená na čiernom humore a sarkazme.
- James Islington – Vôľa väčšiny
Plno intríg vo svete inšpirovanom starovekým Rímom, v ktorom nevieš, komu sa dá veriť.
- J.R.R. Tolkien – Pád Gondolinu
Návrat do Stredozeme, ktorý ocenia najmä skúsení fanúšikovia Tolkiena.
- Devney Perry – Štít Vrabčiat
Svieža romantasy so sympatickými hrdinami aj príšerami.
- Sarah J. Maas – Na dvore z rozštiepenej harmónie (Slovart)
Šiesty diel série Na dvore z tŕňov a ruží, na ktorý čakali fanúšikovia romantasy. V Prythiane sa prebúdza nová hrozba a staré spojenectvá sú vystavené skúške.
- James Baldwin – Giovanniho izba (BRAK)
Klasika o Davidovi, ktorý v Paríži 50. rokov prežíva leto plné túžby a pocitu viny.
- Florence Knapp – Mená (Lindeni)
Román o tom, ako jediné rozhodnutie dokáže zmeniť život nás aj našich najbližších.
- Chris Whitaker – Všetky farby temnoty
Triler plný zvratov o tom, čo prichádza po tragédii.
- Kristin Hannah – Veľká samota
Emotívny príbeh o prežití v divočine Aljašky.
- M.L. Wang – Meč Kaigenu
Fantasy o rodine a cti, ktorá zasiahne viac, než čakáš.
- Antonia Hodgson – Rád krkavca (Tatran)
Epické fantasy s atmosférou dark academie, politickými intrigami a bojom o cisársky trón.
- Charlotte McConaghy – Divoké temné pobrežie (Tatran)
Atmosférický román s krásnym jazykom a nečakanou zápletkou, ideálny na sychravé novembrové večery.
- Allen Levi – Theo z Goldenu
Hrejivý príbeh o drobných skutkoch láskavosti.
- Jakub Stanjura – Augusty
Emočne silný a pritom ľahko čitateľný príbeh o gaslightingu.
- Illarion Pavľuk – Vidím, že vás láka tma
Psychologický triler, ktorý balansuje na hrane reality a surrealizmu.
- Nelio Biedermann – Lazár (Ikar)
Rodinná sága uhorskej aristokratickej dynastie Lázárovcov plná tajomstiev, osobných drám a štipky šialenstva.
- Megan Lally – Tak sa nevolám (Motýľ)
Napínavý triler o dievčati bez spomienok a mužovi, ktorý tvrdí, že je jej otec.
- Júlia Marcinová – Šrapnel v hrudi dušu neroztrhne (Artis Omnis)
Voľné pokračovanie bestselleru Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. Opäť nás vezme do Poluvsia v Rajeckej doline, k ľuďom, ktorých životy poznačila druhá svetová vojna a povojnové roky.