Jana vlastní kadernícky salón: Niektoré klientky sú bezočivé. Na rozbeh som musela predať byt a roky som nebola na dovolenke

Jana je špecialistka na blond a jej melíry stoja aj 600 eur. Klientky za ňou do salónu v Novej Dubnici cestujú z Bratislavy aj zo zahraničia. Začínala tak, že napriek plnému diáru prerábala, čo je podľa nej realita mnohých kaderníčok na Slovensku.
Keď Janka Doričková na Instagram pridala video o tom, že za kvalitnú prácu sú ženy ochotné zaplatiť aj 250 eur a viac, strhla sa pod ním lavína komentárov. Kaderníčky sú vraj „nenažrané“ a v strate môže byť len tá, ktorá nechodí do roboty.
Podľa Jany je to obyčajné nepochopenie podnikania. „Kaderníčka je podnikateľka ako každá iná. Peniaze od klientky nám nejdú do vrecka, najprv z nich zaplatíme dane, materiál a nájom. A keď si raz kúpime nové auto, sú za tým roky drilu a obetí, nie obálka od klientok,“ hovorí pre Refresher.
- Čo radí kaderníčkam, ktoré sa boja zdražiť.
- Ako reagujú klientky, keď od nich chce zálohu alebo pokutu za neohlásený termín.
- Koľko jej naozaj zostane z melíru za 600 eur.
- Prečo si luxusný salón otvorila v Novej Dubnici a nie v Bratislave.
Sama si pamätá časy, keď by jej takéto ceny za svoje služby ani nenapadli. Na začiatku pendlovala medzi prenajatým kreslom v Novej Dubnici a v bratislavskej Petržalke a robila od rána do večera. Raz k nej prišla plavovláska s pokazenou farbou od celebritného kaderníka. Jana na jej hlave strávila takmer päť hodín. Potom si od nej vypýtala 60 eur.
Kolega, ktorý vlastní salón v Bratislave, si ju zavolal bokom. „Povedal mi: Urobila si takú úžasnú prácu, že mám chuť sa ti pokloniť. A ty si si vypýtala šesťdesiat eur? Tej klientke bude zajtra hanba povedať kolegyniam v práci, koľko zaplatila,“ spomína.
Dnes si za melír pýta aj 600 eur a klientky za ňou cestujú z celého Slovenska. Napriek tomu tvrdí, že jej z ceny na konci roka zostane len zlomok.
V rozhovore pre Refresher rozpočítala, kam idú peniaze z drahého melíru, prečo musela predať byt a ktoré klientky považuje za bezočivé a sebecké. Prezradila aj, prečo jej nikto z rodiny nerozumel, keď si otvorila luxusný salón My Name is Icon v Novej Dubnici, a čo radí kaderníčkam, ktoré sa boja zdražiť.
Na rozbeh som musela predať byt
Janka vraví, že cesta k melírom za 600 eur ju ako podnikateľku stála v živote veľa obety. Vlastný salón stojí veľa peňazí a úspory z Anglicka jej nestačili. „Poviem to na rovinu. Musela som predať byt, aby som splatila dlhy a vyplatila faktúry za materiál a zariadenie.“
Peniaze, ktoré zarobí, si delila na dve časti. Z jednej žila. Druhá, väčšia, bola odložená na dane, DPH a investície do salónu. „Na tie peniaze sa nefixujem. A na začiatku ich vyrobíš len tvrdou prácou. Mne nikto nikdy nič nedal. Všetko som si tvrdo vydrela,“ hovorí.
Pozná aj kaderníčky, ktorým stačí tisíc eur mesačne. Bývajú však v manželovom byte, jazdia na jeho aute a hypotéku platí on. Samoživiteľke alebo slobodnej matke by taký príjem podľa Jany nestačil. Tvrdá práca znamenala roky bez dovolenky a bez voľného víkendu. Stálo ju to aj zdravie.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo radí kaderníčkam, ktoré sa boja zdražiť.
- Ako reagujú klientky, keď od nich chce zálohu alebo pokutu za neohlásený termín.
- Koľko jej naozaj zostane z melíru za 600 eur.
- Prečo si luxusný salón otvorila v Novej Dubnici a nie v Bratislave.