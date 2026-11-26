Policajné psy, asistenčné psy, poľovnícke psy alebo psy, ktoré ti dajú vedieť, keď máš záchvat.
Pripravili sme pre teba zoznam desiatich najinteligentnejších plemien, ktorý vychádza zo štúdie Amerického kynologického klubu.
OdporúčanéMusíš policajtom odomknúť mobil a otvoriť kufor? Vysvetľujeme, aké sú tvoje práva 29. mája 2026 o 10:48
10. Austrálsky dobytkársky pes
Pes príbuzný s austrálskym psom dingo je odolné pastierske plemeno s (takmer) neobmedzenou energiou. Vyšľachtili ho koncom 19. storočia krížením anglického bulteriéra, kólie a psa dingo, aby sa čo najviac podobal na vyhynuté plemeno.
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 10