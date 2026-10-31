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REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
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dnes 31. októbra 2026 o 13:30
Čas čítania 1:58
Lucie Novotná/refresher.cz

REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste

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Všade dobre, doma najlepšie. Pre niektoré krajiny to však platí viac ako pre iné. Kde na svete sa teda majú najlepšie?

Spoločnosť Nomad Capitalist pomocou indexu Nomad Lifestyle porovnala život v 63 krajinách sveta. Ohodnotila ich na škále od nuly do sto bodov, a to v piatich kategóriách: príroda a klíma, dane, možnosti presťahovania sa do danej krajiny a získania pobytu, bezpečnosť a sloboda a ako piate kvalita života a infraštruktúra. Z bodov za jednotlivé kategórie potom vytvorila celkové skóre krajiny.

Česká republika sa umiestnila na 15. priečke rebríčka. Celkovo získala 62,97 bodov zo sto. Najmenej bodov, iba 33,5, dostala za prírodu a klímu. Naopak v bezpečnosti krajina vyniká s 78,7 bodmi. Slovensko sa do výberu 63 krajín nedostalo.

Pozri sa na najlepšiu desiatku krajín pre život v roku 2026:

10. Švajčiarsko

Zurich, Švajčiarsko
Zurich, Švajčiarsko Zdroj: Unsplash / Henrique Ferreira / volně k užití

Viac ako 90 bodov v kategórii bezpečnosti asi u Švajčiarska nikoho neprekvapí. Čo ale možno áno, je iba 45,3 bodov, ktoré jedna z najbohatších krajín Európy získala za prírodu. Musí to byť kvôli absencii mora, inak si to nevieme vysvetliť.

Celkové skóre: 65,44/100

9. Nový Zéland

Queenstown, Nový Zéland
Queenstown, Nový Zéland Zdroj: Unsplash / Ömer Faruk Bekdemir / volně k užití

Štát, ktorý je od nás úplne najďalej. Ak premýšľaš, kam sa presťahovať, s Novým Zélandom rozhodne nešľapneš vedľa. Bezpečie, úchvatné hory aj pláže, ale aj pomerne priaznivá situácia ohľadom možností pobytu z neho robia jednu z najlepších krajín sveta pre život.

Celkové skóre: 66,43/100

8. Kajmanské ostrovy

Kajmanské ostrovy
Kajmanské ostrovy Zdroj: Unsplash / Ronny Rondon / volně k užití

Zámorské územie Veľkej Británie v západnej časti Karibiku neoslní len plážami s bielym pieskom a priezračným morom. Získalo 90 bodov v rámci daní a veľmi dobre si vedie aj v bezpečnosti a čo sa týka prírody. Kvalita života, ale pokulháva, v tejto kategórii dostali Kajmanské ostrovy len 35,3 bodov.

Celkové skóre: 66,50/100
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Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Lucie Novotná/refresher.cz
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