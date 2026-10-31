REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste

Všade dobre, doma najlepšie. Pre niektoré krajiny to však platí viac ako pre iné. Kde na svete sa teda majú najlepšie?
Spoločnosť Nomad Capitalist pomocou indexu Nomad Lifestyle porovnala život v 63 krajinách sveta. Ohodnotila ich na škále od nuly do sto bodov, a to v piatich kategóriách: príroda a klíma, dane, možnosti presťahovania sa do danej krajiny a získania pobytu, bezpečnosť a sloboda a ako piate kvalita života a infraštruktúra. Z bodov za jednotlivé kategórie potom vytvorila celkové skóre krajiny.
Česká republika sa umiestnila na 15. priečke rebríčka. Celkovo získala 62,97 bodov zo sto. Najmenej bodov, iba 33,5, dostala za prírodu a klímu. Naopak v bezpečnosti krajina vyniká s 78,7 bodmi. Slovensko sa do výberu 63 krajín nedostalo.
Pozri sa na najlepšiu desiatku krajín pre život v roku 2026:
10. Švajčiarsko
Viac ako 90 bodov v kategórii bezpečnosti asi u Švajčiarska nikoho neprekvapí. Čo ale možno áno, je iba 45,3 bodov, ktoré jedna z najbohatších krajín Európy získala za prírodu. Musí to byť kvôli absencii mora, inak si to nevieme vysvetliť.
9. Nový Zéland
Štát, ktorý je od nás úplne najďalej. Ak premýšľaš, kam sa presťahovať, s Novým Zélandom rozhodne nešľapneš vedľa. Bezpečie, úchvatné hory aj pláže, ale aj pomerne priaznivá situácia ohľadom možností pobytu z neho robia jednu z najlepších krajín sveta pre život.
8. Kajmanské ostrovy
Zámorské územie Veľkej Británie v západnej časti Karibiku neoslní len plážami s bielym pieskom a priezračným morom. Získalo 90 bodov v rámci daní a veľmi dobre si vedie aj v bezpečnosti a čo sa týka prírody. Kvalita života, ale pokulháva, v tejto kategórii dostali Kajmanské ostrovy len 35,3 bodov.