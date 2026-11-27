Na biologickú mamu sa so sestrou nehnevajú. „Dala nám tú šancu žiť, a za to sme extrémne radi. Čo bolo, bolo“ hovorí.
Juraja a jeho sestru-dvojičku nechala biologická matka ako bábätká v bratislavskej nemocnici. Krátko pred prvými narodeninami si ich adoptovali manželia, ktorí nemohli mať vlastné deti. Dnes je Juraj trojnásobným otcom a hovorí, že mal detstvo, aké by doprial každému.
Pri výchove stavia na rešpekte, tak ako to zažil doma. S rodičmi bývajú kúsok od seba, a napriek tomu im volá každý večer. Na detstvo spomína len v dobrom: dovolenky, spoloční kamaráti so sestrou, otec, ktorý ho učil v škole. „Málokto by povedal, že sme adoptovaní,“ hovorí pre Refresher.
- Čo so sestrou našli v skriniach, keď rodičia neboli doma.
- Ako sa jeho spolužiak po rokoch ospravedlnil za to, čo im hovoril v škole.
- Či sa pokúsili niekedy vypátrať biologických rodičov.
- Čo Juraj ako malý chlapec povedal mame a odvtedy to už nikdy nezopakoval.
- Čo ho dnes najviac trápi v súvislosti s vlastnými deťmi.
Otázky o pôvode ho však sprevádzajú celý život. Vtipkuje, že ako deti so sestrou využívali chvíle, keď rodičia neboli doma, a hľadali v skriniach odpovede, na ktoré sa nahlas neodvážili spýtať. A u lekára si dodnes vždy znova uvedomí, že o sebe nevie „všetko.“
Pokúsil sa niekedy vypátrať biologických rodičov? Čo povedal mame ako malý chlapec a nikdy to už nezopakoval? A prečo mu odborníci po rokoch povedali, že jeho panické ataky môžu súvisieť s tým, čo zažil ako novorodenec?
Recepcia, o ktorej sa mu dodnes sníva
„Veľakrát mi napadlo, že by možno s odstupom času chcela naša biologická mama vedieť, ako sa máme. Je to však málo pravdepodobné, keďže adopcia je anonymná a asi by nás nedohľadala. Neviem presne, ako to funguje, ale keďže sa nás vzdala, informácie o nás pravdepodobne získať nemôže,“ opisuje Juraj.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo so sestrou našli v skriniach, keď rodičia neboli doma.
- Ako sa jeho spolužiak po rokoch ospravedlnil za to, čo im hovoril v škole.
- Či sa pokúsili niekedy vypátrať biologických rodičov.
- Čo Juraj ako malý chlapec povedal mame a odvtedy to už nikdy nezopakoval.
- Čo ho dnes najviac trápi v súvislosti s vlastnými deťmi.