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Čestmír testuje a recenzuje erotické hračky. Vyskúšal takmer všetko, len na jeden typ pomôcok si zatiaľ netrúfol.
„Kamaráti ženíchovi donesú nafukovaciu pannu alebo masturbátor a berú to len ako fór. Podľa mňa si to však potom aj tak doma za zavretými dverami vyskúša.“
Takto opisuje Čestmír Výborný vzťah mužov k erotickým pomôckam. Zatiaľ čo sa mnohé ženy o vibrátoroch rozprávajú celkom otvorene, muži si skúsenosti s hračkami pre dospelých radšej nechávajú pre seba. Nechcú totiž riskovať, že sa pred kamarátmi strápnia.
- Ktoré tri erotické pomôcky sú podľa Čestmíra najlepšie z tých, aké vyskúšal.
- Koľko si dokáže testovaním erotických hračiek privyrobiť mesačne a ako prebieha samotné testovanie.
- Ako mu raz z e-shopu poslali silikónovú vagínu s panenskou blanou a na aký typ pomôcok si dodnes netrúfol.
- Aké oplzlosti mu píšu niektorí muži.
- Ako testovanie hračiek ovplyvňuje jeho sexuálny život a čo na túto prácu hovoria jeho známi a rodina.
Čestmír búra tento stereotyp. Už niekoľko rokov si privyrába ako profesionálny tester erotických pomôcok. Testuje hračky pre mužov, ženy aj páry. Pri posledných dvoch kategóriách mu vypomáha jeho manželka.
Recenzie publikuje pod vlastným menom a s odhalenou tvárou. Svoje skúsenosti s erotickými pomôckami pritom opisuje do takých detailov, že podľa jeho vlastných slov pripomínajú erotické poviedky.
S Čestmírom sme sa porozprávali o tom, aké najbizarnejšie hračky testoval, podľa čoho si vybrať erotickú pomôcku, na čo si dať pri kúpe pozor, ale aj o najnovších trendoch vo svete hračiek pre dospelých. Pýtali sme sa ho tiež, či si dokáže predstaviť, že najmä introvertnejší muži raz vymenia randenie so skutočnými ženami za robotické silikónové panny.
„Myslím si, že si svojich fanúšikov určite nájdu. Ale kým panna nebude vedieť uvariť sviečkovú a hovädzí guláš, určite by som skutočnú ženu za ňu nevymenil.“
V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.
Naposledy sme napríklad vyskúšali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie, a vyspovedali profesionálneho dominanta. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Všímam si, že erotické hračky pre mužov sú oveľa väčšie tabu ako vibrátory pre ženy. Čím to podľa teba je?
Myslím si, že za to môže mužské ego. Chlap, ktorý nemá dostatok sebavedomia, nedokáže o sexe hovoriť otvorene. Na mužov sa navyše stále pozerá skôr ako na nemravníkov.
Vidíš to napríklad pri rozlúčkach so slobodou. Kamaráti ženíchovi donesú nafukovaciu pannu alebo masturbátor a berú to len ako fór. Podľa mňa si to však potom aj tak doma za zavretými dverami vyskúša. (smiech)
Všímam si, že zo strany mužov to býva tabu pri párových pomôckach. Mnohí sú proti tomu, aby partnerku uspokojovali pomôckou. Vnímajú to skoro ako neveru. Sám som počul veľa hlúpych názorov typu: „Ona to predsa nepotrebuje, má mňa.“ Vtedy si hovorím: chuďatká ich ženy.
Akú najlepšiu hračku si doteraz vyskúšal? Ak nevieš vybrať jednu, pokojne daj top tri.
To je veľmi ťažké, rukami mi ich prešlo naozaj veľa. Prvé miesto by som dal pánskemu masturbátoru BOOM Afrodité Pro. Vyzerá ako taký veľký fén. Je to top masturbátor, aj keď skôr na rýchlu akciu.
Nedávno sme skúšali vibrátor v tvare hada Temptasia Rattlesnake. Zaujal ma silnými vibráciami a najmä dizajnom. Mám rád dizajnové veci, nie obyčajné dildá. Je v ňom sklenená guľôčka, v ktorej sa tvoria malé elektrické výboje pripomínajúce blesky. Vyzerá to naozaj krásne.
Na tretie miesto by som dal dámsku pomôcku Svakom Clity. Ide o bestseller tejto značky. Napodobňuje orálny sex a sanie, takže je ideálna pre ženy, ktoré milujú stimuláciu klitorisu. Svakom je známy aj tým, že má úplne vychytaný zdravotnícky silikón.
Spomínal si, že testovanie nemáš ako hlavnú prácu. Koľko si ním vieš zarobiť?
Záleží na tom, koľko času tomu venujem. Okrem testovania a recenzií píšem aj edukatívne články či nakrúcam videosprievodcov k nákupu erotických pomôcok. Je to celkom zaujímavý príjem, dajme tomu tak štvrtina môjho celkového príjmu.
Okrem testovania totiž pracujem aj ako CNC-čkár – programujem, servisujem a nastavujem obrábacie stroje. Niekedy zase robím hodinového manžela. Som tak trochu workoholik, baví ma makať. (smiech) Myslím si však, že keby som chcel, asi by sa to testovanie pomôcok dalo robiť na plný úväzok.
Keby sme sa mali baviť v číslach, o akú sumu približne ide?
Dajme tomu, že okolo tých dvadsiatich tisíc korún (približne 820 eur, pozn. red.) mesačne. Ale ako hovorím, záleží len na mne. Čím viac práce urobím, tým viac zarobím.
Ako to vlastne funguje? Pracuješ pre sexshop, alebo ti hračky posielajú priamo výrobcovia?
Oboje. Kedysi som spolupracoval s viacerými firmami, dnes už robím len pre dva. Ponúkli mi exkluzivitu a možnosť byť ich tvárou a ambasádorom. Jazdíme spolu aj na erotické veľtrhy. Keďže sme si sadli a chodilo mi od nich najviac práce, prijal som to.
Výrobcovia, s ktorými sexshop spolupracuje, napríklad Svakom, mi niekedy posielajú pomôcky cez nich. Povedia im, že by chceli, aby na ne napísal recenziu aj ich tester – čiže ja.
Ako prebieha samotné testovanie? Máš nejaký prísny checklist, podľa ktorého boduješ materiál, výdrž batérie, hlučnosť a celkový zážitok, alebo to robíš vždy pocitovo?
Zohľadňujem všetky aspekty, ktoré si práve vymenoval. Ako pomôcka funguje, ako vyzerá, pomer ceny a výkonu a čo od nej očakávať. Veľmi sa pritom pozerám aj na samotný dizajn pomôcky.
Myslím si však, že ľudí najviac láka to, akým spôsobom samotné recenzie píšem. Niekedy totiž pôsobia takmer ako erotická poviedka. Detailne v nich totiž opisujem svoju reálnu skúsenosť. Samochvála trochu smrdí, ale mnohí recenzenti oproti mne píšu veľmi nezáživne. Povedia, že to vyskúšali a či je to dobré, alebo zlé. Ja to však píšem naostro – bez servítky, akoby som to porozprával kamarátovi.
Testuješ len pomôcky pre mužov, alebo ti posielajú aj párové hračky, ktoré skúšaš s partnerkou?
Posielajú mi úplne všetko. Pánske, dámske aj párové pomôcky. Takmer všetko testujeme spoločne s manželkou. Pri výsledkoch recenzie sa vždy zhodneme na nejakom kompromise, aj keď ju píšem ja.
Keď ide čisto o pomôcku pre ženu, nechám ju otestovať manželkou a ja to len spíšem. Nedávno sme napríklad písali článok o menštruačných kalíškoch. K tomu nemám čo povedať, a tak som ju poprosil, aby ich otestovala ona a povedala mi svoje dojmy.
Akú najbizarnejšiu vec ti poslali na recenziu?
Raz mi prišlo masturbačné torzo z materiálu, ktorý napodobňuje ľudskú kožu, s vagínou aj análnym otvorom. Bolo veľmi malé, takže vyzeralo naozaj bizarne. Ani som ho neskúšal, povedal som si, že je to fakt úchylné.
Inokedy mi poslali umelú vagínu z podobného materiálu, ktorá mala vo vnútri panenskú blanu. Keď si ju prerazil, vytiekla z nej červená tekutina. To bolo na mňa tiež už celkom moc.
Je niečo, čo by si nikdy nevyskúšal?
Už som robil recenzie skutočne na rôzne pomôcky vrátane klietok na penis. Hoci to nie je moja šálka kávy a vôbec ma to nevzrušuje, povedal som si, prečo to neskúsiť. Nakoniec to bola celkom zábava.
Jediné, čo som sa neodvážil vyskúšať, sú dilatátory – urologické pomôcky na roztiahnutie močovej trubice. Na to som nikdy nemal odvahu.
Na čo by si mali ľudia pri kúpe erotickej pomôcky dať najväčší pozor?
Najhoršie, čo môžu spraviť, je nakupovať u neoverených predajcov, napríklad z Číny, u ktorých nemajú žiadnu záruku ani istotu, že použili zdravotne neškodné materiály. Navyše mnohé pomôcky majú v sebe elektroniku a vibračné motorčeky, čiže ide aj o bezpečnosť. Určite odporúčam neulakomiť sa na podozrivo lacné hračky, ale radšej investovať do kvalitného produktu z overeného českého alebo slovenského e-shopu.
Ľuďom tiež často odporúčam, aby si pozreli videosprievodcu nákupom. Nedávno sme napríklad nakrúcali diel o análnych pomôckach aj o tom, ako bezpečne postupovať pri análnych radovánkach. Pre veľa ľudí je to stále tabu, no dnes sa na internete dozvieš všetko, a to úplne anonymne. Nikto sa nedozvie, na čo máš v posteli chuť.
A, samozrejme, nebáť sa opýtať. Ľudia mi často píšu na Instagram, čo by som im odporučil. Teraz napríklad veľa ľudí zaujímajú erotické adventné kalendáre. Úprimne im poviem, v ktorom je podľa mňa veľa zbytočných vecí a ktorý má lepší pomer ceny a kvality.
Kto ti píše častejšie, muži alebo aj ženy? Pýtajú sa na pomôcky pre seba, alebo chcú pomôcť s výberom darčeka pre partnera?
Je to asi pol na pol. Väčšinou mi píšu ženy, ktoré ma už poznajú. Naopak, muži mi napíšu skôr vtedy, keď sa osobne nepoznáme. Kamaráti sa ma na to úplne normálne pýtajú pri pive, na tréningu alebo v práci.
Párkrát mi však napísali aj úchyláci. Nestáva sa to len ženám. Keď sa ma niekto opýta, čo mám rád ja, odpíšem. Keď to však začne byť oplzlé, je to nepríjemné.
Čo ti písali?
Písali mi v dvojzmysloch. Keby sa tak ako oni so mnou bavila nejaká žena, možno by mi to aj zalichotilo, ale od muža je to divné.
Niekedy mi dokonca rovno píšu oplzlosti. Raz sa mi ozval chlapík, ktorý sa najprv pýtal na stimulátory prostaty. Potom mi začal posielať fotky svojho penisu a chcel, aby som mu poslal aj ja svoje. Hneď som ho zrušil.
Ako testovanie erotických pomôcok ovplyvňuje tvoj osobný sexuálny život? Dokážeš si ich stále užívať ako súčasť intimity a potešenia, alebo sa na ne pozeráš skôr ako na pracovnú povinnosť?
Stále sa to snažím brať ako zábavu a hobby, len s príjemným rozdielom, že ma za to platia. Základom je nerobiť to nasilu a nespraviť z toho nudnú rutinu. Jeden mesiac vydám viac recenzií, druhý menej, podľa toho, koľko mám času a akú mám náladu.
Je pravda, že čím viac toho vyskúšaš, tým menej vecí ťa prekvapí alebo nadchne. Na druhej strane môžeš lepšie porovnávať. A keď nejde o novinku, ktorá potrebuje recenziu pred uvedením do predaja, čo sa stáva zriedkakedy, pomôcky mi doma pokojne ležia dva či tri mesiace, kým vôbec dostanem chuť ich vyskúšať. Musím to vedieť skĺbiť aj s osobným a rodinným životom.
Technológie idú neskutočne dopredu. Máme VR porno, automatické masturbátory aj silikónové panny, ktoré dokážu rozprávať či simulovať dýchanie. Aký je aktuálny trend v erotických hračkách pre mužov a kam sa bude podľa teba uberať v najbližších rokoch?Ako to bude vyzerať o pár rokov, ti nepoviem, ale VR porno je dnes veľmi v kurze. Testoval som napríklad masturbátor Svakom Sam Neo 2. Na mobile si pustíš VR porno, stačia k tomu úplne obyčajné okuliare, ktoré som si objednal asi za 250 korún (približne 10 eur, pozn. red.). Svakom má aj vlastnú knižnicu s VR pornom zadarmo. Masturbátor vedel sať aj vibrovať a jeho funkcie sa zosynchronizovali s tým, čo sa dialo vo videu.
Na veľtrhu Venus v Berlíne som videl aj realistické panny za desaťtisíce až státisíce korún. Tie už boli naozaj husté.
V niektorých krajinách už dnes fungujú nevestince so silikónovými pannami. Niektoré z nich sú vybavené umelou inteligenciou, dokážu si zapamätať rozhovory a ukladajú si všetky informácie o používateľovi na cloud. Myslíš si, že s rozvojom takýchto technológií predovšetkým introvertnejší muži prestanú vyhľadávať kontakt so skutočnými ženami a radšej uprednostnia roboty?
Uvidíme v budúcnosti. Myslím si, že si svojich fanúšikov určite nájdu. Ale kým panna nebude vedieť uvariť sviečkovú a hovädzí guláš, určite by som skutočnú ženu za ňu nevymenil. (smiech)
Na veľtrhu ma zaujalo, keď som si to mohol ohmatať, a asi by som to pokojne aj vyskúšal. Ale je to šialené a pre mňa trochu bizarné. Nie som veľkým fanúšikom silikónových panien.
Ďalším trendom je takzvaný sex gaming, keď sú masturbátory prepojené s erotickými hrami. Dostalo sa to už aj k nám?
Párkrát som zaregistroval reklamu, ale osobne som to neskúšal. Myslím si, že u nás to ešte úplne nie je. Je to skôr vychytávka pre nerdov. Ja nie som gamer, občas si zahrám Fortnite s kamošmi, ale skôr kvôli tomu, aby sme pokecali, keďže už má každý svoju prácu a rodinu.
Spoločnosť je v tomto smere pomerne konzervatívna. Neprekáža ti písať recenzie pod vlastným menom a tvárou?
Na začiatku, teda asi pred piatimi či šiestimi rokmi, mi to pokrytci dosť často dávali vyžrať. Dokonca si ma doberali aj niektorí kolegovia v mojej primárnej práci. Vždy som si však hovoril, že každý si žije svoj život a nikomu tým neubližujem. Tí, ktorí ma najviac kritizovali, koniec koncov sami nemali svoje životy v poriadku. Keď má niekto potrebu súdiť ostatných, problém má on, nie ty.
Jediné, čo som nechcel, bolo, aby to čítali moje deti. Pred nimi som sa to snažil skrývať. Dnes už sú staršie, tak sa s tým netajím. Je to práca ako každá iná. Sexualita by nemala byť tabu.
Nemáš však pocit, že tým odhaľuješ veľa zo svojho intímneho života?
Necítim to tak. Asi som sa nad tým ani takto nezamýšľal. Obaja s manželkou sme týmto veciam veľmi otvorení, takže nám to problém nerobí. Občas dokonca zavítame aj na swingers párty a zároveň ani jeden z nás nie je žiarlivý.
Vlastne som veľmi rád, že som spoznal práve ju. Myslím si, že nájsť si partnerku, ktorá je so mnou ochotná testovať erotické pomôcky, zdieľať podobné záľuby a pristupovať k sexualite s takouto otvorenosťou, nie je úplná samozrejmosť.
Takže hovoríš, že ťa v tom podporuje?
Určite, iba nie je extrovert, ktorý by mal o tom potrebu rozprávať na sociálnych sieťach. Na druhej strane, tichá voda brehy myje. (smiech) Paradoxne je niekedy oveľa odviazanejšia než ja.
Ako na tvoje recenzie reagujú kamaráti a rodina?
Za posledné roky som si dosť vytriedil ľudí okolo seba a zistil, kto sú skutoční kamaráti. Väčšinou dostávam pozitívne ohlasy. Kamaráti za mnou často chodia aj po rady. Dokonca aj v rámci rodiny sa o tom normálne bavíme. Asi mám šťastie na ľudí okolo seba.
Na záver mi ešte povedz, prečo by si mal človek zaobstarať erotickú pomôcku, keď na masturbáciu stačia ruky?
Pretože masturbáciu môžeš brať aj inak než len ako bežné uvoľnenie. Môžeš si ju urobiť oveľa príjemnejšou a záživnejšou. Tak ako si erotickými pomôckami môžeš spestriť sex vo dvojici, aby z neho nebola rutina, môžeš si to spestriť aj sám.