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Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
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včera 25. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 16:03

Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť

Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť
Zdroj: Archív/Rozálie Růžičkova
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Bývalá sexpracovníčka a kupliarka nám porozprávala o pozadí sexbiznisu a o jeho nástrahách.

„Po tréningu som išla na zastávku električky, kde ma za ruku chytili dve ženy. Hneď som vedela, o čo ide. Na parkovisku už stáli policajné autá aj civilní policajti, ktorých som už dlhšie vídavala,“ hovorí Češka Alice Kršíková, ktorú vo Fínsku odsúdili za kupliarstvo na 2 roky a 10 mesiacov.

Dnes má 32 rokov a za sebou minulosť, akú by od nej podľa vlastných slov nečakal nikto, kto ju osobne pozná. Do sexbiznisu sa dostala už ako 19-ročná, keď minula peniaze od rodiny a z brigády nedokázala zaplatiť nájom. Začínala na priváte, no prešla si aj klubmi či escortom po pražských hoteloch. Najzásadnejší bod v živote však prišiel vtedy, keď prestala ponúkať služby a začala organizovať iné dievčatá. Svojho času ich mala pod sebou viac než 60 a mesačne si dokázala zarobiť aj 16-tisíc eur.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Alica dostala od poskytovania sexuálnych služieb k manažovaniu iných sexpracovníčiek.
  • Aké red flagy si ako operátorka všímala u klientov, kedy stretnutie rovno zrušila a akú sexuálnu službu bez ochrany klienti žiadali tak často, že ju považovala za bežnú.
  • Ako jedna Maďarka zvládla 19 klientov za jeden deň a prečo sú podľa Alice krátke stretnutia s klientmi často menej bolestivé a fyzicky náročné ako „poctivý sex“ s partnerom.
  • Ako jednu z jej pracovníčok prepadol klient, zviazal jej ruky a okradol ju.
  • Prečo podľa Alice chytíš pohlavnú chorobu skôr od dievčaťa z Tinderu než od sexpracovníčky.
  • Ako ju sledovali a odpočúvali fínski policajti a či ju väzenie „napravilo“.

Alica v rozhovore pre Refresher porozprávala, o čo všetko sa ako „operátorka“ sexpracovníčok starala, prečo si na sexbiznis zvolila práve Fínsko a koľko klientov denne vybavili jej dievčatá. Prezradila nám tiež, čo robila, keď napadli jednu z jej pracovníčok, a opísala, ako to vyzerá za bránami ženskej väznice vo Fínsku:

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kupliarka alice kršíková kupliarka alice kršíková kupliarka alice kršíková kupliarka alice kršíková
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V Refresheri ti pravidelne prinášame zaujímavé rozhovory. Naposledy sme vyspovedali napríklad Standu, ktorého odsúdili na 8 rokov za obchod s kokaínom, a bývalú bacharku. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.

Koľko si mala rokov, keď si sa dostala do sexbiznisu, a čo ťa k tomu viedlo?

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V prvom rade je dôležité spomenúť, že všetko, o čom budem hovoriť, sa stalo pred vyše desiatimi rokmi. Keď som začala so sexbiznisom, mala som 19 a teraz mám 32.

Išlo mi čisto o peniaze. Z domu som odišla žiť do Prahy, ktorá bola už vtedy finančne náročná. Z brigády som sa uživiť nedokázala a peniaze, ktoré som po strednej škole dostala od rodiny na štart, som minula, pretože som bola finančne negramotná. Pohovory mi nevychádzali, nájom bol vysoký a ja som vedela, že nechcem pracovať pre niekoho iného, ale podnikať a zarábať si sama na seba.

Sex mi nikdy nerobil problém, vždy som ho brala ako prirodzenú súčasť života. Som mentálne silná a nemala som v sebe v tomto smere žiadny blok. Paradoxne – sama som predtým sexbiznis odsudzovala. Keď sa však dostaneš do situácie, že potrebuješ rýchlo peniaze, pozeráš sa na to inak. Jedna moja kamarátka si takto privyrábala, čiže som vedela, že si tým vieš zabezpečiť pekný príjem. Bola to cesta rýchlych peňazí a street creditu, k čomu som inklinovala asi už od svojich 15, pretože som počúvala rap a vyrastala v tejto kultúre.

kupliarka alice kršíková
Zdroj: Archív/Rozálie Růžičkova

Vedela si, kde a ako začať?

Vôbec. Hanbila som sa za niekým prísť a povedať mu: „Chcem robiť toto, čo mi odporučíš?“ Za rodičmi som s tým ísť nemohla a ani za kamarátmi, lebo som nevedela, ako to prijmú. Od známej som vedela, že veľa dievčat v meste ponúka na privátoch erotické masáže. Našla som si teda jeden takýto privát a išla do toho. Keď sa na to pozerám spätne, finančne to vôbec nebola lukratívna ponuka.

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Na priváte som nevydržala ani rok. Presnejšie iba pár týždňov. Popri tom som vždy chodila aj do normálnej práce. Niekedy som to striedala, inokedy robila súčasne. Prešla som si úplne všetkým: privátom, erotickými masážami, klubom aj escortom po pražských hoteloch. Keďže som bola vždy podnikavá, rozmýšľala som, ako si zarobiť ešte viac a začala som uvažovať nad zahraničím.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa Alica dostala od poskytovania sexuálnych služieb k manažovaniu iných sexpracovníčiek.
  • Aké red flagy si ako operátorka všímala u klientov, kedy stretnutie rovno zrušila a akú sexuálnu službu bez ochrany klienti žiadali tak často, že ju považovala za bežnú.
  • Ako jedna Maďarka zvládla 19 klientov za jeden deň a prečo sú podľa Alice krátke stretnutia s klientmi často menej bolestivé a fyzicky náročné ako „poctivý sex“ s partnerom.
  • Ako jednu z jej pracovníčok prepadol klient, zviazal jej ruky a okradol ju.
  • Prečo podľa Alice chytíš pohlavnú chorobu skôr od dievčaťa z Tinderu než od sexpracovníčky.
  • Ako ju sledovali a odpočúvali fínski policajti a či ju väzenie „napravilo“.
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27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00