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Čo o 17. novembri vedia študenti, ktorí sa narodili dávno po páde komunizmu? Navštívili sme tri bratislavské školy a ich odpovede ťa prekvapia.