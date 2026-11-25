S týmto kvízom ti výber darčeka nezaberie viac než 5 minút.
Vianoce sa blížia a s nimi aj každoročná dilema: Čo kúpiť človeku, ktorý tvrdí, že nič nechce, alebo už všetko má? Či už hľadáš darček pre frajera, mamu, dedka alebo kamošku, trafiť sa do vkusu nie je vždy jednoduché. A ďalšie ponožky pod stromčekom to asi nezachránia.
Preto sme si pre teba pripravili krátky kvíz, ktorý ti uľahčí vianočné nákupy. Stačí odpovedať na pár otázok o človeku, ktorého chceš obdarovať, a my ti podľa jeho osobnosti a záujmov vyberieme konkrétne tipy na darčeky aj s odkazmi, kde ich objednáš. Vďaka tomu budeš mať vianočný darček vyriešený za pár minút.
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Viac tipov na darčeky, ktoré by sme pod stromček kúpili aj my, nájdeš v našom výbere WISHLIST.
Nájdi dokonalý vianočný darček
Zdroj: Unsplash / S Migaj
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Predstav si, že človek, ktorému kupuješ darček, má celý deň voľno. Ako ho najradšej strávi?
Okamžite vyrazí na nákupy.
Niečo majstruje.
Nasadí slúchadlá, sadne za počítač a nikto o ňom celý deň nevie.
Deka, kniha alebo seriál. Hlavne nerušiť.
Ráno odštartuje hodinovou skincare, potom pokračuje na masáž a večer zakončí maskou na pleť.
Ide si zacvičiť alebo zašportovať.
Zdroj: Dupe Photos / Shai
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Ktorý opis naňho či na ňu sedí najviac?
Je rodinná IT podpora.
Má viac športového oblečenia než bežného.
Aj do potravín ide oblečený*á ako na fashion week.
Dokáže stráviť celý deň pri knihe, LEGO® alebo obľúbenom seriáli.
V kúpeľni má viac kozmetiky než celá rodina dokopy.
Nič nepotrebuje, na nič sa nesťažuje a najradšej má svoju pohodu.
Zdroj: Unsplash/Christiann Koepke
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Na čo tento človek najradšej míňa peniaze?
Za kúsky, v ktorých sa cíti dobre.
Elektronika.
Knihy, spoločenské či PC hry a veci na domáci chill.
Za starostlivosť o seba a príjemné zážitky.
Športové vybavenie a aktivity.
Za praktické veci, ktoré dlho vydržia.
Zdroj: Dupe photos / Ashley Diego
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Čo ho zaručene dostane do dobrej nálady?
Keď niekto zruší plány a on/ona môže zostať večer doma.
Keď mu niekto pochváli outfit.
Keď sa oňho alebo o ňu niekto postará a nemusí nič riešiť.
Keď sa mu podarí niečo, na čom dlho makal.
Keď si naňho niekto spomenie a spraví mu malú radosť.
Keď konečne vychytá dokonalý gaming setup.
Zdroj: Pexels/Jakub Zerdzicki
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Predstav si, že dostane 200 € len tak. Na čo ich minie?
Kúpi niečo praktické. Zvyšok peňazí si odloží.
Bez premýšľania si kúpi novú kabelku, tenisky či iný kúsok zo svojho nekonečného wishlistu.
Kúpi si niečo, pri čom môže vypnúť a zrelaxovať.
Kúpi si nový gadget.
Urobí si zásobu novej skincare alebo sa objedná ku kozmetičke či na masáž.
Investuje do športového vybavenia.
Zdroj: Unsplash / Spacejoy
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Čo uňho / u nej doma určite nájdeš?
Nabíjačky, káble a gadgety, o ktorých ani nevieš, na čo slúžia.
Viac topánok, než potrebuje.
Cozy atmosféru, rozčítanú knihu, puzzle, stolové hry či LEGO®.
Veci, ktoré „sa ešte niekedy zídu“.
Podložku na cvičenie, činky a tašku do fitka.
Zásobu neotvorenej kozmetiky a parfumov.
Zdroj: Dupephotos.com / Emmanuel Torres
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Ako podľa teba vyzerá jeho alebo jej vysnívaná dovolenka?
Luxusný wellness, masáže a totálny chill.
Aktívny oddych na horách.
5-dňový maratón počítačových hier.
Útulná chata a dobrá kniha.
Na chalupe s vŕtačkou a pílkou v ruke.
City break, nákupy a dobré reštaurácie.
Zdroj: Unsplah / Arun Kuchibhotla
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Čo myslíš, že by ho/ju pod stromčekom potešilo najviac?
Parfum, kozmetický set alebo wellness poukaz.
Tech vychytávka, s ktorou sa bude hrať celé Vianoce.
Niečo, pri čom sa zabaví na celé hodiny.
Športová výbava.
Luxusnejší fashion kúsok, ktorý si bežne nedopraje.
Netuším, vraj všetko má.
Zdroj: Dupe Photos / Aina Li
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Aký obchod by nikdy neobišiel*a bez zastavenia?
Predajňu elektroniky.
Obchod s oblečením a doplnkami.
Parfumériu alebo drogériu.
Obchod so športovým vybavením.
Hobby market.
Kníhkupectvo alebo obchod s hrami.
Zdroj: Gašpo
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Ktorá veta najlepšie vystihuje človeka, ktorému kupuješ darček?
„Na toto existuje appka.“
„Nemám si čo obliecť.“
„Tento krém musíš vyskúšať!“
„Dnes dám len pár kilometrov.“
„Ešte jednu kapitolu a idem spať.“
„Nič nepotrebujem, všetko mám.“