Ready to watch?
November sa nám končí, no priniesol mnoho filmových a seriálových noviniek, ktoré rozhodne stoja za to. Trust me. 🤪
1. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Ako fanúšička filmov, ktorá čítala pôvodný dej The Hunger Games, som sa na tento film dosť tešila. Keďže v pôvodnej knižnej trilógii bola Haymitchova minulosť a 50. hry ukázané len v podobe „omrviniek“. Plus OG knihu Sunrise on the Reaping som nečítala. Takže nevedela som, čo úplne čakať.
A takto ti poviem, bolo to fajn, no najviac sa mi páčil začiatok a koniec. Ten stred, mám pocit, že veľmi rýchlo zbehol, a podľa mňa by bolo ideálne, keby bol ten film rozdelený na dve časti. No väčšina môjho okolia ohodnotila film 10/10, takže si myslím, že sa máš na čo tešiť.
2. The Body
Christians, look away. Or don't. 🤠
Čo sa stane, keď sa partia študentiek z cirkevnej školy rozhodne usporiadať halloweensku párty, na ktorej začnú vyvolávať Satana? Well, asi nič dobré. Presnejšie, spytovanie svedomia a jedno dievča upadne do miernej kómy. Ideálny seriál v predvianočnom období.
Ako by jeden komentár zhrnul: What in the Jennifer's Body meets Bring It On hooking up with Glee did I just watch lol.
3. Villeneuve: The Rise of a Legend
Niečo pre „formulistov“. V tomto filme sa pozrieš na život legendárneho pretekára Gillesa Villeneuva, ktorý bol pred vstupom do Formuly 1 dvojnásobným majstrom sveta v pretekoch snežných skútrov. Bohužiaľ, v roku 1982 tragicky zahynul pri zrážke.
4. The Altruists
Nie je nič romantickejšie než vybudovať so svojím priateľom crypto-empire. A nie len tak hocijakého – ale rovno FTX. Nič ti to nehovorí? Tunel aleeert. 😍
Totižto kryptomenová burza FTX skrachovala v novembri 2022 po tom, čo vyšlo najavo, že jej zakladateľ Sam Bankman-Fried (SBF) tajne a nelegálne presúval miliardy dolárov z vkladov zákazníkov do svojej sesterskej investičnej spoločnosti Alameda Research. Ľudia sa nemohli dostať k svojim úsporám približne dva roky.
A tento seriál je presne o tom – navyše okorenený o vzťahové problémy hlavných aktérov. Pretože miliardový podvod + toxický love life je skrátka skvelá kombinácia.
5. 12 12 12
Omg angel numbers? Not really, ale aj tak je to sign, že si musíš pozrieť tento seriál. Napríklad pre začiatok, hrá tam Anthony Mackie (Marvel filmy) a Jamie Dornan (Fifty Shades Of Grey).
12 12 12 je akčný krimi thriller z roku 2026 o obrovskej bankovej lúpeži v Zürichu a následný aftermath. Tento dej sa odohráva v troch líniách.
- 12 mesiacov dôkladného plánovania akcie
- 12 hodín, počas ktorých prebieha samotné vykradnutie podzemného trezoru v zürišskej banke Lindenhof na Štedrý večer
- 12 dní úteku
6. Cunk on Cinema
Suchý a bizarný britský humor v podaní mockumentary Philomeny Cunk jednoducho potrebuješ. A ak nie, tak si podľa mňa divný/-á.
Tentoraz sa Philomena pozrie na históriu filmu – od prvých kamier a novej vlny 60. rokov až po počítačové efekty (CGI) a umelú inteligenciu. Bude viesť rozhovory so skutočnými filmovými historikmi, režisérmi a hercami, ktorým Philomena kladie absolútne skvelé otázky.
A môj obľúbený citát od nej na záver: „The Egyptians believed that the most significant thing that you could do with your life is to die.“
7. Ebenezer
Vianoce sú za rohom, takže je skvelý čas ísť do kina na niečo „cozy“. Vyšiel film Ebenezer, ktorý je podľa kultovej knihy A Christmas Carol od Charlesa Dickensa.
Lakomý a zatrpknutý starec Ebenezer Scrooge nenávidí Vianoce aj ľudí a záleží mu len na peniazoch. Počas Štedrej noci ho navštívia traja vianoční duchovia, ktorí mu úplne zmenia pohľad.
V tejto snímke uvidíš Johnnyho Deppa, Ruperta Grinta, Iana McKellena, Daisy Ridley či Sama Claflina. Zaujímavý herecký mix. 👀