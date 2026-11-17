Nový film o Haymitchovi vracia Panem späť do kín, a tak je ideálny čas zistiť, koľko detailov zo sveta Hier o život ti zostalo v pamäti.
Pamätať si, že Katniss ovláda luk, zvládne takmer každý. Horšie je to však vtedy, keď príde reč na pravidlá Hier, menej známych víťazov z 12. kraja či drobné detaily, ktoré v knihách a filmoch rozhodovali o prežití.
Pripravili sme pre teba otázky, ktoré prevetrajú tvoju pamäť. Zvládneš prejsť celým kvízom bez jedinej chyby, alebo by si v aréne doplatil/a na nepozornosť?
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KVÍZ: Ako dobre si pamätáš Hry o život? Dokáž, že si pravý fanúšik
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Z ktorého kraja pochádzajú Katniss a Peeta?
Z 11. kraja
Z 12. kraja
Z 13. kraja
Vysvetlenie
Dvanásty kraj je najchudobnejším a najmenším krajom v Paneme, ktorého hlavnou úlohou je ťažba uhlia. Geograficky sa nachádza v oblasti bývalých Apalačských vrchov.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Prečo sa Katniss prihlásila do 74. ročníka Hier o život ako dobrovoľníčka?
Chcela sa pomstiť Kapitolu za smrť svojho otca a získať jedlo pre rodinu
Aby zachránila svoju kamarátku Madge, ktorú vyžrebovali
Aby zachránila svoju mladšiu sestru Prim, ktorú vyžrebovali
Vysvetlenie
Túto odpoveď musí vedieť každý jeden fanúšik. Pre dvanásťročnú Primrose Everdeen to bolo vôbec prvé žrebovanie v živote a v osudí mala len jediný lístok so svojím menom. I tak bolo vytiahnuté.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Akým spôsobom Katniss a Peeta v aréne prekabátili Kapitol, aby mohli prežiť obaja?
Pohrozili, že obaja naraz zjedia jedovaté bobule
Zničili silové pole arény pomocou drôtu a blesku, čím vyradili kamery aj tvorcov Hier
Katniss vystrelila šíp priamo na hlavného tvorcu Hier v riadiacom centre
Vysvetlenie
Tvorcovia Hier potrebovali aspoň jedného víťaza, a tak radšej na poslednú chvíľu zmenili pravidlá, než aby nechali zomrieť oboch súťažiacich naraz. Prezident Snow toto gesto vnímal ako otvorenú vzburu proti Kapitolu.
Zdroj: Lionsgate / Hunger Games
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Koľko víťazov Hier o život mal celkovo 12. kraj?
Troch - Haymitch (50. ročník), Katniss a Peeta (74. ročník)
Štyroch - Lucy Gray (10. ročník), Haymitch (50. ročník), Katniss a Peeta (74. ročník)
Piatich - Lucy Gray (10. ročník), Maysilee Donner (50. ročník), Haymitch (50. ročník), Katniss a Peeta (74. ročník)
Vysvetlenie
Pred Katniss a Peetom vyhrali za 12. kraj iba dvaja ľudia - Lucy Gray Baird v 10. ročníku (jej víťazstvo neskôr Kapitol takmer úplne vymazal z histórie) a Haymitch Abernathy v 50. ročníku.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
5 13
Akým špeciálnym pravidlom sa vyznačoval 50. ročník Hier o život, v ktorom zvíťazil Haymitch?
Do arény museli nastúpiť výlučne bývalí víťazi z predchádzajúcich ročníkov
Do žrebovania boli zaradené výhradne najmladšie deti vo veku od 12 do 14 rokov
Z každého kraja vyžrebovali dvojnásobný počet vyvolených - namiesto dvoch až štyroch
Vysvetlenie
Každých 25 rokov Kapitol usporadúva takzvané Štvrťstoročie so špeciálnym krutým pravidlom, ktoré má krajom pripomenúť porážku vo vzbure. V 50. ročníku musel každý kraj obetovať dve dievčatá a dvoch chlapcov.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Z ktorého kraja pochádza Finnick Odair, jeden z najmladších víťazov Hier v histórii?
Z 1. kraja
Z 3. kraja
Zo 4. kraja
Vysvetlenie
Finnick vyhral 65. ročník Hier vo veku iba 14 rokov vďaka svojej obratnosti a trojzubcu, ktorý mu poslali sponzori.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
7 13
V pôvodnej trilógii sa Katniss ocitá v milostnom trojuholníku. Ako sa volá druhý chlapec (okrem Peetu), ku ktorému mala blízko?
Gale Hawthorne
Cato Hadley
Darius
Vysvetlenie
Gale bol Katnissiným najlepším priateľom, romantickým partnerom a parťákom pri nelegálnom love v lesoch za hranicami 12. kraja dávno predtým, než Katniss vyžrebovali do Hier.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
8 13
Kto bol Cinna?
Hlavný tvorca 74. ročníka Hier o život, ktorého dal prezident Snow popraviť
Osobný stylista Katniss, ktorý pre ňu navrhol napríklad horiace šaty a šaty drozdajky
Stylista Peetu Mellarka, ktorý z nich dvoch urobil „nešťastných milencov z 12. kraja“
Vysvetlenie
Túto scénu si zrejme pamätáš. Cinna si schválne vyžiadal pridelenie k outsiderom z 12. kraja, aby mohol prostredníctvom módy vyslať politický odkaz. Šaty, ktoré sa počas rozhovoru premenili na drozdajku (symbol odboja), ho nakoniec stáli život priamo pred očami Katniss pred štartom 75. ročníka.
Zdroj: Lionsgate Films/z filmu Balada o hadoch a vtáčatkách
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Akú kvetinu nosil prezident Snow vždy pri sebe (najčastejšie vo vrecku saka)?
Bielu ružu
Červený mak
Biely jazmín
Vysvetlenie
Geneticky upravené biele ruže so silnou vôňou nosil prezident Snow preto, aby prekryl pach krvi z vredov v ústach. Tie mu spôsobili jedy, ktoré v minulosti sám pil spolu so svojimi politickými rivalmi, aby odvrátil akékoľvek podozrenie z otravy.
Zdroj: Lionsgate Films/z filmu Balada o hadoch a vtáčatkách
10 13
Ako sa vo svete Hier o život nazývajú zradcovia a zločinci, ktorým Kapitol vyrezal jazyk a prinútil ich slúžiť ako nemých sluhov?
Mierotvorcovia
Avoxovia
Mutovia
Vysvetlenie
Avoxovia sú zbavení možnosti hovoriť a akéhokoľvek kontaktu s ostatnými, aby nemohli šíriť myšlienky vzbury.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Jedným z kľúčových rozhovorov medzi Katniss a Peetom je debata o ich obľúbených farbách. Aká bola Peetova?
Žltá ako slnko po daždi
Zelená ako jarná tráva v lese
Oranžová ako jemný západ slnka
Vysvetlenie
Peeta svoju obľúbenú farbu opísal ako jemnú oranžovú, nie kričiacu, ale takú, akú má obloha pri západe slnka. Tento detail si Katniss neskôr pripomenula ako symbol nádeje a pokoja uprostred hrôz vojny.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
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Ako zomrela Prim, mladšia sestra Katniss?
Zahynula pri výbuchu pred prezidentským palácom v Kapitole
Zastrelili ju mierotvorcovia počas masového bombardovania a úteku z 12. kraja
Zomrela v 13. kraji počas leteckého útoku Kapitolu na podzemnú nemocnicu
Vysvetlenie
Bombardovanie pôvodne navrhol Gale s Beeteeom, čo Katniss nikdy nedokázala Galeovi odpustiť.
Zdroj: IMDB/Lionsgate
13 13
Čo chcela urobiť prezidentka Alma Coin tesne predtým, než ju Katniss zastrelila?
Zrovnať celý Kapitol so zemou a premeniť ho na pracovný tábor pre preživších občanov
Popraviť všetkých žijúcich víťazov predchádzajúcich ročníkov, pretože sa obávala ich vplyvu
Usporiadať posledné symbolické Hry o život, v ktorých by namiesto detí z krajov bojovali deti z Kapitolu
Vysvetlenie
Alma Coin sa po dobytí Kapitolu vyhlásila za dočasnú prezidentku Panemu a okamžite ukázala, že je rovnako tyranská ako Snow. Katniss počas hlasovania víťazov naoko súhlasila s poslednými Hrami, no pri následnej verejnej poprave namiesto Snowa zastrelila priamo Almu.