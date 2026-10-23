7 nových filmov a seriálov, ktorých pozretie rozhodne stojí za to

Wake up, nové filmy a seriály dropli.
Október je už za svojou polovicou a ja ti prinášam infošky o (za mňa) najzaujímavejších novinkách, ktoré si teraz pozrieš v kine či na streamovacích službách.
1. Verity
Devil Wears Fifty Shades Of Prada. Toto je asi najviac „vyhajpený“ októbrový film. A úprimne, nečudujem sa. Veď mená ako Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett vedia presvedčiť, aby si si kúpil/-a lístok do kina.
To, že to je podľa populárnej knihy, je druhá vec.
Budeš sa pozerať na to, ako spisovateľka Lowen má dokončiť knižnú sériu zranenej autorky Verity, ktorá na prvý pohľad vyzerá, že nevie ani rozprávať, ani chodiť. Lowen však pri hľadaní poznámok nájde tajný rukopis plný mrazivých tajomstiev jej rodiny. Postupne sa snaží odhaliť, či je ochrnutá spisovateľka len obeťou alebo manipulátorkou. A Veritin manžel tiež nepôsobí úplne najchrumkavejšie.
Inak povedané, tento film tak trošku rozdelil divákov na dva tábory (bacha spoilers).
2. Generál Golián
Tbh, dlhšie som nespomínala vo WATCH-LISTE nejakú slovenskú novinku. A toto si myslím, že určite bude stáť za to. Akože, ak nevieš, kto je Ján Golian, tak si seriózne potrebuješ oprášiť históriu – minimálne Mersi z Ruže pre nevestu to vie. 🤠
Tentokrát si Slovenské národné povstanie pozrieš na filmovom plátne a trošku v nečakanom prevedení. Nebude to o vojenských operáciách, ale priprav sa na drámu, ktorá ti ukáže, akú skutočnú cenu so sebou prináša sloboda.
3. Hniezdo
Ak si arachnofobik, „rovno“ môžeš skipnúť nasledujúce vety a prejsť na ďalší filmový tip. Pretože čo je pre teba horšie než vidieť pavúka? Vidieť tisícky jedovatých pavúkov na obrovskej obrazovke.
Predstav si, že si chceš splniť hudobnícky sen, ale namiesto toho pracuješ ako správkyňa bytového domu. Do toho máš otravných nájomcov a aby toho nebolo málo, v jednom byte nájdeš mŕtveho muža. A ten muž zomrel na nebezpečnú infekciu, ktorú spôsobil pavúk z Papua-Novej Guiney. Pavúky sa veselo rozširujú a ty si v karanténe, takže útek je nemožný.
Ešteže je to len film, že? 😜
4. Street Fighter
Fanúšikovia Street Fighter, don't walk, run to kino. Bojovníci Ryu a Ken sa opäť stretávajú, potom ako ich Chun-Li naverbuje do turnaja World Warrior. Zatiaľ čo čelia skrytému sprisahaniu, musia sa postaviť jeden proti druhému a čeliť aj vlastnej minulosti.
Inak Callina Liang, ktorá hrá (dosť svalnatú) Chun-Li, išla riadne bomby, aby čo najvernejšie stvárnila svoju postavu. Jedla 12 vajíčok denne a každé dve hodiny mala nejaké jedlo. A skoro sa z toho pototo.
5. Pád veľryby
Pamätáš si tú scénku v Nemovi, ako Marvina prehltla veľryba? No tak toto je niečo podobné. Až na to, že pôjde o človeka.
Pád veľryby je psychologický survival thriller o potápačovi, ktorého prehltne vorvaň obrovský, pričom na záchranu života má iba 60 minút, kým sa mu minie kyslík. Popritom bojuje so žalúdočnými kyselinami, nedostatkom vzduchu, tmou, tlakom a zmenšujúcou sa zásobou kyslíka. A do toho sa snaží vyriešiť si v hlave traumu z toxického vzťahu s otcom, ktorý bol potápač.
6. Vision Quest
Máme tu novú Marvelovku. Tentokrát sa Paul Bettany vracia ako biely synthezoid Vision, ktorý bol po udalostiach v seriáli WandaVision reštartovaný a následne ušiel. Jeho pokojný život sa končí, keď je na jeho robotickú hlavu vypísaná odmena, čo ho núti dať sa na útek po boku Thomasa Shepherda – chlapca, ktorý by mohol byť jeho reinkarnovaným synom.
7. Below
Josh Hartnett si z Verity odskočil do rybárskej dedinky v Newfoundland, ktorú terorizuje „niečo“. A on musí ochrániť svoju rodinu. Myslím, že viac ti hovoriť nemusím, je to skrátka mystéria, ktorú si len musíš pozrieť.
Našťastie, tvorcovia mali pri strihaní traileru dostatok sedliackeho rozumu a neukázali hlavnú zápletku minisérie – čiže tú príšeru. 😅