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Saul sa prvýkrát ukáže zblízka. Dokument Tiché vody je príbehom o osobnej strate a hľadaní cesty ďalej
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dnes 16. októbra 2026 o 11:30
Čas čítania 2:31

Saul sa prvýkrát ukáže zblízka. Dokument Tiché vody je príbehom o osobnej strate a hľadaní cesty ďalej

Saul sa prvýkrát ukáže zblízka. Dokument Tiché vody je príbehom o osobnej strate a hľadaní cesty ďalej
Zdroj: Kodawa
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
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Prvý náhľad do Saulovho života ohúril fanúšikov. Za pár hodín kúpili viac ako 7 000 lístkov do kina.

Dokument Tiché vody o Saulovi dosiahol niečo, čo sa domácemu dokumentu nepodarilo roky. Už v deň spustenia predpredaja si diváci kúpili vyše 7 000 lístkov a v siedmich mestách zmizli všetky vstupenky v priebehu niekoľkých hodín. Film režisérov Timoteja Talapku a Petra Košku pritom ešte nikto nevidel, prvá projekcia je až 17. novembra.

Saul nepochybne patrí k najzvučnejším menám našej scény. Ako Samey hovorí, je dosť možné, že ide o najlepšieho československého speváka. Čo je ale dôležité v kontexte dokumentu, je to, že si dlhodobo drží odstup od médií, rozhovorov a verejnej prezentácie.

Tiché vody sú filmom, ktorý ponúka možnosť nahliadnuť poprvýkrát zblízka do jeho tvorby a súkromia.

Mali sme aj možnosť exkluzívne sa opýtať režisérov filmu Timoteja Talapku a Petra Košku na pár otázok ohľadom dokumentu.

Timo, kedy sa začal proces natáčania?

Celý proces prebiehal veľmi prirodzene. V roku 2023 ma Saul oslovil, či by som nezdokumentoval ich festival WLVSLIVE004 v Košiciach. Tam sa začala naša spolupráca a postupne som mal možnosť spoznať ho bližšie. K jeho hudbe som mal vždy blízko, najmä k pohľadu na svet, ktorý v sebe niesla a s ktorým som sa vedel stotožniť. Vždy ma fascinoval jeho prístup k tvorbe a spôsob, akým premýšľa o hudbe aj o samotnom tvorivom procese.

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Od začiatku nebolo v pláne vytvoriť dokument. Postupne sa zbieral rôzny materiál zo Saulovho života a tvorby, bez konkrétneho cieľa alebo predstavy o tom, do čoho sa nakoniec poskladá.

Neskôr sme si s Petrom sadli do strižne a skúšali prvé strihové koncepty, ktoré zachytávali ešte obdobie albumu Chaos, Vtedy A Teraz. Cítili sme však, že to celé potrebuje ešte svoj čas.

Postupne sa začala z nazbieraného materiálu vynárať jasnejšia línia a film nadobúdal svoju podobu. Celý proces strihu napokon trval vyše roka a pol, počas ktorého sa prirodzene vyvíjali aj naše predstavy o tom, akým smerom sa má dokument uberať. Niektoré nápady odpadli, iné sa rozvinuli a pribúdali nové. Táto cesta, počas ktorej sme film postupne objavovali a formovali až do jeho dnešnej podoby, bola pre nás veľmi prirodzená.

Presnejšie teda, aké časové rozmedzie tento projekt dokumentuje?

Začali sme točiť v roku 2023 a postupne sme zhromaždili aj archívne materiály mapujúce Saulovo detstvo a jeho prvé nahrávania v štúdiu. Primárne zachytávame obdobie okolo albumu S.A.M.O., ktorý vnímame ako jeden z kľúčových momentov jeho kariéry.

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Sledujeme nielen jeho vznik, ale aj následné S.A.M.O. Tour a pokračovanie jeho hudobnej cesty v podobe spolupráce s českým raperom Hasanom na albume Od Nekonečna Do Dávna. Celý príbeh vyúsťuje do Saulovho doteraz najväčšieho sólového koncertu, ktorý sa konal 13. marca 2026 v Peugeot Aréne.

Máte nejaké momenty z dokumentu, ktoré sú pre vás najsilnejšie? Pre nás je dokument dôležitý ako celok, preto by sme nechceli vyzdvihovať jeden konkrétny moment. Chceli sme zachytiť Saula v jeho tvorivom procese aj v momentoch, keď sa veci nevyvíjajú podľa predstáv, a ukázať, ako jeho tvorba rezonuje s ľuďmi okolo neho.

Práca na filme nám dala veľa aj po ľudskej stránke a dúfame, že aj divákom prinesie inšpiráciu a možno nový pohľad na vlastné sny a prekážky, ktoré musia na ceste za nimi prekonať. Veríme, že Saulov príbeh dokáže osloviť aj ľudí, ktorí sa v ňom nájdu bez ohľadu na to, či poznajú jeho hudbu.

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Kinoturné filmu má 14 zastávok na Slovensku a v Česku, pričom všetky projekcie v siedmich mestách sú už vypredané. V ďalších piatich mestách zostávajú lístky len na druhú projekciu. Ďalšie termíny sa pridávať nebudú.

„Chceli sme, aby bolo premietanie v každom meste udalosťou,“ hovorí producent filmu Adam Rohaľ. „Je to aktuálne jediná možná cesta, ako film vidieť, a veríme, že diváci za ním vycestujú aj do iných miest.“

saul tiche vody
Zdroj: Kodawa

Premietania sa začnú 17. novembra v pražskom Kine Lucerna a skončia sa 30. novembra v Brne. Film vznikol v produkcii kreatívneho štúdia KODAWA, ktoré so Saulom dlhodobo spolupracuje na tvorbe jeho vizuálneho sveta.

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