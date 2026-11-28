Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
Zdroj: UNIVERSAL / PROPAGAČNÍ MATERIAL
1 / 6
Dočkáme sa po viac než štvrťstoročí pokračovania kultovej vianočnej komédie? Režisér Ron Howard potvrdil, že Grinch 2 je naozaj vo vývoji a rátá sa aj s návratom Jima Carreyho. Zatiaľ však nie je nič isté. Obaja tvorcovia trvajú na tom, že do natáčania pôjdu len vtedy, ak vznikne absolútne špičkový scenár.