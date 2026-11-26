Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
Zdroj: LIONSGATE PROPAGAČNÍ MATERIÁL, PAVLA FRÝDOVÁ
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Česká maskérka Pavla Frýdová sa ako Key Make-up and Hair Artist podieľala na filme The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Na konte má ale aj ďalšie úspešné snímky, ako Skleněný pokoj, a tiež tvorbu pre zahraničné produkcie, napríklad Blade Runner 2099, Hra, Knightfall alebo The Wheel of Time a ďalšie.