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Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
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dnes 9. novembra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:49

Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu

Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Zdroj: archív Barbory
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Partner musel poznať všetky jej heslá, zakazoval jej kamarátky a domov musela prísť vždy načas. Barbora si roky myslela, že je to normálne. Až keď začala pracovať a stretávať sa s inými ženami, zistila, že ony takto nežijú.

Večer, keď sa Barbora po desiatich rokoch rozhodla odísť od chorobne žiarlivého partnera, pripravovala v kuchyni mlieko pre mladšieho syna. Jej muž prišiel z práce a okamžite od nej žiadal telefón. Chcel vidieť, s kým si píše. Podozrieval ju, že má milenca.

Takého som ho ešte nikdy nevidela. Povedala som mu, že mu telefón ukážem, len nech počká, kým dorobím mlieko. Jeho to nezaujímalo.“ Fyzicky ju napadol vo chvíli, keď držala syna na rukách. K dverám sa nedostala, preto vybehla na balkón a volala o pomoc.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa žiarlivosť zmenila na fyzické násilie.
  • Čo sa dialo, keď od neho ušla. 
  • Ako prípad riešila s políciou a úradmi. 
  • Čo sa stalo na dovolenke, na ktorej boli s kamarátmi.

S mužom, ktorý ju celé roky kontroloval, bola od tínedžerských čias. To, čo dnes vníma ako roky psychického a fyzického násilia, vtedy považovala za prejavy lásky a starostlivosti. Z nebezpečného vzťahu napokon utiekla s dvoma malými deťmi a postupne si začala budovať nový život.

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V rozhovore pre Refresher otvorene porozprávala o tom, prečo si kontrolu zamieňala za lásku, ako sa žiarlivosť postupne menila na násilie, prečo sa jej strach po odchode ešte znásobil a s akým prístupom úradov sa stretla pri snahe ochrániť svoje deti. O všetkom, čím si prešla, napísala knihu Prebudená.

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Robí to, lebo ma ľúbi

Barbora otvára náš spoločný rozhovor spomienkami na detstvo. Svojho otca nepoznala a mama jej nikdy nepovedala, že ju ľúbi. Keď ako mladé dievča začala chodiť so starším mužom, ktorý jej neustále opakoval, ako ju miluje, mala pocit, že konečne niekomu na nej záleží.

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„Keď vyrastáte bez lásky a bezpečia, nedokážete si vybrať bezpečie. Vyberiete si to, čo poznáte, a to je nebezpečenstvo.“ Keď sa Barbora dnes pozerá späť, uvedomuje si, že žiarlivosť bola vo vzťahu prítomná od začiatku.

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  • Ako sa žiarlivosť zmenila na fyzické násilie.
  • Čo sa dialo, keď od neho ušla.
  • Ako prípad riešila s políciou a úradmi.
  • Čo sa stalo na dovolenke, na ktorej boli s kamarátmi.
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Náhľadový obrázok: archív Barbory
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