Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vychodňarčina je naozaj pestrá – tento kvíz je toho dôkazom.
Pripravce sebe hlavu, bo dňeška budzeme skušac, jak dobre znaš našu krasnu vychodňarsku reč. Ak si z východu, tak tento kvíz bude pre teba hračka. Ak nie, tak nuž, obohatíš sa aspoň o nové slovíčka a nestratíš sa v tomto krásnom kúte Slovenska. 🤠
Asi ti nemusíme vysvetľovať, že východniari are built different – výrazná pohostinnosť, temperament, ráznosť a spevavé nárečie majú jednoducho v krvi. A toto ukazuje aj komediálny film Kavej s Janou Kovalčikovou (Veronika) a Annou Jakab Rakovskou (Klára), ktorý sa nedávno dočkal svojho pokračovania.
Dej filmu Kavej 2 sa odohráva 5 rokov po prvom filme. Kláre a jej priateľovi komplikuje život prísna svokra pod jednou strechou, čo naruší príchod nespoľahlivého bratranca Šimona. Veronika zažije sklamanie v láske, no Klára ju zoberie na babskú jazdu na Šíravu, aby jej našli nového chlapa. Do toho sa Klárina mama s Bertym snažia oživiť svoj vzťah, no situácia sa im začne vymykať spod kontroly.
V pokračovaní uvidíš aj hercov ako Alena Ďuránová, Kristián Baran, Branislav Deák, Robo Jakab, Adrián Urda či Jaro Kyseľ. A samozrejme, nemôžu chýbať ani legendy – Ján Pisančin alias Ander z Košíc a Peter Stašák.