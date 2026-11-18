Pred dvoma rokmi sa rozhodla nahrať svoj hlas na platformu ElevenLabs. Dnes ho spoznávajú ľudia v reklamách, na YouTube aj v automatizovaných telefonátoch.
Anet Sobotková patrí medzi najpoužívanejšie české AI hlasy. Vďaka licencovaniu získala pasívny príjem, ktorý by jej podľa vlastných slov v niektorých obdobiach stačil aj na živobytie. Digitálnu verziu svojho hlasu Anet získala po niekoľkých hodinách čítania Sherlocka Holmesa v nahrávacom štúdiu. Spočiatku však nešlo o žiadny premyslený podnikateľský zámer.
Pred viac ako dvoma rokmi jej manžel navrhol, že by mohla skúsiť nahrať svoj hlas na platformu ElevenLabs. Obaja sa zaujímali o umelú inteligenciu, sledovali nové technológie, radi skúšali rôzne AI nástroje a k podobným novinkám sa dostávali pomerne prirodzene.
Anet vedela, že platforma ponúka tvorcom odmeny za licencovanie ich hlasov, a zaujala ju predstava pasívneho príjmu. „Samozrejme, bola tam aj motivácia zarobiť si niečo navyše. Vedela som, že tvorcom za licencie dávajú nejakú odmenu. Vôbec som však netušila, ako to funguje ani koľko sa na tom dá zarobiť. Postupne som si začala zisťovať viac a nakoniec som sa rozhodla, že do toho pôjdem,“ spomína.
Keď Anet začínala, vôbec nevedela, aký príjem jej licencovanie prinesie. Opisuje, že prvé mesiace boli skôr symbolické. Na prvé zaujímavejšie zárobky čakala približne tri mesiace. O rizikách sme sa rozprávali aj s biznis a AI stratégom zo vzdelávacej platformy edubird Ľubošom Masným.
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- Koľko peňazí Anet zarábala na začiatku a ako sa jej príjem zvýšil.
- Aké riziko prináša licencovanie hlasu.
- Čomu Anet vďačí za úspech.
- Prečo mala šťastie, že rozhodnutie urobila pred dvomi rokmi.
- Prečo by dnes rovnaké rozhodnutie neurobila.
Hodiny čítala Sherlocka Holmesa
Anet v rozhovore pre Refresher vysvetľuje, že dnes už vytvorenie digitálnej kópie hlasu nemusí byť komplikované. Technológia sa podľa Anet za posledné roky výrazne posunula a na vytvorenie hlasového modelu môže v súčasnosti stačiť aj niekoľkosekundová nahrávka. Keď sa však rozhodla svoj hlas ponúknuť ElevenLabs, situácia bola iná.
„Ja som to urobila pred viac ako dvoma rokmi a vtedy technológia ešte nebola taká ďaleko. Bolo potrebné vytvoriť dlhú a kvalitnú audionahrávku s mojím hlasom,“ vysvetľuje. Anet oslovila známeho, ktorý mal podcastové štúdio, a dohodla si uňho platené nahrávanie.
„Zarezervovala som si podcastové štúdio, vzala som si knihu a tri až štyri hodiny som tam čítala Sherlocka Holmesa. Z toho vznikla pomerne kvalitná štúdiová nahrávka. Následne ju editori spracovali, aby bola čo najčistejšia. Platí totiž, že čím kvalitnejší je vstup, tým kvalitnejší bude aj výsledný AI model hlasu,“ hovorí Anet.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko peňazí Anet zarábala na začiatku a ako sa jej príjem zvýšil.
- Aké riziko prináša licencovanie hlasu.
- Čomu Anet vďačí za úspech.
- Prečo mala šťastie, že rozhodnutie urobila pred dvomi rokmi.
- Prečo by dnes rovnaké rozhodnutie neurobila.