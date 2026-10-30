Feed Explore
Feed Explore Profil
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
0
0
0
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Penta Real Estate.
dnes 30. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 3:59
Sponzorovaný obsah

Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov

Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Zdroj: Southbank x Urban Retail Talks
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

O tom, čo robí podniky úspešnými, diskutovali zakladatelia známych prevádzok, architekti a developeri na bratislavskej konferencii Urban Retail Talks.

Máš obľúbenú kaviareň, do ktorej sa pravidelne vraciaš, aj keď ju nemáš hneď za rohom? Alebo poznáš podnik, ktorý dokázal oživiť ulicu, na ktorej predtým nebolo takmer nič?

Za úspechom obľúbenej kaviarne či reštaurácie sa skrýva oveľa viac než len dobré jedlo, či pekný interiér. Rozhoduje aj atmosféra, dobrá lokalita, komunita a celkový zážitok, ktorý si z návštevy odnesieme.

O tom, ako vytvárať priestory, do ktorých sa ľudia radi vracajú, diskutovali 27. októbra odborníci na konferencii Urban Retail Talks v bratislavskej Jurkovičovej Teplárni. Táto konferencia bola prvým formátom nového konceptu Yes, we’re open, ktorý otvára tému retailu naprieč rôznymi formátmi.

Southbank x Urban Retail Talks Southbank x Urban Retail Talks Southbank x Urban Retail Talks Southbank x Urban Retail Talks
Zobraziť galériu
(6)

Prečo niektoré podniky fungujú a iné zostávajú prázdne?

Predstav si dve ulice. Na jednej nájdeš kaviarne, obchody, reštaurácie a ľudí, ktorí sa tu prirodzene stretávajú. Druhá má síce moderné budovy, ale jej prízemia zostávajú prázdne a po pracovnej dobe na nej život prakticky neexistuje.

Rozdiel pritom nemusí byť v architektúre samotných budov, ale v tom, ako fungujú priestory medzi nimi. Práve tým sa zaoberá mestotvorný retail. Nejde iba o obchody či nákupné centrá, ale aj o gastro, služby, fitness centrá a ďalšie miesta, ktoré tvoria každodenný život v meste.

Čo je retail? Ide v podstate o maloobchod, teda predaj produktov a služieb priamo zákazníkom. Keď však hovoríme o mestskom retaile, myslíme tým aj kaviarne, reštaurácie, obchody či ďalšie prevádzky, ktoré denne navštevuješ a ktoré pomáhajú vytvárať život v uliciach.

Na Slovensku sa retail dlho vnímal najmä ako komerčný doplnok developerských projektov. Konferencia Urban Retail Talks otvorila diskusiu o tom, prečo by mal byť prirodzenou súčasťou plánovania nových mestských štvrtí už od začiatku.

„Dobrý retail dokáže výrazne ovplyvniť to, či sú mestá a miesta živé a či v nich radi trávime čas. Urban Retail Talks preto vytvára priestor, kde sa stretávajú developeri, samosprávy, architekti a experti, aby si vymieňali skúsenosti, zdieľali know-how a spoločne posúvali kvalitu retailu aj mestského života,“ vysvetľuje Jakub Ptačin z Echt brands, ktorý konferenciu organizoval a zároveň ňou sprevádzal.

Od SUBO a Mimózy až po nové bratislavské štvrte

Program konferencie tvorili štyri odborné diskusie postavené na konkrétnych skúsenostiach a projektoch z praxe.

Jedna z nich spojila Juraja Hanulaya, ktorý stojí za podnikmi SUBO a Mimóza, s Andrejom Olahom z architektonického štúdia GRAU. Ich diskusia sa venovala tomu, ako navrhnúť úspešný gastro či retailový koncept a prečo by architektúra nemala byť len o peknom interiéri.

Southbank x Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate

Podniky ako SUBO na Hodžovom námestí alebo Mimóza na Dunajskej ulici ukazujú, akú dôležitú úlohu zohráva kombinácia identity, priestoru a celkového zážitku návštevníkov. Úspešná prevádzka totiž nie je iba o tom, čo predávaš. Rozhoduje aj to, ako sa v nej zákazníci cítia a či majú dôvod sa vrátiť.

Ďalšia časť programu sa venovala prepojeniu retailu s developmentom. Michal Hranai, Senior Business Development Manager v Penta Real Estate, otvoril tému mestotvorného retailu na príkladoch z Bratislavy a Prahy.

Pri plánovaní nových štvrtí totiž nestačí vyriešiť iba bývanie, kancelárie a verejné priestory. Rovnako dôležité je premyslieť, aké prevádzky budú fungovať na prízemiach budov a komu majú slúžiť.

Southbank x Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate

Príkladom rozdielnych prístupov môžu byť bratislavské projekty Chalupkova a Southbank. Kým Chalupkova vyrastá v novom bratislavskom downtowne medzi kanceláriami, bytmi a veľkými obchodnými centrami, Southbank vzniká na pravom brehu Dunaja, kde sa bude nová ponuka služieb a prevádzok formovať prakticky od začiatku.

Každá lokalita má preto odlišné potreby a to, čo funguje na jednom mieste, nemusí automaticky fungovať inde.

„Retail vnímame ako jednu z vrstiev, ktorá zásadne formuje charakter prostredia a jeho každodenné fungovanie. Nejde len o vybavenosť alebo komerčný úspech, ale o to, či priestor prirodzene žije, či sa v ňom ľudia zdržia a vracajú sa doň,“ hovorí Michal Hranai z Penta Real Estate.

Rozhoduje lokalita, dáta aj technológie

Konferencia sa nevenovala iba architektúre a developmentu. Otvorila aj praktické otázky, ktoré rieši takmer každý, kto sa rozhodne rozbehnúť vlastnú prevádzku.

Tomáš Sklárčik, ktorý pôsobil v spoločnostiach GymBeam a Intersport, sa zameral na výber správnej lokality. Práve tá môže byť jedným z najdôležitejších faktorov úspechu podnikania. Nestačí totiž nájsť priestor s dobrou adresou. Dôležité je porozumieť tomu, kto sa v jeho okolí pohybuje, aké má potreby a či konkrétny koncept dokáže na danom mieste fungovať.

Southbank x Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate

Pavel Kitko zo spoločnosti Global Payments sa zase venoval dátam a ich využitiu v retaile. Moderné technológie dnes dokážu firmám poskytnúť množstvo informácií o fungovaní prevádzok či nákupnom správaní. Dôležitá však nie je iba dostupnosť dát, ale najmä schopnosť premeniť ich na konkrétne rozhodnutia.

Ako budú vyzerať naše obľúbené podniky o desať rokov?

Jedným z hlavných bodov konferencie bola keynote prednáška Pavlíny Louženskej, expertky na trendy a budúcnosť spotrebiteľského správania. Jej vystúpenie sa zameralo na vývoj mestského retailu počas nasledujúcej dekády, meniace sa očakávania zákazníkov a vplyv technologických aj spoločenských zmien.

Southbank x Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate

Budúcnosť retailu totiž nie je iba o tom, či budeme nakupovať online alebo v kamenných prevádzkach. Čoraz dôležitejšie je aj to, aký zážitok nám fyzické priestory ponúkajú, ako reagujú na naše potreby a či dokážu byť viac než len miestom predaja.

Čo rozhoduje o úspechu podniku? Do záverečnej diskusie sa mohlo zapojiť aj publikum
Záver odborného programu patril interaktívnej fishbowl diskusii, ktorá umožnila zapojiť sa priamo ľuďom z publika.

Na rozdiel od klasickej panelovej diskusie nebol priestor vyhradený iba pozvaným rečníkom. Svoje skúsenosti a otázky tak mohli priniesť aj ďalší účastníci konferencie. Diskusia otvorila otázku, ktorú rieši každý podnikateľ: Do čoho sa naozaj oplatí investovať, aby prevádzka fungovala?

Southbank x Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate

Ústrednou témou bolo, ako môže 20 % investovaných zdrojov priniesť až 80 % hodnoty.

Konferencia Urban Retail Talks bola prvým formátom nového konceptu Yes, we’re open, ktorý vznikol s ambíciou dlhodobo otvárať tému mestského retailu naprieč rôznymi formátmi.

Podujatie poukázalo na dôležitú myšlienku: mesto nerobia živým iba moderné budovy či nové námestia. Rovnako dôležité sú podniky, služby a ľudia, ktorí týmto priestorom dávajú život. Pretože aj tá najkrajšia ulica potrebuje dôvod, prečo sa na nej zastaviť.

Prvá konferencia na Slovensku zameraná na mestotvorný retail spojila developerov, architektov, podnikateľov, odborníkov na technológie aj ľudí, ktorí stoja za úspešnými gastro a retailovými konceptmi.

Podujatie Urban Retail Talks organizoval Echt brands. Jeho hlavným odborným partnerom a autorom konceptu Yes, We're Open je spoločnosť Penta Real Estate.
zisti viac
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Southbank x Urban Retail Talks
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA ARCHITEKTÚRA ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Takmer 75 % mladých Slovákov robí rituály pre šťastie. Viac ako polovica sa považuje za šťastných, ukázal to prieskum
Sponzorovaný obsah
Takmer 75 % mladých Slovákov robí rituály pre šťastie. Viac ako polovica sa považuje za šťastných, ukázal to prieskum
26. 10. 2026 12:15
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Už päť rokov milujem ženatého muža a neviem odísť. Som naňho citovo aj fyzicky naviazaná, táto láska ma ničí
Refresher Club
Už päť rokov milujem ženatého muža a neviem odísť. Som naňho citovo aj fyzicky naviazaná, táto láska ma ničí
dnes o 07:00
„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
Refresher Club
„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
včera o 17:00
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
včera o 08:55
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
Refresher Club
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
včera o 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
včera o 09:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
pred 3 dňami
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Spravodajstvo
Ekonomika Doprava Politika Slovensko
Viac
Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny
pred 29 minútami
Na východe Slovenska uzavrú cestu cez Pačanský kopec. Vodičov medzi Gemerom a Spišom čaká 77-kilometrová obchádzka
pred hodinou
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
pred 2 hodinami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
Mediálna spolupráca
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
16. 10. 2026 12:05
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty
PR správa
Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty
17. 10. 2026 9:02
Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
PR správa
Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
7. 10. 2026 11:30
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Šport Všetko
Slovan doplatil na výtržnosti fanúšikov v Ríme. Dostal pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek fanúšikom
Slovan doplatil na výtržnosti fanúšikov v Ríme. Dostal pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek fanúšikom
pred 2 dňami
Fanúšikovia rozhodli, Cristiano Ronaldo porazil Messiho a vyhral Zlatú loptu všetkých čias
včera o 17:50
O najlepšom futbalistovi je rozhodnuté. Zlatú loptuzískal 2026 Harry Kane
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tesco na Slovensku končí
Zaujímavosti
pred 28 minútami
Tesco na Slovensku končí
pred 28 minútami
Kupujúcim je holandská skupina Ahold Delhaize, ktorá v susednom Česku prevádzkuje supermarkety Albert.
Syrová sezóna sa vracia vo veľkom štýle. McDonald’s prináša historicky najširšiu ponuku
PR správa
Syrová sezóna sa vracia vo veľkom štýle. McDonald’s prináša historicky najširšiu ponuku
pred 38 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s darčekom pre fanúšikov, nový ADONXS aj exkluzívne spojenie pre soundtrack GTA VI
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s darčekom pre fanúšikov, nový ADONXS aj exkluzívne spojenie pre soundtrack GTA VI
pred 38 minútami
Exotické autá F1 pretekárov
Exotické autá F1 pretekárov
pred hodinou
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
včera o 08:55
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
pred 2 dňami
„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
Refresher Club
„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
včera o 17:00
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
včera o 15:22
Fanúšikovia rozhodli, Cristiano Ronaldo porazil Messiho a vyhral Zlatú loptu všetkých čias
Fanúšikovia rozhodli, Cristiano Ronaldo porazil Messiho a vyhral Zlatú loptu všetkých čias
včera o 17:50
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
23. 10. 2026 17:00
1
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
včera o 08:55
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Refresher Club
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
25. 10. 2026 7:00
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
pred 3 dňami
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19