Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov

O tom, čo robí podniky úspešnými, diskutovali zakladatelia známych prevádzok, architekti a developeri na bratislavskej konferencii Urban Retail Talks.
Máš obľúbenú kaviareň, do ktorej sa pravidelne vraciaš, aj keď ju nemáš hneď za rohom? Alebo poznáš podnik, ktorý dokázal oživiť ulicu, na ktorej predtým nebolo takmer nič?
Za úspechom obľúbenej kaviarne či reštaurácie sa skrýva oveľa viac než len dobré jedlo, či pekný interiér. Rozhoduje aj atmosféra, dobrá lokalita, komunita a celkový zážitok, ktorý si z návštevy odnesieme.
O tom, ako vytvárať priestory, do ktorých sa ľudia radi vracajú, diskutovali 27. októbra odborníci na konferencii Urban Retail Talks v bratislavskej Jurkovičovej Teplárni. Táto konferencia bola prvým formátom nového konceptu Yes, we’re open, ktorý otvára tému retailu naprieč rôznymi formátmi.
Prečo niektoré podniky fungujú a iné zostávajú prázdne?
Predstav si dve ulice. Na jednej nájdeš kaviarne, obchody, reštaurácie a ľudí, ktorí sa tu prirodzene stretávajú. Druhá má síce moderné budovy, ale jej prízemia zostávajú prázdne a po pracovnej dobe na nej život prakticky neexistuje.
Rozdiel pritom nemusí byť v architektúre samotných budov, ale v tom, ako fungujú priestory medzi nimi. Práve tým sa zaoberá mestotvorný retail. Nejde iba o obchody či nákupné centrá, ale aj o gastro, služby, fitness centrá a ďalšie miesta, ktoré tvoria každodenný život v meste.
Na Slovensku sa retail dlho vnímal najmä ako komerčný doplnok developerských projektov. Konferencia Urban Retail Talks otvorila diskusiu o tom, prečo by mal byť prirodzenou súčasťou plánovania nových mestských štvrtí už od začiatku.
„Dobrý retail dokáže výrazne ovplyvniť to, či sú mestá a miesta živé a či v nich radi trávime čas. Urban Retail Talks preto vytvára priestor, kde sa stretávajú developeri, samosprávy, architekti a experti, aby si vymieňali skúsenosti, zdieľali know-how a spoločne posúvali kvalitu retailu aj mestského života,“ vysvetľuje Jakub Ptačin z Echt brands, ktorý konferenciu organizoval a zároveň ňou sprevádzal.
Od SUBO a Mimózy až po nové bratislavské štvrte
Program konferencie tvorili štyri odborné diskusie postavené na konkrétnych skúsenostiach a projektoch z praxe.
Jedna z nich spojila Juraja Hanulaya, ktorý stojí za podnikmi SUBO a Mimóza, s Andrejom Olahom z architektonického štúdia GRAU. Ich diskusia sa venovala tomu, ako navrhnúť úspešný gastro či retailový koncept a prečo by architektúra nemala byť len o peknom interiéri.
Podniky ako SUBO na Hodžovom námestí alebo Mimóza na Dunajskej ulici ukazujú, akú dôležitú úlohu zohráva kombinácia identity, priestoru a celkového zážitku návštevníkov. Úspešná prevádzka totiž nie je iba o tom, čo predávaš. Rozhoduje aj to, ako sa v nej zákazníci cítia a či majú dôvod sa vrátiť.
Ďalšia časť programu sa venovala prepojeniu retailu s developmentom. Michal Hranai, Senior Business Development Manager v Penta Real Estate, otvoril tému mestotvorného retailu na príkladoch z Bratislavy a Prahy.
Pri plánovaní nových štvrtí totiž nestačí vyriešiť iba bývanie, kancelárie a verejné priestory. Rovnako dôležité je premyslieť, aké prevádzky budú fungovať na prízemiach budov a komu majú slúžiť.
Príkladom rozdielnych prístupov môžu byť bratislavské projekty Chalupkova a Southbank. Kým Chalupkova vyrastá v novom bratislavskom downtowne medzi kanceláriami, bytmi a veľkými obchodnými centrami, Southbank vzniká na pravom brehu Dunaja, kde sa bude nová ponuka služieb a prevádzok formovať prakticky od začiatku.
Každá lokalita má preto odlišné potreby a to, čo funguje na jednom mieste, nemusí automaticky fungovať inde.
„Retail vnímame ako jednu z vrstiev, ktorá zásadne formuje charakter prostredia a jeho každodenné fungovanie. Nejde len o vybavenosť alebo komerčný úspech, ale o to, či priestor prirodzene žije, či sa v ňom ľudia zdržia a vracajú sa doň,“ hovorí Michal Hranai z Penta Real Estate.
Rozhoduje lokalita, dáta aj technológie
Konferencia sa nevenovala iba architektúre a developmentu. Otvorila aj praktické otázky, ktoré rieši takmer každý, kto sa rozhodne rozbehnúť vlastnú prevádzku.
Tomáš Sklárčik, ktorý pôsobil v spoločnostiach GymBeam a Intersport, sa zameral na výber správnej lokality. Práve tá môže byť jedným z najdôležitejších faktorov úspechu podnikania. Nestačí totiž nájsť priestor s dobrou adresou. Dôležité je porozumieť tomu, kto sa v jeho okolí pohybuje, aké má potreby a či konkrétny koncept dokáže na danom mieste fungovať.
Pavel Kitko zo spoločnosti Global Payments sa zase venoval dátam a ich využitiu v retaile. Moderné technológie dnes dokážu firmám poskytnúť množstvo informácií o fungovaní prevádzok či nákupnom správaní. Dôležitá však nie je iba dostupnosť dát, ale najmä schopnosť premeniť ich na konkrétne rozhodnutia.
Ako budú vyzerať naše obľúbené podniky o desať rokov?
Jedným z hlavných bodov konferencie bola keynote prednáška Pavlíny Louženskej, expertky na trendy a budúcnosť spotrebiteľského správania. Jej vystúpenie sa zameralo na vývoj mestského retailu počas nasledujúcej dekády, meniace sa očakávania zákazníkov a vplyv technologických aj spoločenských zmien.
Budúcnosť retailu totiž nie je iba o tom, či budeme nakupovať online alebo v kamenných prevádzkach. Čoraz dôležitejšie je aj to, aký zážitok nám fyzické priestory ponúkajú, ako reagujú na naše potreby a či dokážu byť viac než len miestom predaja.
Čo rozhoduje o úspechu podniku? Do záverečnej diskusie sa mohlo zapojiť aj publikum
Záver odborného programu patril interaktívnej fishbowl diskusii, ktorá umožnila zapojiť sa priamo ľuďom z publika.
Na rozdiel od klasickej panelovej diskusie nebol priestor vyhradený iba pozvaným rečníkom. Svoje skúsenosti a otázky tak mohli priniesť aj ďalší účastníci konferencie. Diskusia otvorila otázku, ktorú rieši každý podnikateľ: Do čoho sa naozaj oplatí investovať, aby prevádzka fungovala?
Ústrednou témou bolo, ako môže 20 % investovaných zdrojov priniesť až 80 % hodnoty.
Konferencia Urban Retail Talks bola prvým formátom nového konceptu Yes, we’re open, ktorý vznikol s ambíciou dlhodobo otvárať tému mestského retailu naprieč rôznymi formátmi.
Podujatie poukázalo na dôležitú myšlienku: mesto nerobia živým iba moderné budovy či nové námestia. Rovnako dôležité sú podniky, služby a ľudia, ktorí týmto priestorom dávajú život. Pretože aj tá najkrajšia ulica potrebuje dôvod, prečo sa na nej zastaviť.
Podujatie Urban Retail Talks organizoval Echt brands. Jeho hlavným odborným partnerom a autorom konceptu Yes, We're Open je spoločnosť Penta Real Estate.