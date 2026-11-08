Feed Explore
Feed Explore Profil
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 8. novembra 2026 o 15:50
Čas čítania 0:00
Lucie Novotná/refresher.cz

Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus
Lurdes Gloria Manuelová Zdroj: LURDES GLORIA MANUEL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Lurdes Gloria Manuelová Zdroj: LURDES GLORIA MANUEL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Lurdes Gloria Manuelová Zdroj: LURDES GLORIA MANUEL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
1 / 3
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Lucie Novotná/refresher.cz
Náhľadový obrázok: Lurdes Gloria Manuel / propagační materiál / volně k užití
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT
Odporúčame
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
29. 10. 2026 11:10
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
pred 41 minútami
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
dnes o 07:00
Vyber si cestu a nájdi pivo
Sponzorovaný obsah
Vyber si cestu a nájdi pivo
27. 10. 2026 15:50
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
dnes o 09:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Počasie Zahraničie Slovensko Dôchodky
Viac
Poľské úrady zverejnili nové podrobnosti o tragédii v Krakove. Medzi obeťami sú štyria Poliaci, Brit a Rakúšanka
pred 16 minútami
Európa nebude chýbať pri rokovaniach o konci vojny na Ukrajine. K USA, Rusku a Ukrajine sa pridá aj Francúzsko
pred hodinou
Slovensko čaká výrazný zvrat v počasí. Už v utorok príde dážď, na konci týždňa sa zrážky zintenzívnia
pred 3 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
pred 2 dňami
Luka Dončič je vo forme.
Luka Dončič je vo forme.
včera o 14:50
Olympijská víťazka Alysa Liu má vlastnú bábiku Bratz! ⛸️ Značka sa inšpirovala jej víťazným lookom
Olympijská víťazka Alysa Liu má vlastnú bábiku Bratz! ⛸️ Značka sa inšpirovala jej víťazným lookom
3. 11. 2026 16:59
Slováci sú na vrchole rebríčka newyorského maratónu 🇸🇰
Slováci sú na vrchole rebríčka newyorského maratónu 🇸🇰
4. 11. 2026 9:58
Cage Game dnes čaká špeciálna tlačovka ODSTŘEL. Môžeš v nej rozhodnúť o tom, ktorý fight vyradia z finálovej karty
Cage Game dnes čaká špeciálna tlačovka ODSTŘEL. Môžeš v nej rozhodnúť o tom, ktorý fight vyradia z finálovej karty
pred 4 dňami
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
dnes o 09:20
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Viac z Šport Všetko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
pred 2 dňami
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
pred hodinou
Luka Dončič je vo forme.
včera o 14:50
Viac z Filmy a seriály Všetko
Robert Pattinson, Nicholas Hoult alebo Harry Styles ako nový agent 007? O rolu sa uchádzajú známi herci
Robert Pattinson, Nicholas Hoult alebo Harry Styles ako nový agent 007? O rolu sa uchádzajú známi herci
pred 3 hodinami
Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“
4. 11. 2026 15:30
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
2. 11. 2026 21:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
Zaujímavosti
pred 40 minútami
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
pred 40 minútami
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
pred 40 minútami
The Weeknd prekonal Eltona Johna. Jeho štadiónové turné prinieslo rekordné tržby
The Weeknd prekonal Eltona Johna. Jeho štadiónové turné prinieslo rekordné tržby
pred hodinou
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
pred hodinou
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
včera o 19:55
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00