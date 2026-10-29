Autorka cestovateľského rebríčka vyzdvihla bývalú banícku obec, výnimočnú atmosféru aj výhľady po 160 schodoch ku kostolu.
Slovensko sa opäť objavilo v zahraničnom cestovateľskom výbere. Portál My Wanderlust zaradil Španiu Dolinu medzi najkrajšie miesta strednej Európy.
Malá obec pri Banskej Bystrici sa dostala do spoločnosti známych destinácií ako Hallstatt, Český Krumlov či Bled. Ukazuje to, že pozornosť turistov sa čoraz viac presúva aj na menšie a pokojnejšie miesta.
Ocenili históriu aj atmosféru
Autor rebríčka opísal Španiu Dolinu ako niekdajšiu prosperujúcu banícku obec, ktorá si dodnes zachovala silnú atmosféru minulosti.
Vyzdvihol tradičné banícke domy, pokojné prostredie a okolitú prírodu. Podľa neho ide o miesto, kde návštevník cíti spojenie histórie a krásnej krajiny.
Zaujalo aj známe schodisko ku kostolu
V texte spomína aj centrum obce a kostol Premenenia Pána, ku ktorému vedie kryté schodisko so 160 schodmi. Práve to patrí medzi najznámejšie symboly Španej Doliny. Odmenou po výstupe majú byť výhľady, pokoj a jedinečná atmosféra.
V rebríčku uspela aj Banská Štiavnica
V zozname sa objavila aj Banská Štiavnica. Pri nej portál vyzdvihol bohatú históriu, význam baníctva, technické dedičstvo a status UNESCO. Spomenul aj miestny zámok, kostoly a botanickú záhradu.
Slovensko má v zozname tri lokality
Okrem Španej Doliny a Banskej Štiavnice sa do rebríčka dostal aj Bardejov. Autorka pri ňom vyzdvihla historické centrum, dláždené námestie, Chrám svätého Egídia, výhľad na mesto aj Bardejovské Kúpele. Podľa nej si mesto zachovalo atmosféru, ktorú si pamätá z detstva.
Menšie miesta sú čoraz populárnejšie
Trend posledných rokov ukazuje, že mnohí cestovatelia už nehľadajú len veľké mestá a najznámejšie pamiatky. Čoraz viac ich lákajú autentické lokality bez davov turistov.