Počítačový program je drahý alebo ti v ňom niečo chýba? Surprise, môžeš využiť AI na reverse engineering.
Prídeš do pekárne, zaplatíš za koláč a je taký dobrý, že poprosíš o recept, aby si si ho mohol pripraviť doma. Logicky, pekáreň to odmietne. No ty tak či tak prídeš na to, ako ho spraviť doma, pretože dokážeš zanalyzovať jeho textúru, chuť a farbu.
Takto nejako by sa dal opísať princíp reverse engineering (revérzne inžinierstvo), čo je proces analýzy, pri ktorej vezmeš hotový produkt, rozoberieš ho a zistíš, ako bol vyrobený a ako funguje.
No a ak si chronicky online alebo ťa zaujíma tech-svet, pravdepodobne si narazil/-a na skratku REA (Reverse Engineer Anything) – aktuálne populárny open-source projekt na GitHube, ktorý využíva AI, ako GPT-4 alebo Claude, na to, aby si si vytvoril/-a presnú kópiu iného programu, systému či hry.
GitHub: Najväčšia internetová platforma na svete slúžiaca na ukladanie, spravovanie a zdieľanie programátorského kódu.
Open-source: Keď je projekt na GitHube označený ako open-source, znamená to, že jeho kompletný programátorský kód je verejne prístupný komukoľvek na svete na prezeranie, používanie, úpravu a ďalšie šírenie.
MCP server: „Mostík“, ktorý prepája umelú inteligenciu s externými nástrojmi, databázami a firemnými systémami.
Prostredník „greedy“ korporáciám alebo čisté kradnutie?
Projekt Reverse Engineer Anything funguje vo veľmi zjednodušenom princípe takto: