Skvelá práca v podaní skúsených českých architektov.
Postaviť plnohodnotný rodinný dom na pozemku s výmerou na úrovni 254 štvorcových metrov bola pre architektov zo štúdia Stempel & Tesar architekti poriadna výzva, ktorú však zvládli na výbornú aj s vlastným, ľahko rozpoznateľným rukopisom.
Jan Jakub Tesař navrhol v spolupráci s Jánom Stempelom bývanie pre svoju vlastnú rodinu v Prahe, ktoré ruší zaužívané mýty o tom, koľko priestoru v skutočnosti potrebujeme na spokojný život.
Žiadne hluché chodby
Projekt s pracovným názvom „Minimálne Maximum“ predstavuje vyústenie 25 rokov praxe v architektúre zhrnutých do osobného manifestu architekta. Napriek tomu, že pôdorysná stopa má len 70 štvorcových metrov, dom ponúka až tri spálne a úžitkovú plochu 110 štvorcových metrov – čo je viac ako štandard moderných bungalovov.
Tajomstvo spočíva v zrušení chodieb. Namiesto toho sa podlažia vzájomne posúvajú o polposchodie a prepája ich oceľové schodisko. Srdcom domu je veľkolepá jedáleň s výškou až 4,2 metra, z ktorej je to cez obrovské posuvné okno len pár krokov do záhrady. Vedľa je umiestnená obývacia časť s knižnicou zapustená do terénu, ktorá zvnútra pôsobí ako útulný, bezpečný úkryt pred svetom.
Surový betón aj teplé drevo
V interiéri vládne priznaný monolitický betón so surovými odtlačkami debnenia. Betón by však bez kontrastu pôsobil chladne, preto ho architekti zjemnili nábytkom na mieru z teplého orechového dreva z jedného kmeňa, ktorý zároveň slúži ako deliaca stena namiesto klasických priečok.
Zvonku dom vyzerá ako čistý monolit. Fasádu aj bránu zahaľuje profilovaný hliníkový plech bielej farby. Slnečné lúče počas dňa vytvárajú na vertikálnom rebrovaní jemnú hru tieňov a menia jeho vizuálny charakter.
Architektúra, ktorá ukazuje veľkú odvahu
V dobe, keď je problém s drahými nehnuteľnosťami a nedostupnosťou pozemkov, ukazuje tento projekt, že limity nemusia byť prekážkou, ale najlepšou inšpiráciou. Namiesto rozťahovania sa do šírky sa architekti zamerali na prácu s výškou, svetlom a objemom.
Moderný luxus nespočíva len v počte štvorcových metrov, ale aj v tom, ako zvládneš priestor premyslieť, aby fungoval podľa očakávaní.
Pozri si galériu od Filipa Šlapala, ktorý zachytil krásu netradičného domu v Prahe.