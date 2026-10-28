Výzva pre architektov premenená na úspech.
Štúdio OK PLAN ARCHITECTS pod vedením architekta Luďka Rýznera navrhlo nový bytový dom v Humpolci na pozemku, ktorý svojou rozlohou na úrovni približne 1 200 štvorcových metrov aj polohou pripomína skôr parcelu pre rodinný dom.
Projekt „Bytový dům Mánesova“ však na malej ploche ponúka 13 pohodlných bytových jednotiek a prirodzene spája dva odlišné typy zástavby.
Náročnosť projektu v kraji Vysočina podčiarkovala tesná blízkosť záhrad okolitých rodinných domov. Architekti preto zvolili zalomený pôdorys so zastavanou plochou 347 štvorcových metrov, ktorý uvoľňuje priehľady a minimalizuje vzájomné pohľadové väzby medzi novými bytmi a susednými objektmi. Súkromie obyvateľov chránia aj predsadené balkóny s tienením z opáleného smrekovca, ktoré vytvárajú prirodzený filter medzi interiérom a exteriérom.
Členená sivo-hnedá fasáda opticky rozbíja objem 4-poschodovej stavby na menšie celky a dodáva príjemnú mierku – kým voči susedným rodinným domom pôsobí nerušivo, svojou hmotou zároveň prirodzene nadväzuje na bytovú zástavbu na severnej strane.
Architekti využili prirodzený spád terénu, ktorý dosahuje výšku takmer jedného poschodia. Z nižšej východnej časti viedli vjazd do podzemných garáží s 12 parkovacími miestami. Hlavný vstup do domu sa nachádza na západnej strane na úrovni prízemia.
Prízemie okrem pivničných kobiek a technického zázemia ukrýva garzónku a dva priestranné 3-izbové byty so súkromnými záhradami. 2. a 3. poschodie disponujú rovnakým usporiadaním so štyrmi bytmi. Na najvyššom, ustúpenom 4. poschodí sú dva najväčšie byty so strešnými terasami a výhľadmi do okolia. Všetky poschodia spája výťah a prepojenie s exteriérom zabezpečujú veľkoformátové okná.
Z hľadiska energetickej efektivity stavba blízko prírody spĺňa najmodernejšie štandardy, keď vykurovanie zabezpečujú tri tepelné čerpadlá vzduch–voda na streche, ktoré dopĺňajú fotovoltické panely. Ochrana pred letným prehrievaním je vyriešená exteriérovými žalúziami.
Architektonický výraz projektu „Bytový dům Mánesova“ stavia na kontraste výraznej geometrie a minimalistickej materiálovej palety. Ostré línie dopĺňa pohľadový betón, omietka STO a detaily z antracitového plechu. Unikátnym prvkom je autorský orientačný systém s piktogramami v spoločných priestoroch od Kristiny Ambrozovej.
Autorom galérie je Petr Polák.