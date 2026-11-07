Dom, ktorý sa otočil chrbtom ulici. Bývanie v Brne s átriami a bazénom stojí na pozemku s výmerou len 307 štvorcových metrov

Biela fasáda a vlastný svet vo vnútri.
Na okraji Brna, v štvrti Dolní Heršpice, navrhol ateliér štukheil šobich architekti rodinný dom s názvom „rdv“, ktorý dokonale predstavuje myšlienku architektúry obrátenej do svojho vlastného vnútra.
Skúsení architekti Peter Štukheil a Vladimír Šobich v prostredí medzi rezidenčnou zástavbou stavili na jednoduchú stavbu s elegantným a čistým vzhľadom, ktorá zaujme na prvý pohľad.
Projekt dokončený v roku 2024 stojí na malom pozemku s výmerou na úrovni 307 štvorcových metrov, na ktorom architekti vytvorili vizuálne príťažlivé a priestorovo veľkorysé bývanie s úžitkovou plochou 126,9 štvorcových metrov. Zastavaná plocha pritom predstavuje len 85,8 štvorcových metrov.
Namiesto otvorenia sa okoliu má dom vlastný priestorový svet s pravidlami. Fasáda je pokrytá hladkou bielou omietkou, vďaka čomu pôsobí čisto a objemne, pričom súkromie interiéru je zabezpečené vďaka átriám.
Zelené átrium vytvára prírodný, upokojujúci akcent spojený s izbou na prízemí aj s výhľadmi zo spální. Dláždené átrium s ochladzovacím bazénom zas tvorí hlavnú časť letného života, na ktorú nadväzuje obývacia časť cez veľkoformátové presklenie.
Dom otvára jednoduché a účelné centrálne jadro so schodiskom, vstupným priestorom, technickým zázemím a hygienickými miestnosťami. Západnú časť prízemia tvorí otvorený obývací priestor spojený s kuchyňou a jedálňou, zaliaty svetlom a zahalený do neutrálnych odtieňov, teplého dreva a štýlových červených kontrastov. Na východnej strane je situovaná pracovňa či izba pre hostí, ktorá smeruje do zeleného átria.
Poschodie ponúka súkromnú časť so spálňou a detskou izbou, ktoré disponujú príjemnými výhľadmi do átria.
Najvýraznejšími prvkami v interiéri sú liate podlahy a schodisko z liatej polyuretánovej stierky, ktoré do priestoru vnášajú vzdušnosť a pokojnú atmosféru charakteristickú pre minimalizmus 21. storočia.
Pod čistými líniami sú ukryté aj funkčné technológie – nosnú konštrukciu z keramického muriva a monolitických železobetónových stropov dopĺňajú hliníkové okná s trojsklom a exteriérové žalúzie. Tepelné čerpadlo v kombinácii s rekuperáciou vzduchu poskytuje vysoké pohodlie pri nízkej energetickej náročnosti.
Dom navyše maximálne využíva dažďovú vodu na pozemku pre vsakovanie aj splachovanie toaliet, pričom strecha je pripravená na budúcu inštaláciu fotovoltických panelov.
Projekt „rdv“ ukazuje, že aj na malom pozemku a v komplikovanom prostredí je možné vytvoriť architektonicky zaujímavé dielo.
Pozri si galériu. Autorom je Tomáš Slavík.