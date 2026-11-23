Kúsky, v ktorých nesplynieš s davom ani na Times Square v New Yorku.
Vonkajšie teploty sú čoraz bližšie k bodu mrazu a s prichádzajúcou zimou začína aj každoročná dilema – obetovať štýl na úkor tepla alebo mrznúť v dokonalom outfite? Máme dobrú správu, návrhári aj známe módne značky majú jasný verdikt – kompromisy skončili.
Trendom dominujú praktické strihy, hra s textúrami a návrat k nostalgickým štýlom, ktoré fungujú v uliciach mesta aj na dovolenke v horskom prostredí. Estetiku quiet luxury dopĺňajú odvážnejšie kúsky s charakterom – od búnd s dramatickým vysokým golierom (funnel neck, pozn. redakcie), cez skrátené umelé kožušiny s nadýchaným vzhľadom, až po prepracované puffer modely, ktoré hravo zvládnu mínusové teploty.
Či už hľadáš nadčasovú voľbu na niekoľko rokov, alebo jeden výrazný kúsok, ktorý oživí aj obyčajné džínsy a sveter, zostavili sme zoznam TOP 5 najhorúcejších štýlov zimných búnd pre dámy aj pánov, v ktorých zaručene nesplynieš s davom.
Funnel neck
Ak existuje jeden detail, ktorý definuje siluetu tohtoročnej zimnej sezóny, ide o dramaticky zvýšený golier.
Neopozeraný architektonický prvok, ktorý ovládol prehliadkové mólo počas prezentácie módnych domov Balenciaga či Isabel Marant, nahrádza klasický šál a dodáva vrchnej vrstve okamžitý nádych nenútenej autority. Bunda s vysokým, lievikovým golierom pôsobí čisto a moderne, pričom dokonale chráni pred ostrým mestským vetrom.
Či už siahneš po minimalistickej verzii zapnutej až ku krku alebo po štruktúrovanom modeli z technickej tkaniny, výsledok je vždy rovnako suverénny. Skvelo funguje v kombinácii s nohavicami na puky a koženými rukavicami pre uhladený, luxusný vzhľad, ktorý nevyžaduje už žiadne ďalšie doplnky.
Massimo Dutti Toggle-Detail Down Jacket – 170 €
Zoznam otvára puffer bunda s výplňou z peria (80 %) a páperia (20 %) v antracitovom odtieni, ktorá má štandardný strih, vysoký golier a zapínanie na zips a gombíky – toggle. Nechýbajú ani dve bočné vrecká. K dispozícii je aj červená verzia.
COS Funnel-Neck Nylon Down Puffer Jacket – 199 €
Pre pánov sme vybrali tmavomodrý model z novej sezónnej kolekcie od značky COS. Nylonová puffer bunda má uvoľnený strih, vysoký lievikový golier a ľahkú, ale zároveň teplú izoláciu z páperia (80 %) a peria (20 %). Sofistikovaný mestský vzhľad dopĺňajú našité predné vrecká, skryté manžety proti vetru a vnútorná šnúrka na spodnom leme, vďaka ktorej si ľahko prispôsobíš strih.
Arket High-Collar RE:DOWN® Jacket – 229 €
Trendy strih s vysokým golierom má aj minimalistická puffer bunda v hnedo-sivom odtieni od značky Arket, ktorá má mierne oversized strih. Materiál RE:DOWN® je z použitých výrobkov z peria a páperia, ktoré sa následne triedia, perú a sterilizujú pri vysokých teplotách.
Krátke faux fur modely
Maximalizmus sa v sezóne Winter 2026 vracia v kompaktnejšej, ale o to údernejšej forme.
Dlhé okázalé kožuchy ustupujú skráteným strihom, ktoré končia v páse, a to v ponuke renomovaných high fashion značiek ako Khaite, Valentino či Saint Laurent, kde definovali nový štandard denného aj večerného luxusu.
Objemná textúra umelej kožušiny vytvára pútavý kontrast k rovným džínsom, vlneným sukniam alebo večerným šatám. Štýl populárny medzi influencerkami v sebe spája nostalgický pôvab 70. rokov s modernou praktickosťou. Najlepšie funguje v bohatých zemitých odtieňoch čokoládovej, karamelovej alebo čiernej.
The Frankie Shop Hope Faux Fur Jacket – 291 €
Bunda z umelej kožušiny od The Frankie Shop v čokoládovom odtieni definuje nenútenú zimnú eleganciu. Je vyrobená z polyesteru s teplou podšívkou a zaujme klasickým krátkym strihom, širokým golierom a zapínaním na zips. Nechýbajú ani bočné vrecká a elastické manžety.
The Frankie Shop Senna Faux Fur Collarless Jacket – 330 €
V ponuke značky The Frankie Shop nás oslovil aj model „Senna“ v sivo-béžovom odtieni, ktorý spája mestský minimalizmus s výrazným objemom. Trendy kúsok v oversized strihu, ktorý je vyrobený z polyesteru v podobe mäkkej umelej kožušiny, nemá golier a má spadnuté ramená s balónovými rukávmi. Vzhľad dopĺňa zapínanie na zips, lištové vrecká a rebrované lemy.
ROTATE Faux Fur Crop Jacket – 480 €
Bunda z umelej kožušiny v skrátenom strihu od značky ROTATE v béžovom odtieni okamžite pritiahne pozornosť mäkkou, objemnou textúrou so škvrnitým vzorom a kontrastnými detailmi. Model je vyrobený z recyklovaného polyesteru s teplou podšívkou, má vysoký golier a skryté predné zapínanie, ktoré podčiarkuje dramatickú siluetu.
Zateplený golier
V novej sezóne Winter 2026 sa pozornosť sústreďuje aj na kontrast materiálov, kde hlavnú úlohu zohráva zateplený golier z ovčieho rúna, jemnej kožušiny alebo hrejivého fleecu.
Návrhári ako Gabriela Hearst či Ferragamo pracujú s bohatou textúrou okolo krku ako s ústredným šperkom outfitu. Hladká teľacia koža, brúsený semiš alebo voskovaná bavlna sa stretávajú s mäkkou podšívkou, ktorú možno nosiť vyhrnutú pre výraznejší a dramatickejší efekt.
Bunda síce pôsobí robustne, ale vďaka premyslenému strihu v páse lichotí siluete. Ide o investičný kúsok s nadčasovým charakterom, ktorý dodá potrebný šmrnc aj jednoduchej kombinácii kašmírového svetra a džínsov.
COS Shearling-Collar Wool Flight Jacket – 249 €
Návrhársky tím značky COS predstavil v novej sezónnej kolekcii aj zaujímavú leteckú bundu v elegantnom tmavohnedom odtieni so zatepleným golierom z ovčej kožušiny. Je vyrobená z vlneného kepru, má minimalistický vzhľad a uvoľnený strih so zapínaním na zips pre ľahké vrstvenie v chladnom počasí.
Massimo Dutti Suede Collar-Detail Jacket – 500 €
Zaujímavou voľbou pre pánov je aj bunda vyrobená zo 100 % ovčej kože so semišovou úpravou a kožušinovým detailom v podobe širokého goliera od značky Massimo Dutti. Nadčasový model v hnedo-zelenom odtieni má klasický rovný strih, zapínanie na obojstranný zips, dve bočné vrecká s chlopňami a elastický pás.
Cena je priamoúmerná kvalite použitých materiálov aj spracovaniu.
The Frankie Shop Aspen Shearling-Collar Jacket – 1 070 €
Ak máš pripravený rozpočet na úrovni 1 000 eur a chceš svoj šatník doplniť o kúsok na celý život, siahni po bunde v tmavohnedom odtieni od The Frankie Shop, ktorá je z umelej kože s hladkou textúrou. Sofistikovaný oversized strih so zapínaním na zips dopĺňa zateplený golier zo 100 % jahňacej kožušiny, ktorý ťa udrží v teple aj v mínusových teplotách.