Feed Explore
Feed Explore Profil
Maskáčový vzor je späť na výslní. Vybrali sme najlepšie cargo nohavice, mikiny a bombery od Zary po Stüssy
2
2
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 6. novembra 2026 o 16:00
Čas čítania 4:56

Maskáčový vzor je späť na výslní. Vybrali sme najlepšie cargo nohavice, mikiny a bombery od Zary po Stüssy

Maskáčový vzor je späť na výslní. Vybrali sme najlepšie cargo nohavice, mikiny a bombery od Zary po Stüssy
Zdroj: MR PORTER, Nili Lotan
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Objav nový rozmer charakteristickej armádnej kamufláže.

Kamufláž, respektíve maskáčový vzor, je späť na módnom výslní v plnej sile, ale zabudni na prísnu vojenskú estetiku – aktuálne trendy pretvorili maskáčový vzor na sofistikovaný mestský prvok, ktorý si podmaňuje pánsky aj dámsky šatník.

Nová vlna „camo“ štýlu je postavená na rozostrených abstraktných potlačiach, neutrálnych prírodných odtieňoch a uvoľnených, oversized strihoch. Maskáčové modely skvele fungujú ako dominantný kúsok outfitu. Dopraj si pohodlie v podobe ležérnych mikín od Weekday či tričiek s logom Aritzia či Stüssy, alebo stav na výrazné cargo nohavice z novej kolekcie Zara alebo sofistikované vrchné vrstvy z prémiových materiálov.

Kamufláž sa dnes prirodzene mieša s high fashion a je na rozhraní streetwearu a elegancie. Pripravili sme zoznam najlepších kúskov, ktoré osviežia tvoj jesenný aj zimný šatník. Nájdi si svojho favorita.

P. S. Ako správne nosiť maskáčové kúsky ti ukáže napríklad Teri Pallová v článku s jesennou fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek.  

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Kockované flanelky sú späť. Vybrali sme TOP 10 pánskych modelov od 40 eur, ktoré definujú túto sezónu Kockované flanelky sú späť. Vybrali sme TOP 10 pánskych modelov od 40 eur, ktoré definujú túto sezónu 23. októbra 2026 o 16:00

Zara Abstract Camouflage Print Waffle-Knit Sweatshirt 29,95 €

Španielska značka prináša svieži pohľad na maskáčový vzor v podobe mikiny s vaflovou textúrou, ktorú by sme označili ako tričko s dlhými rukávmi.

Kúsok vo voľnom strihu je vyrobený zo 100 % bavlny a spája streetwear estetiku so sofistikovaným mestským vzhľadom. Vaflová textúra dodáva hĺbku a neopozeraný detail. Kombinácia s čiernymi nohavicami a kontrastnou vrchnou vrstvou je stávkou na istotu. Cena je na úrovni 30 eur. 

Zara
Zdroj: Zara

Zara Printed Oversized Cargo Trousers 39,95 €

V nekonečnom katalógu značky Zara sú aj dámske cargo nohavice zahalené do maskáčového vzoru, ktoré predstavujú ukážkové spojenie funkčného štýlu a modernej mestskej estetiky. 

Model je vyrobený zo 100 % bavlny a vyznačuje sa stredne vysokým pásom, doplneným o pútka na opasok a nastaviteľné šnúrky, ktoré umožňujú prispôsobenie stylingu. Oversized strih s hlbokými vreckami a celoplošnou kamuflážou ľahko zladíš s košeľou a balerínami, ale aj úzkym svetrom a objemnými pracovnými topánkami. Cena je necelých 40 eur. 

Zara
Zdroj: Zara

Aritzia Soft Feels™ Detroit T-Shirt 45 €

Kanadská značka Aritzia (zatiaľ) nie je v Európe veľmi známa, ale zaslúži si pozornosť. Najnovšie nás zaujalo dámske tričko s celoplošným maskáčovým vzorom v tmavých zeleno-hnedých odtieňoch s čiernymi prvkami, ktoré kúpiš za 45 eur. 

Model je vyrobený zo 100 % mäkkej bavlny, má rovný strih a okrúhly výstrih. Vzor charakteristický pre armádne zložky dodáva nádych streetwearu bez straty elegancie. V kombinácii s jednoduchými nohavicami predstavuje dokonalý základ pre effortless outfit.

Aritzia
Zdroj: Aritzia

Weekday Oversized Printed Hoodie 59,99 €

Fresh kúsok s maskáčovým vzorom sme našli aj v ponuke značky Weekday, ktorá patrí do skupiny H&M. 

Mikina v oversized strihu prináša do šatníka 90's atmosféru surových ulíc New Yorku. Má štandardnú dĺžku, jemne spadnuté ramená pre uvoľnenú siluetu a celoplošnú potlač v zeleno-sivej kamufláži dopĺňa kapucňa, dve bočné vrecká a obojstranný zips pre rôzne možnosti zapínania a stylingu.

Cena je na úrovni 60 eur. 

Weekday
Zdroj: Weekday

Weekday Low Rise Baggy Ripstop Camo Trousers 64,99 € 

V ponuke značky Weekday nás oslovili aj baggy nohavice zahalené do kamufláže v zeleno-hnedom vyhotovení. 

Dámsky model je vyrobený z ľahkej bavlnenej ripstop tkaniny a zaujme voľnou siluetou s nízkym pásom. Zapínanie na zips dopĺňa skrytý háčik a bočné vrecká, zatiaľ čo vnútorná šnúrka v páse zaručuje skvelé prispôsobenie postave. Model dopĺňajú falošné vrecká vzadu a nastaviteľné šnúrky na spodnom leme pre rôzne možnosti stylingu.

Weekday
Zdroj: Weekday

Stüssy Pigment Dyed Thermal T-Shirt 70 €

Prvú polovicu zoznamu najlepších maskáčových kúskov uzatvára tričko s krátkymi rukávmi od streetwearovej značky Stüssy.

Unisex model s rebrovaným okrúhlym výstrihom má voľný strih a je vyrobený z ľahkej 100% bavlny so špecifickou vaflovou textúrou, ktorá je tento rok v kurze. Kľúčovým prvkom je pigmentové farbenie, čo dodáva obnosený vzhľad s charakterom. Na zadnej strane nechýba nášivka s logom Stüssy, ktorá dopĺňa kamufláž v zeleno-hnedo-čiernom vyhotovení. 

Cena je presne 70 eur. 

Stüssy
Zdroj: Stüssy
Odporúčané
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus 9. októbra 2026 o 16:00

Aritzia Mighty Cotton™ Wicket Longsleeve Sweatshirt  75 €

Návrhársky tím značky Aritzia predstavil v novej sezónnej kolekcii okrem trička s krátkymi rukávmi aj mikinu bez kapucne zahalenú do maskáčového vzoru v zeleno-hnedo-čiernom vyhotovení.

Model, ktorý predstavuje silný základ pre moderný dámsky šatník, má voľný strih, okrúhly výstrih a mierne spadnuté ramená. Je vyrobený zo 100 % bavlneného džerseja, ktorý má príjemnú textúru na dotyk a zároveň poskytuje mimoriadne pohodlie. 

Mikina dobre funguje v kombinácii s basic čiernymi nohavicami, ale aj džínsami. Cena je presne 75 eur. 

Aritzia
Zdroj: Aritzia

REPRESENT Initial Stacked Camo T-Shirt 145 €

Cool maskáčový vzor má aj dvojvrstvové tričko od streetwearovej značky REPRESENT, ktoré môže byť tvoje za 145 eur. 

Model z kolekcie Initial je vyrobený zo 100 % bavlny, pričom spodné rukávy a lem sú zo 100 % vlny, má oversized strih so spadnutými ramenami, štandardný okrúhly výstrih a celoplošnú potlač dopĺňa kovový štítok s logom. Ide o skvelý kúsok na jeseň aj zimu, ktorý ľahko zakomponuješ do stylingov s baggy džínsami a jednoduchou vrchnou vrstvou. 

REPRESENT
Zdroj: REPRESENT

REPRESENT Heaton Camo Workwear Pants 235 €

Našu pozornosť si získali aj nohavice s maskáčovým vzorom z kolekcie Fall/Winter 2026 od značky REPRESENT, ktoré predstavujú oslavu klasického pracovného odevu preneseného do moderného pánskeho šatníka. 

Model s názvom „Heaton“ je vyrobený z odolného bavlneného plátna s celoplošnou kamuflážou v odtieňoch tmavozelenej, hnedej a čiernej, pričom špeciálna úprava dirty wash dodáva autenticky obnosený vzhľad. Novinka zaujme voľnou, mierne zakrivenou siluetou, ktorá sa prirodzene vrství cez obuv. Nechýbajú dvojité predné panely v štýle carpenter nohavíc spevnené striebornými nitmi, šikmé vrecká ani jemné odreniny na lemoch.

V ponuke značky je aj sivo-čierna verzia modelu za rovnakú cenu, a to 235 eur. 

REPRESENT
Zdroj: REPRESENT

Stüssy MA-1 Bomber Jacket 290 €

Značka Stüssy s koreňmi v Los Angeles predstavila v novej sezónnej kolekcii aj MA-1 bomber bundu zahalenú do klasickej kamufláže v zeleno-hnedo-čiernej kombinácii, ktorá ukazuje modernú podobu streetwearovej estetiky. 

Unisex model vo voľnom strihu je vyrobený z odolného materiálu Cordura® Flight Satin s teplou podšívkou. Model s trendy maskáčovým vzorom má rebrovaný golier, manžety aj spodný lem, pričom zapínanie je na zips s vnútornou krycou légou. Vzhľad dopĺňajú vrecká na rukáve MA-1 s jemne vyšitým logom Stüssy, predné vrecká na patentky a detail na prednej strane.

Cena je presne 290 eur.

Stüssy
Zdroj: Stüssy

KAPITAL Drizzler Reversible Camouflage-Print Cotton Blouson Jacket 510 € 

Náš predposledný tip padol na maskáčovú bundu od japonskej high-end značky KAPITAL, ktorá predstavuje klasickú siluetu cez modernú optiku s dôrazom na precíznu krajčírsku tradíciu.

Obojstranný model je vyrobený zo špeciálnej bavlnenej tkaniny, má skrátený strih so zapínaním na zips a klasický golier, ktorý prináša dokonalý balans medzi remeselným detailom a nenúteným pánskym mestským štýlom.

Priamoúmerná kvalite použitých materiálov aj spracovaniu je cena 510 eur. 

KAPITAL
Zdroj: MR PORTER

Nili Lotan Tribeca Cotton Camo Pant 560 €

Záver zoznamu patrí modelu nohavíc v maskáčovom vzore z novej kolekcie Fall/Winter 2026 od návrhárky Nili Lotan, ktoré stelesňujú ležérny luxus s nádychom funkčného štýlu.

Dámsky model je vyrobený z kvalitnej talianskej bavlnenej tkaniny s celoplošnou potlačou kamufláže, pričom má voľný strih so stredne vysokým pásom a modernou surovou siluetou v štýle barrel leg. Prepracovaný vzhľad dopĺňajú bočné vrecká, zadné vrecká a pútka na opasok. Elegantné zapínanie kombinuje zips so skrytým háčikom.

V kombinácii s pleteným svetrom a koženými čižmami vytvárajú nenútený, ale veľmi fresh mestský styling. Cena je 560 eur. 

Nili Lotan
Zdroj: Nili Lotan
Ak ťa zaujíma móda a rád/-a sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v každodennom živote.
Odporúčané
Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT 20. októbra 2026 o 14:40
Odporúčané
Kockované flanelky sú späť. Vybrali sme TOP 10 pánskych modelov od 40 eur, ktoré definujú túto sezónu Kockované flanelky sú späť. Vybrali sme TOP 10 pánskych modelov od 40 eur, ktoré definujú túto sezónu 23. októbra 2026 o 16:00
Odporúčané
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus 9. októbra 2026 o 16:00
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Foto: Zara, Aritzia, Weekday, Stüssy, REPRESENT, MR PORTER, Nili Lotan
Náhľadový obrázok: MR PORTER, Nili Lotan
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION MÓDNE TRENDY WISHLIST
Odporúčame
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
Refresher Club
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
včera o 17:00
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
dnes o 11:51
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
Refresher Club
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
dnes o 07:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 hodinami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
pred 3 dňami
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Spravodajstvo
Krimi Politika Polícia SR Európska únia
Viac
Slovák vyhral v lotérii 100-tisíc eur bez toho, aby trafil jediné číslo: Jackpot mu priniesla totálna nula
pred 3 minútami
Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute
pred 48 minútami
Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
včera o 18:35
Medicine
Medicine
pred 3 dňami
Michael Kováčik predstavil svoju doteraz najosobnejšiu kolekciu. Odráža 13 rokov jeho tvorby
Michael Kováčik predstavil svoju doteraz najosobnejšiu kolekciu. Odráža 13 rokov jeho tvorby
včera o 09:20
Nová vlna dizajnérov práve vyšla zo školy. Toto sú tohtoroční absolventi Ateliéru 343 a ich kolekcie (ARTIST SPOTLIGHT)
Nová vlna dizajnérov práve vyšla zo školy. Toto sú tohtoroční absolventi Ateliéru 343 a ich kolekcie (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Kendall Jenner dnes oslavuje 31 rokov! 🎂
Kendall Jenner dnes oslavuje 31 rokov! 🎂
pred 3 dňami
Collab roka? Travis Scott, Rockstar Games a Nike chystajú tenisky k očakávanému GTA VI
Collab roka? Travis Scott, Rockstar Games a Nike chystajú tenisky k očakávanému GTA VI
pred 2 dňami
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
27. 9. 2026 17:11
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
25. 10. 2026 18:30
Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás priťahuje k dráme a cudzím vzťahom
22. 10. 2026 11:00
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
29. 10. 2026 10:17
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
2. 11. 2026 12:50
OMV Kávové Špeciály 10/26 - IG carousel
včera o 14:34

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Najrýchlejšie auto planéty. Yangwang U9 Xtreme od BYD dosiahol šialených 503 km/h
Tech
pred 21 minútami
Najrýchlejšie auto planéty. Yangwang U9 Xtreme od BYD dosiahol šialených 503 km/h
pred 21 minútami
Najrýchlejšie auto planéty. Yangwang U9 Xtreme od BYD dosiahol šialených 503 km/h
Olivia Rodrigo prekvapila. Vydala svoj prvý vianočný hit inšpirovaný klasikou z 80. rokov
Olivia Rodrigo prekvapila. Vydala svoj prvý vianočný hit inšpirovaný klasikou z 80. rokov
pred hodinou
Oplatí sa na Slovensku ešte podnikať?
Oplatí sa na Slovensku ešte podnikať?
pred 2 hodinami
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 hodinami
Ženský zápas na Fight Night Challenge zachránený. Sandy vyzve Dorota z Farmy 🥊
Ženský zápas na Fight Night Challenge zachránený. Sandy vyzve Dorota z Farmy 🥊
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
Refresher Club
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
včera o 07:00
Bola som v bratislavskom hoteli na dohodnutom sexuálnom stretnutí. Deje sa to tam vraj bežne
Refresher Club
Bola som v bratislavskom hoteli na dohodnutom sexuálnom stretnutí. Deje sa to tam vraj bežne
11. 4. 2026 13:30
1
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 3 dňami
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
pred 2 dňami
Mladá advokátka Klaudia: Na rande nemám naivitu, ktorú majú muži radi. Čo mi povedia, si overím za päť minút
Mladá advokátka Klaudia: Na rande nemám naivitu, ktorú majú muži radi. Čo mi povedia, si overím za päť minút
včera o 10:45
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
pred 2 dňami
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
Refresher Club
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05