Kockované flanelky sú späť. Vybrali sme TOP 10 pánskych modelov od 40 eur, ktoré definujú túto sezónu

Cenovo dostupné vyhotovenia aj nenápadný luxus.
Kockovaná (plaid) košeľa je základ, bez ktorého si pánsky, ale aj dámsky šatník na chladnejšie mesiace nevieme predstaviť.
Máloktorý kúsok v sebe spája takú výraznú estetiku, neformálnu eleganciu a dokonalé pohodlie. Od grunge revolúcie v 90's až po súčasnú high-end estetiku prešla „kockovaná flanelka“ pozoruhodným vývojom. Správne zvolený vzor a strih dokážu okamžite povýšiť akýkoľvek jesenný, respektíve zimný styling – či už košeľu previažeš cez ramená, vrstvíš pod kabát či bundu, alebo ju nosíš rozopnutú cez basic biele tričko.
Aby sme ti uľahčili hľadanie perfektného kúsku, v redakcii sme zostavili zoznam TOP 10 pánskych kockovaných košieľ pre každý rozpočet – od cenovo dostupných kúskov, ktoré ťa prekvapia skvelým strihom a príjemným materiálom, až po luxusné vyhotovenia, ktoré sú pravou investíciou do šatníka. Objav modely, ktoré posunú tvoj osobný štýl na nový level.
P. S. Priprav sa na to, že svoj obľúbený kúsok uvidíš často aj na partnerke.
Uniqlo Flannel Checked Shirt x J.W. Anderson – 39,90 €
Úvod zoznamu patrí cenovo najdostupnejšiemu modelu kockovanej flanelovej košele, na ktorom nesie rukopis kreatívny riaditeľ módneho domu Dior – J.W. Anderson.
Severoírsky návrhár v rámci spolupráce s japonskou značkou Uniqlo predstavil novú kolekciu, ktorá obsahuje viacero atraktívnych vyhotovení. Model zaujme na prvý pohľad hravým, ale sofistikovaným vzorom v modro-sivých odtieňoch s jemným brandingom. Vďaka voľnému strihu je ideálnou voľbou na vrstvenie – vynikne oblečená na bielom tričku aj pod kabátom či bundou. Pevný, nepriehľadný materiál zaručuje pohodlie aj počas mrazivých zimných dní.
Cena je približne 40 eur. Skontroluj aj olivovo zelenú verziu.
Zara Relaxed Fit Check Shirt – 39,95 €
Za takmer identickú cenu je k dispozícii aj kockovaná flanelka v tmavozelených odtieňoch od značky Zara, ktorá ponúka uvoľnenú eleganciu s nádychom mestského neformálneho štýlu.
Košeľa je vyrobená zo 100 % bavlny, čo zaručuje priedušnosť, mäkkosť a maximálne pohodlie pri celodennom nosení. Pohodlný uvoľnený strih dopĺňa klasický golier a dlhé rukávy zakončené gombíkovými manžetami. Vďaka modernému siluetovému strihu výborne funguje ako ľahká vrchná vrstva prehodená cez tričko, ale rovnako zapadne aj pod kabát či puffer bundu.
Cenovo dostupný kúsok, ktorý osvieži akýkoľvek jesenný aj zimný styling. Zaujímavo vyzerá tiež sivo-modro-ružová verzia.
Arket Regular Flannel Shirt – 69 €
Charakteristická minimalistická estetika značky Arket sa stretáva s hrejivou jesenno-zimnou atmosférou vo flanelovej košeli v sofistikovanom odtieni tmavoružovej a vínovo-červenej, ktorá prináša do pánskeho šatníka svieži akcent bez toho, aby stratila nadčasovosť.
Sezónna novinka je vyrobená z mäkkej bavlny (99 %) s prímesou elastanu (1 %), čo zabezpečuje príjemný pocit na nosenie, priedušnosť a jemnú pružnosť pre pohodlie pri každom pohybe. Klasický rovný strih s gombíkmi na golieri vytvára vyvážený balans medzi neformálnym a elegantným štýlom.
Skvelá voľba na vrstvenie pod pletený sveter či vlnený kabát. Cena kúsku je presne 69 eur.
COS Checked Brushed-Cotton Shirt – 79 €
Košele od značky COS bravúrne vyvažujú hranicu medzi formálnou a neformálnou eleganciou, respektíve office a casual vzhľadom.
Model v tmavohnedých odtieňoch je vyrobený zo 100 % česanej bavlny, ktorej jemná textúra a matná povrchová úprava pôsobia nesmierne sofistikovane. Uvoľnený strih je navrhnutý tak, aby sa košeľa pohodlne vrstvila cez klasické tričká, pričom zachováva čisté a moderné línie. Vzhľad dopĺňa praktické vrecko vpredu, zapínanie na gombíky a manžety na rukávoch.
Ide o univerzálny kúsok v duchu estetiky „quiet luxury“, ktorý sa stane spoľahlivým základom tvojho šatníka v najbližších mesiacoch. Cena je 79 eur. Pri troche šťastia nájdeš model v požadovanej veľkosti aj v obchode COS v Bratislave.
EMESTUDIOS Slippy Squared Shirt – 79 €
Našu priazeň si získala aj kockovaná košeľa v modro-bielom vyhotovení od značky EMESTUDIOS, ktoré žne obrovský úspech medzi Gen Z.
Model s názvom „Slippy“ je vyrobený zo 100 % bavlny a zaujme moderným oversized strihom a efektnou spranou úpravou, ktorá dodáva autentický vintage nádych. Tlmené odtiene a výrazný vzor dopĺňajú praktické detaily – zapínanie na kovové nity, nastaviteľné manžety na rukávoch a dve rozmerné vrecká vpredu, na jednom z nich nechýba ani vyšívané logo španielskej značky.
Kúsok, ktorý dodá každému stylingu nenútený a zároveň štýlový akcent, môže byť tvoj za 79 eur.