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Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 20. októbra 2026 o 14:40
Čas čítania 5:08
Richard Balog

Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT

Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT
Zdroj: Footshop
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Priprav sa na športovú klasiku, gorpcore estetiku aj avantgardu.

Chladné mesiace prinášajú do popredia objemné siluety, v ktorých sa funkčnosť spája so zaujímavým dizajnom. Puffer bundy už dávno nie sú len praktickou ochranou pred mrazom a snehom – ide o základ moderného zimného šatníka a kľúčový kúsok pre každý styling.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 puffer búnd pre pánov aj dámy, ktoré odrážajú súčasné módne trendy. Nájdi si svojho favorita.

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Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
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Adidas Originals Camo Regen Jacket 150 €

Ulice po slnečných a teplých mesiacoch opäť objavujú silu úžitkovej estetiky. Bunda Adidas Originals Camo Regen dokazuje, že športová móda bez námahy zapadne aj do moderného mestského šatníka.

Model s objemnou siluetou je vyrobený zo 100 % recyklovaného polyesteru a je zahalený do takmer abstraktného maskáčového vzoru v čierno-sivých odtieňoch, čo vytvára netradičný vzhľad. Vysoký golier s integrovanou kapucňou poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím, zatiaľ čo detaily, ako napríklad charakteristické logo značky na prednej strane, dodávajú charakter. Bundu ľahko navrstvíš a zladíš s pohodlnými nohavicami alebo džínsami.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš viac ako 20 eur z pôvodnej ceny.

Adidas Originals Camo Regen Jacket
Zdroj: Footshop

Columbia Amaze Puff™ Hooded Jacket 240 €

Náš prvý tip na dámsku puffer bundu padol na známy model Columbia Amaze Puff™ v neprehliadnuteľnom ružovom vyhotovení, ktorý prináša svieži impulz do chladných dní.

Kúsok je vyrobený z kombinácie nylonu (51 %) a polyesteru (49 %), pričom stavia na pokročilú technológiu Omni-Shield™, ktorá odpudzuje vodu aj nečistoty. O dokonalé tepelné pohodlie sa stará nadýchaná náplň z 80 % kačacieho prachového peria a 20 % kačacieho peria, doplnená o jemnú podšívku zo 100 % polyesteru.

Výrazný vysoký golier, kapucňa a objemná silueta robia z bundy Columbia Amaze Puff™ neprehliadnuteľný statement kúsok, ktorý povýši každý outfit, a to rovnako v horskom prostredí aj uliciach svetových metropol.

Columbia Amaze Puff™ Hooded Jacket
Zdroj: Footshop

New Balance Premium Puffer Jacket 250 €

V produktovom portfóliu New Balance nie sú len perfektné bežecké, respektíve lifestyle tenisky, ale tiež moderná športová móda, ktorá si zaslúži pozornosť.

Dôkazom je puffer bunda v oversized strihu pre pánov aj dámy ušitá z recyklovaného nylonu s vodoodpudivou úpravou a podšívkou zo 100 % recyklovaného polyesteru, vďaka čomu sa ľahko oblieka aj cez objemnejšie vrstvy. Odopínateľná kapucňa, elastické manžety a kombatibilné zapínanie podčiarkujú praktickosť, keď poskytujú tepelnú izoláciu a ochranu pred dažďom aj snehom.

Ak preferuješ minimalistický štýl, ide o skvelú voľbu. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj čiernu verziu dostupnú za rovnakú cenu.

New Balance Premium Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

Daily Paper Raglan Sleeve Dias Puffer Jacket 299,95 €

Našu priazeň si získala aj puffer bunda od holandskej streetwearovej značky Daily Paper, ktorá prináša príjemný odtieň „Hawaiian Sunset“ podobný západu slnka do mestského prostredia.

Model je vyrobený z odolnej ripstop tkaniny a má voľný strih s raglanovými rukávmi, vďaka čomu zaručuje voľnosť pohybu. Nechýba nastaviteľná kapucňa s koncovkami s brandingom Daily Paper, praktické bočné aj vnútorné vrecká a plastické gumové logo na prednej strane. Tento unisex kúsok dodá zimnému šatníku neprehliadnuteľnú energiu, pričom pre dámy značka odporúča zvoliť o číslo menšiu veľkosť.

Bundu ľahko zladíš s technickými vrstvami, ale aj bavlnenými cargo nohavicami či džínsami. Skontroluj aj čiernu verziu.

Daily Paper Raglan Sleeve Dias Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV Hooded Jacket 350 €

Prvú polovicu zoznamu uzatvára model Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV, ktorý stelesňuje neprehliadnuteľný zimný štýl s nekompromisným výkonom.

Bunda v bielom vyhotovení poskytuje vďaka inovatívnej technológii Therma-FIT ADV a hrejivej izolácii PrimaLoft® maximálne tepelné pohodlie bez zbytočnej záťaže. Architektonicky tvarovaná kapucňa s vysokým golierom dokonale chráni pred nepriazňou počasia, zatiaľ čo premyslené detaily – od loga Nike ACG (All Condition Gear) až po všité manžety s otvorom na palec – dodávajú futuristický nádych.

Ideálna voľba pre vyznávačov gorpcore estetiky, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi úžitkovou funkčnosťou a rafinovanou estetikou.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 50 eur.

Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV Hooded Jacket
Zdroj: Footshop
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Adidas Double Layer Puffer Jacket x Arte Antwerp 400 €

Puffer bunda zo spoločnej kolekcie značiek Adidas a Arte Antwerp čerpá inšpiráciu z nezameniteľnej atmosféry okolo futbalových štadiónov, pričom spája klasický športový štýl s módnymi vplyvmi.

Dvoma vrstvami pretkaný model v hnedom vyhotovení stavia na odolnej polyamidovej väzbe s DWR úpravou. Pokročilá technológia Climawarm efektívne udržiava teplo a s vodoodpudivými vlastnosťami zabezpečuje dokonalú ochranu pred chladom aj vlhkosťou. Skryté vrecká a nastaviteľné šnúrky v leme podčiarkujú funkčnosť.

V prípade potreby je k dispozícii biela vrstva, ktorá ochráni vrchnú časť. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je 340 eur.

Adidas Puffer Jacket, Arte Antwerp
Zdroj: Footshop

REPRESENT Riot Puffer Jacket Unisex 420 €

Boduje aj britská streetwearová značka REPRESENT, ktorá v kolekcii Winter 2026 predstavila puffer bundu v čiernom vyhotovení s nadýchanou siluetou a vzhľadom očisteným od zbytočných ozdôb.

Prešívaný unisex model s názvom „Riot“ stavia na minimalizmus. Vďaka univerzálnemu rovnému strihu a absencii kapucne vytvára elegantný stojatý golier uhladenú líniu, ktorú si okamžite zamiluješ. Je vyrobený z recyklovaného polyesteru vrátane hrejivej výplne, pričom spája udržateľný prístup s vysokým pohodlím. Hladká podšívka zaručuje bezproblémové vrstvenie cez oversized mikiny či hrubé pleteniny, zatiaľ čo zips s cvokmi a bočné vrecká na zips prinášajú potrebnú praktickú funkčnosť.

Takto si predstavujeme moderný streetwear s puncom luxusu.

REPESENT Riot Puffer Jacket Unisex
Zdroj: Footshop

Diesel W-ARRIOR Jacket 494,90 €

Zastúpenie v zozname má aj Diesel, a to vďaka dámskemu modelu W-ARRIOR, ktorý je k dispozícii aj v červenom a tmavohnedom vyhotovení.

Bunda stavia na mestský minimalizmus s typickým nádychom drzosti, ktorý je pre taliansku značku charakteristický, keď ponúka rovný strih bez kapucne, výrazný rebrový golier a lesklú povrchovú úpravu. Vysokokvalitná výplň z kačacieho prachového peria poskytuje tepelnú izoláciu bez ťažkopádnosti, čím zachováva svižnú a sebavedomú siluetu. Zvršok kombinuje pružný materiál s hlbokým leskom, zatiaľ čo hrejivý úpletový golier so zipsom vytvára efektný detail vrstvenia. Elastické manžety a sťahovací lem sa starajú o maximálne pohodlie.

Puffer model Diesel W-ARRIOR predstavuje statement kúsok, ktorý perfektne doplní tmavý denim aj ležérny streetwear.

Diesel W-ARRIOR Jacket
Zdroj: Footshop

ROA Cube 650 Fill Power Down Jacket Unisex 690 €

Talianska značka ROA, majster na pomedzí outdoorového výkonu a high fashion, predstavuje páperovú bundu Cube 650 Fill Power v sofistikovanom grafitovom vyhotovení.

Model dokonale spája architektonickú čistotu s nekompromisnou funkčnosťou, pričom je vyrobený z matného 10D micro ripstop nylonu s vodoodpudivou úpravou, vďaka čomu ponúka vynikajúcu odolnosť a ultralahkú štruktúru. O prvotriednu izoláciu sa stará kačacie perie, zatiaľ čo lepené prešívanie zaručuje čistý vzhľad. Nastaviteľná kapucňa, elastické manžety a stiahnuteľný lem dotvárajú ergonomický strih.

Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je pod 600 eur.

ROA Cube 650 Power Down Jacket Unisex
Zdroj: Footshop

C.P. Company D.D. Shell Hooded Puffer Jacket 695 €

Značka C.P. Company opäť potvrdzuje dominanciu v oblasti technickej elegancie – tentoraz prostredníctvom pánskej páperovej bundy D.D. Shell Hooded v hnedom vyhotovení, ktorá predstavuje dokonalé prepojenie high-end estetiky a maximálnej funkčnosti.

Odolná polyamidová väzba spoločne s kvalitnou výplňou z kačacieho prachového peria (95 %) a kačacieho peria (5 %) je zárukou nekompromisnej ochrany pred chladom a vetrom. Rovný strih dopĺňa nastaviteľná kapucňa, elastické manžety a praktické bočné aj vnútorné vrecká na zips. Pozornosť pútajú charakteristické detaily vrátane odznaku s logom C.P. Company.

V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii strieborno-krémová verzia. Cena je v oboch prípadoch rovnaká.

C.P. Company D.D. Shell Hooded Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

BONUS

Heliot Emil Lumen Down Puffer Jacket Unisex 1 050 €

Dánska high-end značka Heliot Emil posúva hranice industriálnej estetiky do sféry nekompromisného luxusu.

Unisex páperová bunda „Lumen“ stavia na architektonický objem, biele vyhotovenie a surový technický minimalizmus. Inovatívny návrh prepája výplň z kombinácie kačacieho peria (10 %) a prachového peria (90 %) s prepracovanými kovovými detailmi, charakteristickými karabínami a rovným strihom. Vysoký golier a integrovaná kapucňa poskytujú dokonalú ochranu pred vlhkosťou aj vetrom.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 150 eur.

Heliot Emil Lumen Down Puffer Jacket Unisex
Zdroj: Footshop
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Zdroj: footshop.sk
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Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
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