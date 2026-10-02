Quiet luxury aj rock'n'roll chic. Septembrový OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek ponúka dokonalú jesennú inšpiráciu

Takto nosia najnovšie trendy Petra Macková, Ema Fajnor či Tatiana Žideková.
Ulice Bratislavy, Prahy či dokonca Sydney sa stali v septembri prehliadkovým mólom pre najštýlovejšie Slovenky a Češky, ktoré živí móda.
Prechodné obdobie medzi letom a jeseňou ponúka dokonalý priestor pre kreativitu, vrstvenie a hru s textúrami. V najnovšom zozname OUTFIT CHECK sme sa pozreli na to, ako si známe tváre módnej scény poradili so septembrovým počasím.
Čaká ťa pestrá dávka inšpirácie – od estetiky quiet luxury v podaní Petry Mackovej či Alexandry Sedláčkovej, cez pohodlný lounge štýl a eleganciu od Andy Csinger, až po neprehliadnuteľný rock'n'roll chic, ktorý ukázala Ivana Mentlová.
Petra Macková
Ak hľadáš jesennú módnu inšpiráciu v minimalistickom štýle, zbystri pozornosť – Petra Macková dáva dokonalú lekciu z ulíc Sydney.
Ústredným prvkom outfitu slovenskej influencerky je luxusný kabát so zavinovacím strihom v hnedom odtieni od značky Max Mara, ktorý zvýrazňuje pás a vytvára atraktívnu ženskú siluetu. Petra ho kombinuje s béžovými lodičkami s otvorenou pätou na úzkych podpätkoch, ktoré vizuálne nadväzujú na „quiet luxury“ estetiku.
Vzhľad dopĺňa tmavohnedá kabelka s textúrou, ktorá vytvára decentný kontrast a podčiarkuje zmysel pre detail.
Katarína Očovanová
Katarína Očovanová si tentoraz získala našu priazeň vďaka sofistikovanej hre textúr v monochromatickom sivom vzhľade, ktorý stelesňuje moderný mestský glamour.
Základom outfitu je sivé tričko so štruktúrovanými ramenami ležérne zastrčené do pletených mini šortiek s jemnými trblietavými detailmi, ktoré dodávajú hravosť aj punc luxusu. Jemný perlový náhrdelník, minimalistické zlaté šperky a čierna kožená kabelka Chanel podčiarkujú ženskosť a nenútenú eleganciu. S prirodzene rozpustenými vlasmi ide o dokonalú inšpiráciu.
Andy Csinger
Cozy jesenný outfit do mestského prostredia ako vystrihnutý z módneho magazínu ukázala v septembri Andy Csinger.
Slovenská influencerka stavila na „lounge“ estetiku, keď styling postavila na monochromatickej tmavozelenej súprave z mäkkého úpletu – oversized sveter so spadnutými ramenami a široké nohavice pre dokonalé pohodlie a uvoľnený vibe. Kontrast zabezpečuje vyčnievajúci okraj bieleho trička a sivá kašmírová šatka ležérne omotaná okolo krku.
Dojem umocňujú tenisky vo vintage štýle z dielní módneho domu Gucci a úzke slnečné okuliare s hnedým rámom.
Ema Fajnor
Ema Fajnor tentoraz dokonale spája ležérnu eleganciu s moderným mestským štýlom.
Stylingu z ulíc Bratislavy dominuje vrchný diel v halterneck strihu v neutrálnom béžovom odtieni, ktorý zvýrazňuje ramená. Zaujímavým detailom je šnurovanie na bokoch, ktoré dodáva originálny a mierne rebelsky podtón. Spodnú časť tvoria hnedé šortky s opaskom CELINE a vysoké semišové čižmy, ktoré budú hitom jesennej sezóny.
Vzhľad dotvárajú jemné šperky a krátky účes, ktoré Eme pristane.
Tatiana Žideková
Prvú polovicu zoznamu uzatvára jedna z najobľúbenejších slovenských módnych influenceriek Tatiana Žideková, ktorá si môže na seba obliecť takmer čokoľvek a vyzerá skvelo.
Dôkazom je outfit na fotografii nižšie, keď zladila semišovú bundu v tmavoružovom odtieni s vintage patinou s basic čiernou mikinou, bielou riasenou sukňou, vysokými koženými čižmami, veľkou čiernou kabelkou a šiltovkou od módneho domu Saint Laurent. Pohodlný mestský styling pozdvihujú úpravené vlasy a jemné šperky.