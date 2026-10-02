Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?

Boj s autoimunitným ochorením je na dlhú trať. Takto s ním bojujem ja.
Každý mesiac bioliečba, diéta, imunita na bode mrazu a neustále nejaké behačky po lekároch. Napriek tomu všetkému sa snažím podávať výkon v práci, žiť čo najkvalitnejší život, no hlavne si ho užívať a nepripúšťať si, že trpím nevyliečiteľným autoimunitným ochorením.
- O operáciách zlatej žily, trhline konečníka a fistulách, ktoré som už absolvoval.
- Ako mi pomohla vyrovnať sa s diagnózou úprimnosť k sebe samému.
- Aké komplikácie mi v súčasnosti bránia cestovať a prečo sa už neviem dočkať ďalšej operácie.
- Ako som mal v minulosti zo seba zlý pocit, keď som si pýtal voľno v práci a čo mi pomohlo.
- Ako Crohn negatívne vplýva na duševné zdravie a psychiku človeka.
Keď mi lekárka pred štyrmi rokmi potvrdila Crohnovu chorobu, paradoxne sa mi uľavilo. Gastroenterologické problémy ma totiž trápili už od prvého ročníka na strednej. Začalo to neznesiteľnými kŕčami, hnačkami a vyústilo až do ochorení konečníka. A hoci som sa viackrát nechal vyšetriť odborníkmi, vždy ma odbili, že moje symptómy sú psychosomatické. Až po dvoch operáciách a pretrvávajúcich ťažkostiach som si na internete začal čítať o ľuďoch s podobnými problémami, ako mám ja, a dozvedel som sa o diagnóze Morbus Crohn.
Vymenil som gastroenterologickú ambulanciu a za novou lekárkou prišiel rovno s prosbou, aby mi urobila kolonoskopické vyšetrenie a vylúčila IBD ochorenie. Stal sa presný opak. Ja som však konečne spoznal svoju diagnózu, dostal správnu liečbu a prvýkrát takmer po desiatich rokoch hnačiek mal zdravú stolicu.
Odvtedy až do súčasnosti to je však so mnou ako na húsenkovej dráhe. Boj s takýmto ochorením je beh na dlhú trať. Raz je na tom človek lepšie, inokedy horšie – a nehovorím len o kŕčoch či hnačkách. Crohn výrazne ovplyvňuje takmer každý jeden aspekt môjho života vrátane duševného zdravia.
Keďže IBD ochoreniami trpí čoraz viac mladých ľudí, rozhodol som sa opísať, aké mentálne nastavenie pomáha mne, dúfajúc, že tým inšpirujem aj ďalších ľudí, či už s rovnakými, alebo inými zdravotnými problémami. Pretože aj keď to niekedy máme možno náročnejšie ako iní ľudia v našom okolí, naša diagnóza nám nebráni ísť si za svojimi snami a prežiť možno aj kvalitnejší život ako zdravý človek.
V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Naposledy sme vyskúšali dychovú metódu Oxygen Advantage a zisťovali od vedca, čo sa deje v tvojom mozgu, keď prežívaš spánkovú paralýzu. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Buď k sebe úprimný
Spomínam si, že keď som sa dozvedel o svojej diagnóze, tak som si hovoril, že môj život bude už iba lepší. Zaberali mi silné kortiosteroidy v spojení s bezvyšškovou diétou a v priebehu týždňov pominuli takmer všetky moje ťažkosti. Začal som si uvedomovať, v akom diskomforte som celé roky pre toto ochorenie žil a dušoval som sa, že urobím všetko preto, aby som sa nikdy do rovnakého bodu nevrátil.
Predtým, než mi prvýkrát nasadili lieky som absolvoval dve operácie konečníčka. Mal som okolo 19 rokov, keď laserom operovali zlatú žilu. Lekárka, ku ktorej som chodil tvrdila, že kŕče a hnačky sú iba psychosomatického pôvodu a krv v stolici z hemeroidov. Povedal som si, že si ich teda nechám zoperovať a ťažkosti pominú. Po operácii sa však nič nezmenilo.
O dva roky neskôr sa opäť môj stav zhoršil a pravidelne som okrem kŕčov silno krvácal z konečníka.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- O operáciách zlatej žily, trhline konečníka a fistúl, ktoré som už absolvoval.
- Ako mi pomohla vyrovnať sa s diagnózou úprimnosť k sebe samému.
- Aké komplikácie mi v súčasnosti bránia cestovať a prečo sa už neviem dočkať ďalšej operácie.
- Ako som mal v minulosti zo seba zlý pocit, keď som si pýtal voľno v práci a čo mi pomohlo.
- Ako Crohn negatívne vplýva na duševné zdravie a psychiku človeka.