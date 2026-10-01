Randiť v dnešnej dobe je tak trochu hazard, no hovorí sa, že aj láska je predsa len hra. Presne o tom je najnovší diel obľúbenej zoznamky Menučko.
Keď klikneš na video zistíš, čo sa stane, keď oproti sebe posadíme dvoch ľudí z úplne odlišných svetov.
Na jednej strane stola sedí Alexej, chalan, ktorý pracuje s kameňom, miluje zábavu, cestovanie a život berie s ľahkosťou. Oproti nemu sme posadili študentku veteriny Sabinu, ktorá má rada vo všetkom systém, poriadok a veci pod kontrolou.
Už od prvého momentu bolo jasné, že toto stretnutie nebude len taký obyčajný rozhovor pri dobrom jedle. Hoci sa môže zdať, že dvojica nemá takmer nič spoločné, v jednej veci sme ich matchli dokonale, a to v nekompromisnej tvrdohlavosti.
Podarí sa im nájsť spoločnú reč, preskočia medzi nimi skutočné iskry a stane sa z tejto hry s osudom výherný ticket na lásku? To zistíš, až keď klikneš na video.