Ak by celú realizáciu zverili firme na kľúč, suma by podľa ich slov bola minimálne dvojnásobná.
Na kopci nad Oravou sa môžeš ubytovať v dizajnovej Chatke Pucov s presklenou prednou stenou, sieťou nad obývačkou a výhľadom, pri ktorom sa oplatí počkať si na západ slnka. Nepostavila ju stavebná firma. Od prvej skice až po poslednú skrutku ju vlastnými rukami dali dokopy traja bratia a ich otec.
Práve to, že si na stavbu nenajali žiadnu firmu, im napokon ušetrilo desiatky tisíc eur. Presný počet hodín, ktoré do projektu vložili, nikdy nepočítali – od prípravy pozemku cez samotnú stavbu až po dokončovacie práce však išlo o obrovské množstvo času.
„Keby sme celú realizáciu zverili firme na kľúč, konečná suma by podľa nás bola minimálne dvojnásobná,“ hovoria bratia Filip, Adam a Matúš.
- Koľko presne stála celá chatka.
- Ktorá jedna položka ich stála najviac zo všetkých.
- Kedy sa im podľa vlastných odhadov investícia vráti.
- Koľko stojí noc v Chatke Pucov.
Myšlienka vznikla počas práce v Nórsku. No keď sa vrátili, traja bratia sa pustili do práce, vyčistili zarastený pozemok, naplánovali každý detail a spolu s otcom postavili chatku svojpomocne.
Najväčšou výzvou pritom nebola samotná stavba, ale množstvo drobných rozhodnutí, logistika a čas, ktorý si celý projekt vyžiadal. Koľko času a peňazí teda reálne tiny house stál?
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Vlastnými rukami, bez úveru
Približujú, že jednou z najväčších položiek bola veľká presklená predná stena, ktorá stála približne 6-tisíc eur. „Na prvý pohľad ide o pomerne vysokú sumu za jednu časť malej chatky. Práve presklenie však podľa nás vytvára veľkú časť výsledného efektu.“
Ponúka tak výhľad priamo z interiéru, vpúšťa do priestoru svetlo a zároveň dodáva chatke prémiovejší vzhľad.
Druhou výraznou investíciou sa stal vrt na vodu. Ten realizovali až po dokončení chatky a siaha približne do hĺbky 40 metrov. Dovtedy vodu na miesto dovážali. Pri dlhodobej prevádzke však podľa nich nešlo o ideálne riešenie. Vlastný zdroj vody preto považovali za nevyhnutnú investíciu. Celý projekt financovali spolu a náklady si rozdelili rovnakým dielom.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko presne stála celá chatka.
- Ktorá jedna položka ich stála najviac zo všetkých.
- Kedy sa im podľa vlastných odhadov investícia vráti.
- Koľko stojí noc v Chatke Pucov.