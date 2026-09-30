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Traja bratia postavili tiny house na Orave bez úveru a stavebnej firmy: „Vlastnoručná práca nám ušetrila desaťtisíce“
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dnes 30. septembra 2026 o 17:00
Čas čítania 4:45

Traja bratia postavili tiny house na Orave bez úveru a stavebnej firmy: „Vlastnoručná práca nám ušetrila desaťtisíce“

Traja bratia postavili tiny house na Orave bez úveru a stavebnej firmy: „Vlastnoručná práca nám ušetrila desaťtisíce“
Zdroj: Chatka Pucov
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Ak by celú realizáciu zverili firme na kľúč, suma by podľa ich slov bola minimálne dvojnásobná.

Na kopci nad Oravou sa môžeš ubytovať v dizajnovej Chatke Pucov s presklenou prednou stenou, sieťou nad obývačkou a výhľadom, pri ktorom sa oplatí počkať si na západ slnka. Nepostavila ju stavebná firma. Od prvej skice až po poslednú skrutku ju vlastnými rukami dali dokopy traja bratia a ich otec.

Práve to, že si na stavbu nenajali žiadnu firmu, im napokon ušetrilo desiatky tisíc eur. Presný počet hodín, ktoré do projektu vložili, nikdy nepočítali – od prípravy pozemku cez samotnú stavbu až po dokončovacie práce však išlo o obrovské množstvo času.

„Keby sme celú realizáciu zverili firme na kľúč, konečná suma by podľa nás bola minimálne dvojnásobná,“ hovoria bratia Filip, Adam a Matúš. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko presne stála celá chatka.
  • Ktorá jedna položka ich stála najviac zo všetkých.
  • Kedy sa im podľa vlastných odhadov investícia vráti.
  • Koľko stojí noc v Chatke Pucov. 

Myšlienka vznikla počas práce v Nórsku. No keď sa vrátili, traja bratia sa pustili do práce, vyčistili zarastený pozemok, naplánovali každý detail a spolu s otcom postavili chatku svojpomocne.

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Najväčšou výzvou pritom nebola samotná stavba, ale množstvo drobných rozhodnutí, logistika a čas, ktorý si celý projekt vyžiadal. Koľko času a peňazí teda reálne tiny house stál?

Ak ťa bavia články o architektúre, v Refresher Club prinášame zaujímavé príbehy Slovákov. Kika a Vlado svojpomocne stavajú dom, Barbora kúpila opustenú vilu v Ríme. 

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Vlastnými rukami, bez úveru

Približujú, že jednou z najväčších položiek bola veľká presklená predná stena, ktorá stála približne 6-tisíc eur. „Na prvý pohľad ide o pomerne vysokú sumu za jednu časť malej chatky. Práve presklenie však podľa nás vytvára veľkú časť výsledného efektu.“

Ponúka tak výhľad priamo z interiéru, vpúšťa do priestoru svetlo a zároveň dodáva chatke prémiovejší vzhľad.

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Druhou výraznou investíciou sa stal vrt na vodu. Ten realizovali až po dokončení chatky a siaha približne do hĺbky 40 metrov. Dovtedy vodu na miesto dovážali. Pri dlhodobej prevádzke však podľa nich nešlo o ideálne riešenie. Vlastný zdroj vody preto považovali za nevyhnutnú investíciu. Celý projekt financovali spolu a náklady si rozdelili rovnakým dielom.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko presne stála celá chatka.
  • Ktorá jedna položka ich stála najviac zo všetkých.
  • Kedy sa im podľa vlastných odhadov investícia vráti.
  • Koľko stojí noc v Chatke Pucov.
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