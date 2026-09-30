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Čínska značka zlacňuje svoje luxusné SUV pre Slovákov až o 8 000 eur
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Tento článok je PR správa spoločnosti Hongqi.
dnes 30. septembra 2026 o 16:53
Čas čítania 1:36
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Čínska značka zlacňuje svoje luxusné SUV pre Slovákov až o 8 000 eur

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Čínska automobilka Hongqi má pre slovenských zákazníkov dobré správy.

Hongqi
Zdroj: Hongqi

Väčšie z dvojice čisto spaľovacích SUV, model HS5, teraz v 11 showroomoch po celom Slovensku ponúka s výraznou zľavou a predĺženou zárukou. Prémiové rodinné SUV s výkonným 2-litrovým štvorvalcom a pohonom všetkých štyroch kolies teraz začína na cene len 37 990 eur s DPH.  Majiteľ spolu s vozidlom získa aj istotu až na 5 rokov alebo 150 000 km v podobe predĺženej záruky.

Hongqi HS5 je väčším z dvojice SUV v ponuke s konvenčným pohonom bez akejkoľvek elektrifikácie či trakčných batérií. Pod kapotou však ukrýva výkonnejší 2-litrový prepĺňaný štvorvalec s výkonom až 180 kW a krútiacim momentom 380 Nm. Na rozdiel od mnohých konkurentov tiež ponúkne pohon všetkých štyroch kolies tak, ako sa na skutočného zástupcu tejto kategórie patrí.

Slovenský importér výrazne zlacnil oba stupne výbavy. Základná HS5 Executive je teraz so zľavou 7 000 eur dostupná len za 37 990 eur s DPH.

Hongqi
Zdroj: Hongqi

Nechýba jej 8-stupňová automatická prevodovka s radením pádlami pod volantom, panoramatická strecha, bezkľúčové odomykanie a štartovanie, 360° parkovacia kamera, head up displej či dvojica 12,3-palcových displejov – jeden pre vodiča s údajmi o jazde a jeden pre celú posádku, doplnený luxusným audiosystémom s 12 reproduktormi.

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O bezpečnosť sa zas starajú výkonné LED svetlomety s prisvietením do zákrut, asistent zjazdu z kopca, systém výstrahy pred čelnou zrážkou s automatickým brzdením či séria predných, bočných a hlavových airbagov.

Okrem pohonu Hongqi HS5 vyznáva klasické prvky aj priamo v kabíne. Zaujímavosťou sú elektricky nastaviteľné sedadlá z pravej NAPPA kože a alcantary či stredový panel z reálneho hliníka.

Hongqi
Zdroj: Hongqi

Myslelo sa tiež na maximálny komfort celej rodiny pri dlhých cestách. Sedačky vpredu aj vzadu sú vyhrievané a v prípade vodiča a spolujazdca dokonca ventilované. Zadný rad zas ponúka nastaviteľný sklon operadiel, lakťovú opierku s držiakom na poháre alebo samostatné výduchy klimatizácie. Samozrejmosťou je tiež bezdrôtové nabíjanie smartfónu, elektrické ovládanie kufra a príjemné ambientné osvetlenie s možnosťou viacerých farieb.

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Komu by to nestačilo, môže si priplatiť za výbavu Flagship, ktorá je teraz zľavnená až o 8 000 eur. Za finálnych 41 990 eur tak HS5 prinesie aj obklad prístrojovky zo skutočného dreva, akustické sklá pre väčšie ticho v kabíne a aktívne CDC tlmiče pre vyšší komfort jazdy.

Bonusom tejto verzie je tiež adaptívny tempomat s funkciou automatického zastavenia a rozbehu v dopravných zápchach, predný rad sedadiel s pamäťou a automatické prepínanie diaľkových svetiel. Posádka vzadu s ňou dostane špeciálne vankúšiky na opierkach hlavy, ktoré sú v prípade Executive vyhradené len pre prednú dvojicu pasažierov.

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