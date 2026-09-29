Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov

Grófka Klára žije v Hermanovciach od roku 1997.
Vchádzam cez veľkú, elegantnú čiernu bránu, predo mnou je nádherný priestor, upravená cesta, veľa zelene, kaštieľ či obrovský park s tenisovým kurtom. Mám stres, prvýkrát v živote sa idem stretnúť s človekom urodzeného pôvodu, majiteľkou areálu, Klárou Szakall von Losoncz.
Zaparkujem auto, chvíľu sa prechádzam po nádvorí, keď zrazu počujem z neďalekého hosťovského domu zvuk kľúčov a odomykania. Na dverách stojí noblesne upravená dáma, predstavuje sa ako Klára. Trochu sa mi trasie ruka, ale to snáď prejde.
- Aký príbeh má kaštieľ Péchy v Hermanovciach.
- V akom stave ho našla grófka Klára v roku 1997.
- O životnom príbehu grófky von Losoncz.
- Ako dnes vyzerá život urodzenej grófky a čo je jej úloha.
- Ako z ruiny spravila jeden z najromantickejších hotelov v Európe.
Sadneme si na verandu hosťovského domu, pani Klára mi stihne povedať, že má za sebou náročné dni plné programu. Z červenej príručnej tašky vyťahuje elegantné puzdro na cigarety, jednu vytiahne, zapáli si a s prvým výdychom dymu povie: „No, spusťte.“
Chcem vedieť viac o jej príbehu, o urodzenom pôvode, o aristokracii, v ktorej vyrastala a v ktorej vychováva svoje deti a vnúčatá, ale tiež o kaštieli, ktorý patrí k najkrajším na východe.
„Keď som prišla v roku 1997 prvýkrát do Hermanoviec, bola z toho ruina. V parku bola džungľa, tenisový kurt nebolo ani vidieť a v hosťovskom dome prevádzkovali rómsku školu v strašnom stave. Povedala som si, že tomuto miestu vrátim zašlú slávu a úroveň,“ hovorí mi grófka Klára o prvom impulze.
Dnes ako šéfka riadi zrekonštruovaný kaštieľ a butikový hotel Péchy, ktorý v roku 2016 zaradila organizácia Historic Hotels of Europe medzi 7 najromantickejších hotelov v Európe.
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Kaštieľ Péchy v Hermanovciach vlastnil od konca 18. storočia jeden z najstarších uhorských šľachtických rodov - Péchy. Klárin dedo, György Péchy, bol posledným majiteľom tohto objektu, ku ktorému patrí aj veľký park, kde bol kedysi dokonca bazén.
„Mať v 20. rokoch minulého storočia bazén, to asi nebolo celkom bežné. Neviem, či náhodou dedo nedal spraviť prvý bazén na celom východnom Slovensku,“ usmieva sa Klára pri spomienke na to, ako jej o fungovaní kaštieľa hovorila mama s babkou.
Majetok jej rodine vzali komunisti
Dnes teda kaštieľ vlastní Klára Szakall von Losoncz, urodzená aristokratka, ktorá vyrastala v Česku a neskôr žila dlhodobo v Zürichu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký príbeh má kaštieľ Péchy v Hermanovciach.
- V akom stave ho našla grófka Klára v roku 1997.
- O životnom príbehu grófky von Losoncz.
- Ako dnes vyzerá život urodzenej grófky a čo je jej úloha.
- Ako z ruiny spravila jeden z najromantickejších hotelov v Európe.