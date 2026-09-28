Feed Explore
Feed Explore Profil
Jesenný recept na neviditeľný jablkový koláč 🍎
1
1
0
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
dnes 28. septembra 2026 o 18:20
Čas čítania 0:00

Jesenný recept na neviditeľný jablkový koláč 🍎

jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
jablkovy kolac Zdroj: REFRESHER / REBEKA HATALOVÁ
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Náhľadový obrázok: Refresher / Rebeka Hatalová
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO
Odporúčame
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
20. 9. 2026 14:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
včera o 17:11
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
Sponzorovaný obsah
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
dnes o 14:00
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
Refresher Club
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
dnes o 17:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Vláda Roberta Fica Ekonomika
Viac
Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine
dnes o 19:23
Rodičovský príspevok sa od januára zvýši: Niektorí rodičia môžu dostať takmer 520 eur
dnes o 18:44
Obavy z ďalšej zimy bez elektriny: Ukrajinský premiér odporučil zraniteľným obyvateľom Kyjeva zvážiť odchod
dnes o 18:00

Viac z Gastro

Všetko
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
23. 9. 2026 19:20
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
SÁNG má novinky: väčšie porcie, nové jedlá aj drinky
SÁNG má novinky: väčšie porcie, nové jedlá aj drinky
10. 9. 2026 9:20
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
Refresher Club
Našli sme najlepšiu pizzu v Trnave. Toto je rebríček piatich najlepších reštík, ktoré sme ochutnali (ČOJE DOBRÉ)
23. 9. 2026 18:00
Viac z Gastro Všetko
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
23. 9. 2026 19:20
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
pred 3 dňami
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
23. 9. 2026 10:15
Vetements predstavili džínsy s priesvitnou zadnou časťou. Stoja takmer 1 500 eur
19. 9. 2026 12:45
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Dominika je vodička autobusu v Ružomberku: Cestujúci sa pri mne cítia bezpečnejšie ako pri mužoch, občas dostávam sexuálne narážky
1. 9. 2026 17:00
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
22. 9. 2026 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rockstar vydá zberateľskú edíciu GTA VI. Hru v nej ale nenájdeš!
Tech
dnes o 19:15
Rockstar vydá zberateľskú edíciu GTA VI. Hru v nej ale nenájdeš!
dnes o 19:15
Za takmer 10 tisíc tam nájdeš kopec zberateľských predmetov.
Marko Damian vydal album srdce_babiq (Rozhovor)
Marko Damian vydal album srdce_babiq (Rozhovor)
dnes o 18:50
Farma v memečkách
Farma v memečkách
dnes o 18:20
Jesenný recept na neviditeľný jablkový koláč 🍎
Jesenný recept na neviditeľný jablkový koláč 🍎
dnes o 18:20
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
Refresher Club
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
dnes o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
dnes o 16:20
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
dnes o 15:08
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
pred 2 dňami
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami