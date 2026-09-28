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Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
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dnes 28. septembra 2026 o 17:00
Čas čítania 10:10

Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie

Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
Zdroj: Archív respondentky Klaudie
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Lekári najskôr hovorili o úpale, Klaudia však postupne prestávala ovládať pravú stranu tváre, nedokázala prehĺtať a jej stav sa prudko zhoršoval. Až vyšetrenia srdca odhalili, že jej život ohrozuje baktéria.

„Keď som priletela do Ománu, bola som úplne v poriadku, nič mi nebolo. O dva dni som sa však ráno zobudila strašne unavená a vyčerpaná, akoby som celú noc nespala. V ten deň sme mali naplánovanú turistiku. Ešte sme ani neboli v horách a ja som začala pociťovať strašnú únavu. Zrazu som dostala extrémnu zimnicu, mala som úplnú husiu kožu a oblieval ma studený pot. Prišlo to zo sekundy na sekundu. Predtým mi vôbec nič nebolo,“ opisuje 21-ročná Klaudia prvé príznaky.

Klaudia pracuje ako delegátka pre cestovnú kanceláriu a dva roky pôsobila v Ománe. V tomto čase však do Ománu odletela iba na niekoľko dní, zobrať si svoje veci a stretnúť sa s kamarátmi. „Chvíľu som cítila, že mi je teplo, potom zima, potom zase teplo. Potom sa mi zahmlievalo pred očami, až som videla iba čierno. Rozhodla som sa, že teda nepokračujem a kamošov počkám. Sadla som si s tým, že za hodinku budú naspäť,“ spomína Klaudia. Pri návrate ju však kamoši našli už v bezvedomí, úplne vyčerpanú.

 
 
 
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„Všetko sa zomlelo v priebehu dvoch hodín a už ma odvážali do nemocnice. Nereagovala som totiž na okolie a museli ma nosiť na rukách,“ hovorí Klaudia. V nemocnici si lekári spočiatku mysleli, že ide o úpal a po vyšetrení ju poslali domov. Nasledujúce dva dni Klaudia prespala a potom sa kolaps zopakoval. „Zobudila som sa sama od seba, že idem na toaletu. Postavila som sa a skolabovala,“ spomína pre Refresher. V nemocnici jej vtedy zistili veľmi vysoké zápalové hodnoty. „Lekári mali podozrenie na sepsu. To znamená, že keby som ešte chvíľu zostala doma, začali by mi zlyhávať orgány,“ hovorí Klaudia.

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Lekári spočiatku predpokladali zápal v tele, no vyšetrenia jednotlivých orgánov neukazovali na konkrétny zdroj infekcie. Zároveň zistili, že jej krv napadla baktéria. Problémom bolo, že nevedeli určiť, o akú baktériu ide, ani odkiaľ infekcia pochádza. Kým sa lekári snažili pôvodcu infekcie identifikovať, Klaudiin stav si vyžadoval hospitalizáciu a intenzívne sledovanie. „Mysleli si, že ma nezachránia,“ hovorí Klaudia.

Klaudia
Zdroj: Archív respondentky Klaudie

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V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo si lekári najskôr mysleli, že ide o mozgovú príhodu.
  • Vďaka čomu sa vyhla náročnej operácii srdca.
  • Ako vyzeralo viac ako 50 dní v nemocnici pod dohľadom krízového tímu.
  • Kde sa Klaudia podľa predpokladov mohla nakaziť.
  • Ako sa u Klaudie prejavoval post-stroke syndróm a s čím sa musí vyrovnať.

Problémy jej spôsobovala komunikácia

Jej stav v nemocnici v Ománe sa zhoršoval, postupne začala zabúdať komunikovať v angličtine a neskôr si uvedomila, že nedokáže koncipovať vety ani po slovensky. „Zistila som, že necítim polovicu tváre. Následne som si uvedomila, že mi ochabla celá pravá strana tváre. Nevedela som jesť ani piť a nedokázala som prehltnúť ani vlastné sliny. Lekári preto začali riešiť, či nejde o mozgovú príhodu,“ hovorí Klaudia.

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Keďže však lekári zároveň pracovali s podozrením na závažnú infekciu, ku Klaudii museli pristupovať ako k infekčnému pacientovi. „Bolo to ako za covidu – museli byť v oblekoch, takže bolo pre nich veľmi náročné rýchlo sa ku mne dostať,“ opisuje.

Previezli ju preto do inej nemocnice, kde jej urobili magnetickú rezonanciu mozgu. Vyšetrenie však neprinieslo jednoznačné potvrdenie mozgovej príhody. „Ráno po tomto celom za mnou lekári prišli s tým, že môj mozog nevyzerá ako po mozgovej príhode. Príznaky tam boli, ale nevyzeralo to ako reálna mozgová príhoda, že by som mala krvácanie do mozgu,“ hovorí.

Klaudia s konzultantkou v nemocnici
Zdroj: Archív respondentky Klaudie

Lekári na snímkach zároveň videli oblasti mozgu, ktoré neboli dostatočne prekrvené a mali nezvyčajný vzhľad. Prípad preto začal riešiť krízový tím odborníkov. „Vedeli, že ten prípad bude veľmi komplikovaný,“ hovorí Klaudia. Pôvodcu infekcie sa napokon podarilo identifikovať až v súvislosti s neurologickými komplikáciami.

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Do prípadu sa následne zapojil aj neurochirurg, ktorý nechal vyšetrenia zopakovať. Lekári podrobnejšie skúmali zmeny na mozgu a snažili sa zistiť, čo ich spôsobuje. Spočiatku sa domnievali, že by sa baktéria mohla nachádzať priamo v mozgu. Ďalšie vyšetrenia však túto hypotézu nepotvrdili.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo si lekári najskôr mysleli, že ide o mozgovú príhodu.
  • Vďaka čomu sa vyhla náročnej operácii srdca.
  • Ako vyzeralo viac ako 50 dní v nemocnici pod dohľadom krízového tímu.
  • Kde sa Klaudia podľa predpokladov mohla nakaziť.
  • Ako sa u Klaudie prejavoval post-stroke syndróm a s čím sa musí vyrovnať.
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Náhľadový obrázok: Archív respondentky Klaudie
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Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami