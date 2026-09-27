Feed Explore
Feed Explore Profil
Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ
0
0
0
dnes 27. septembra 2026 o 9:30
Čas čítania 1:44

Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Privítaj sychravú jeseň v nových topánkach.

Módne magazíny majú jasno v tom, čo sa bude nosiť túto jeseň. Vytrieď si botník, pretože tento rok patrí ležérnym mokasínam, mini podpätkom, výrazným „slouchy“ boots, ale aj nadčasovým balerínkam v minimalistickom, či extra prevedení.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Kitten heel

Nenápadné, pohodlné a stále chic. Kitten podpätok (či už na čižme, alebo lodičkách) je perfektný prvok, s ktorým vyjadríš nenútenú eleganciu. Tento typ si zamiluješ najmä vtedy, ak nezvládaš vysoké ihličky a budeš behať po meste celý deň.

Kitten podpätok bol kľúčovým prvkom pre mnohých dizajnérov, ktorí ho vyšperkovali so zaujímavými ženskými detailmi – ako napríklad Celine, Prada a Proenza Schouler. A obľúbila si ich aj Dakota Johnson, ale aj Dua Lipa.

Do košíka vlož:

Lodičky s otvorenou pätou a nízkym opätkom (tmavohnedé, béžové, čierne) – 23,99 €
Kitten heeled slingback (khaki, tmavohnedé) – 22,99 €
Špicaté členkové čižmy (čierne) – 38,99 €
wishlist HM HM
Zobraziť galériu
(3)

Loafers a mokasíny s otvorenou pätou

Kto hovorí, že loafers (papuče) patria len do obývačky? Conner Ives a Calvin Klein ich na prehliadkach skombinovali s výraznými sukňami, či flitrovanými šatami. Tento model, ktorý v sebe spája balerínky a šľapky, sa hodí k voľným širokým džínsom a vojenskej bunde, čo outfitu dodá trendy look.

Do košíka vlož:

Mokasíny s otvorenou pätou (burgundy, čierne) – 26,99 €
COS kožené mokasíny (čierne) – 99 €
Kožené našuchovacie mokasíny (tmavohnedé, čierne) – 64,99 €
Kožené mokasíny cow print – 64,99 €
HM HM HM HM
Zobraziť galériu
(4)

Slouchy boots

Pamätáš si tie časy, kedy boli trendy vysoké úzke čižmy? Tak toto je úplný opak. Do popredia sa dostávajú „slouchy boots“, čiže čižmy, ktoré sú objemnejšie, uvoľnenejšie, alebo pokrčené. Takéto čižmy by mali byť povinnou výbavou každého šatníka. Instantne pútajú pozornosť a skombinuješ ich naozaj so všetkým – či už si obliekaš úzku sukňu, tenisovú sukňu, džínsy, nohavice, alebo šaty. A to hovoríme zo skúsenosti.

Do košíka vlož:

Špicaté čižmy (béžové, sivé, čierne) – 64,99 €
Steve Madden členkové čižmy semišové (khaki, hnedé) – 199,90 €
Answear.Lab čižmy (hnedé, čierne) – 87,99 €
Čižmy po kolená (béžové, čierne, tmavohnedé) – 64,99 €
HM answear wishlist HM
Zobraziť galériu
(4)

Balerínky

Nie, balerínky nikam neodchádzajú. Povedali by sme, že 2026 je ich primetime – sú jednoducho univerzálnou obuvou k akémukoľvek outfitu (či už si ideš preppy eleganciu alebo uvoľnený street štýl). A to najlepšie? Vyzerajú skvelo v každej podobe: v nesmrteľnej čiernej klasike, výraznom farebnom akcente, alebo v podobe trendy šnurovacích modelov.

A keď chceš byť o niečo extra, obuj sa do odvážneho zvieracieho printu – ktorý je trendom jesene sám osebe.

Do košíka vlož:

COS kožené balerínky (čierne, červené, biele) – 99 €
Kožené balerínky Mary Jane z ovčieho semišu (svetlotyrkysové, svetlohnedé) – 47,99 €
Saténové balerínky so šnurovaním (fialové, pudrovoružové, tmavomodré) – 27,99 €
Animal print balerínky Mary Jane (leopardie, tigrie) – 23,99 €
HM HM HM HM
Zobraziť galériu
(4)
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Answear, HM
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
WISHLIST MÓDNE TRENDY
Odporúčame
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
včera o 17:00
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
pred 3 dňami
1
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
pred 4 dňami
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
Refresher Club
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
pred 3 dňami
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Politika Slovensko Ekonomika Doprava
Viac
Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí
pred 40 minútami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť: Zamestnávatelia majú čas už len do konca septembra
pred hodinou
Nielen ľudia so slovenským pasom: V jesenných voľbách 2026 môžu hlasovať a kandidovať aj cudzinci
pred 2 hodinami

Viac z Wishlist

Všetko
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance
V spolupráci
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance
16. 9. 2026 18:00
Hľadáš knihu, ktorú zhltneš za pár večerov? Vybrali sme najlepšie novinky a bestsellery posledných týždňov
Hľadáš knihu, ktorú zhltneš za pár večerov? Vybrali sme najlepšie novinky a bestsellery posledných týždňov
10. 9. 2026 15:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Obtiahnutá silueta, art deco a hravé strihy. Toto sú najväčšie módne trendy jesene 2026
Obtiahnutá silueta, art deco a hravé strihy. Toto sú najväčšie módne trendy jesene 2026
14. 9. 2026 12:00
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
včera o 10:30
Od peelingu po olej. Tieto produkty premenia sprchu na self-care rituál a tvoju pokožku zanechajú hebkú
Od peelingu po olej. Tieto produkty premenia sprchu na self-care rituál a tvoju pokožku zanechajú hebkú
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Nové Beats 360 menia pravidlá dizajnu. Vzhľad si prispôsobíš podľa nálady
pred 4 dňami
Nové funkcie Instagramu. Označené príspevky si môžeš pridať priamo do svojej hlavnej mriežky. Zmeniť si vieš aj audio
11. 9. 2026 12:45
Viac z Krimi a true crime Všetko
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
Refresher Club
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
30. 8. 2026 7:00
1
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
16. 9. 2026 14:07
„Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery
5. 8. 2026 7:45
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
8. 9. 2026 11:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Yzomandiasov prvý koncert v O2 aréne
Showbiz & Zábava
pred 39 minútami
Yzomandiasov prvý koncert v O2 aréne
pred 39 minútami
Yzomandias odštartoval svoju šou v O2 aréne ukrižovaním
Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ
Nevieš, čo nosiť túto jeseň? Tieto 4 štýly topánok ovládnu sezónu a ty si ich zamiluješ
pred 54 minútami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
včera o 23:05
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
včera o 22:43
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
včera o 17:00
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
včera o 10:30
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
pred 3 dňami
1
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
pred 2 dňami
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
pred 3 dňami
1
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
včera o 17:00
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
pred 3 dňami
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00