Každý 7. mladý človek sa obráti na AI, keď cíti osamelosť. Výskum ukázal, že pomoc od umelej inteligencie hľadajú najmä dievčatá

AI už dávno nefunguje ako rýchly „Google“ či kreatívny nástroj. Mnohí mladí ho využívajú ako internetového psychológa.
AI mení spôsob, akým pracujeme aj žijeme. Najnovšie zistenia ukazujú, že jej využitie nekončí pri praktických otázkach, ale čoraz viac ľudí sa na ňu obracia aj vo chvíľach, keď riešia emócie či vzťahy.
Výskum Slovenskí žiaci v online svete 2025* ukázal, že 14 % mladých ľudí, ktorí komunikovali s AI chatbotom, ju využíva aj vtedy, keď sa cítia osamelo alebo smutno. Na toto zistenie reaguje Slovak Telekom kampaňou Opri sa o mňa, ktorá otvára tému hranice medzi využívaním technológií a skutočným ľudským kontaktom.
AI už nie je len o škole a informáciách
AI dnes mladým ľuďom pomáha pri učení, vysvetľovaní tém, hľadaní informácií či riešení otázok, ktoré ich zaujímajú. Využitie umelej inteligencie však čoraz viac presahuje aj do oblastí spojených s emóciami a vzťahmi.
Práve tento trend zachytáva výskum Slovenskí žiaci v online svete 2025, ktorý realizovali odborníci z Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci a na objednávku Centra bezpečného internetu Slovensko.
Z neho vyplynulo dôležité zistenie, že 14 % mladých respondentov, ktorí už komunikovali s AI chatbotom, uviedlo, že im AI pomáha, keď sa cítia osamelo alebo smutne. Výskum zároveň ukázal štatisticky významný rozdiel podľa pohlavia – tento pocit uvádzali častejšie dievčatá.
Odpoveď nie je to isté ako blízkosť
Podľa odborníkov AI môže pomôcť pri hľadaní informácií či ich spracovaní, avšak pri osamelosti často nejde iba o potrebu odpovede. Ide o potrebu blízkosti, pochopenia, kontaktu s človekom, no často aj o potrebu odbornej pomoci.
„Umožňujeme prístup k technológiám, našu Magenta AI dnes môžu dokonca využívať aj tí, čo nie sú našimi zákazníkmi. Dostupnosť teda existuje. Skutočná blízkosť však vzniká medzi ľuďmi,“ hovorí Martina Kandera, riaditeľka úseku B2C Slovak Telekom a dodáva: „AI a technológie môžu byť nástrojom, ktorý nám pomôže. Nemali by však nahrádzať vzťahy, v ktorých sa môžeme o niekoho skutočne oprieť.“
Opri sa o mňa – nová kampaň
Aj najnovšia iniciatíva operátora sa zameriava práve na tému potreby ľudskosti a osobnej blízkosti v čase, keď AI vstupuje doslova do každodennej komunikácie. Jej nosným prvkom je spot, doplnený známou hudbou s textom Opri sa o mňa. Pre kampaň vznikla jej nová, súčasná cover verzia v spolupráci s Alanom Murínom, jedným z výrazných predstaviteľov slovenskej popovej scény.
Spot zobrazuje tri situácie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajné chvíle medzi mladými ľuďmi. Dievča v škole, ktoré prežíva úzkosť a utešuje ho najlepšia kamarátka, chlapca pri bazéne, ktorý s kamarátom zažíva tínedžerské momenty, a mladý pár v romantickej chvíli. V každej zo scén však príde moment, ktorý ukáže inú realitu.
Dievča v skutočnosti komunikuje s AI chatbotom, ktorý sa stáva náhradou za emocionálnu podporu. Chlapec nie je s kamarátom, ale rozpráva sa s AI, ktorá ho nabáda, aby „naozaj žil“ a zažíval skutočné veci. A mladé dievča, ktoré sa zdalo byť vo vzťahu, je napokon samo v posteli s telefónom v ruke a komunikuje s umelou inteligenciou.
Spot tak ukazuje, ako môže technológia postupne vstupovať aj do oblastí, ktoré spájame s priateľstvom, blízkosťou či partnerským vzťahom a ako sa pre 14 % mladých ľudí stáva náhradou za skutočný ľudský kontakt vo chvíľach, keď sa cítia osamelí.
Nosná časť kampane bude prebiehať v online prostredí a na sociálnych sieťach, kde ju podporia aj influenceri. Nezostane však len pri budovaní povedomia o probléme osamelosti v dobe AI, ale jej cieľom je nasmerovať mladých ľudí, ale aj rodičov a každého, koho téma zaujíma, na miesto, kde môžu nájsť radu či pomoc.
Na to bude slúžiť webová stránka www.osameli.sk. Tu nájdu užitočné a hlavne praktické rady, ako napríklad rozpoznať signály, že dieťa či mladý človek možno práve prežíva osamelosť alebo si vytvára nezdravý vzťah k AI.
Obsah vznikol v spolupráci s odborníkmi a ponúka mladým aj rodičom konkrétne podnety, ako o týchto témach hovoriť a ako sa v nich zorientovať. Súčasťou obsahu je aj praktická príručka AI bez paniky, ktorú vytvoril Emocionálny Kompas v spolupráci s Nadačným fondom Telekom, ako aj nasmerovanie na odborníkov z IPečka, ktorí majú bohaté skúsenosti s krízovou psychologickou podporou mladých ľudí.
Súčasťou osvetovej kampane budú podujatia v priestoroch Magenta Experience Center v bratislavskej Eurovea, partnerský program v rámci Mesiaca AI a bezplatné prednášky v knižniciach zaradených do programu Digitálny región. Chýbať nebudú ani rady a tipy zdieľané pre učiteľov v rámci programu ENTER škola.
„Zodpovedné používanie AI pre nás znamená aj vedieť, kde má technológia svoje miesto a kde je dôležitý človek. Práve preto sme sa rozhodli túto tému priblížiť aj cez kampaň Opri sa o mňa“, dodáva Martina Kandera.
Výskum realizovali odborníci z Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci a na objednávku Centra bezpečného internetu Slovensko. Zber dát prebiehal v septembri a októbri 2025 na vzorke 1 731 respondentov vo veku 12 až 19 rokov. Výsledky sú reprezentatívne pre populáciu 13- až 19-ročných podľa pohlavia, veku a veľkosti sídla.
Údaj 14 % vychádza z otázky: „Zažil si pri komunikácii s AI chatbotom v porovnaní s reálnymi priateľmi niektorý z týchto pocitov?“
Pri položke „AI mi pomáha, keď sa cítim osamelo alebo smutne.“ odpovedalo kladne 14 % z 909 respondentov, ktorí už s chatbotom komunikovali.