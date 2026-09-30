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GTA VI má vonku ďalšie screenshoty 👀
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dnes 30. septembra 2026 o 14:10
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GTA VI má vonku ďalšie screenshoty 👀

. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
. Zdroj: ROCKSTAR GAMES
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Náhľadový obrázok: Rockstar Games
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