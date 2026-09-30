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Škodia parfumy do prania práčke? Rozoberáme najrozšírenejší mýtus o voňavom praní
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Tento článok je PR správa spoločnosti Voňavý domov.
dnes 30. septembra 2026 o 13:18
Čas čítania 2:10
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Škodia parfumy do prania práčke? Rozoberáme najrozšírenejší mýtus o voňavom praní

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Voňavé pranie zažíva na Slovensku boom, no spolu s ním sa šíri aj obava: nezničí mi olej do prania práčku?

Slovo „olej“ totiž mnohým evokuje mastnotu, usadeniny a upchaté potrubie. Realita je pritom presne opačná – a vysvetlenie je jednoduchšie, než by ste čakali.

Voňavý domov
Zdroj: Voňavý domov

Prečo mýtus vôbec vznikol?

Za nedorozumením stojí samotný názov. Talianske parfumy do prania, u nás známe aj ako oleje do prania, nie sú mastný olej v kuchynskom zmysle slova. Ide o vysoko koncentrované parfumové esencie určené priamo do práčky – sú plne rozpustné vo vode, takže sa počas pracieho cyklu bez zvyšku vyplavia. V bubne, na tesnení ani v potrubí po nich nezostávajú žiadne usadeniny.

Dôležité je aj dávkovanie: na jedno pranie stačí približne 5 ml, ktoré sa nalejú do priehradky na aviváž. Také malé množstvo esencie práčku nijako nezaťaží – paradoxne, častou príčinou usadenín v práčke býva predávkovanie bežnými pracími prostriedkami, nie parfum navyše.

Šetrnejší k práčke aj k náročným textíliám

Práve nulové usadeniny sú dôvod, prečo je parfum do prania k práčke ohľaduplný. Nezanáša vlákna ani vnútro spotrebiča a vystačí si s malým množstvom, takže do každého prania nepridáva zbytočnú chémiu. Skvele si rozumie aj s textíliami, ktoré si vyžadujú citlivejší prístup – uterákmi, ktoré majú zostať savé, či športovým a funkčným oblečením, ktoré má dýchať. Bielizeň tak získa dlhotrvajúcu vôňu bez toho, aby čokoľvek stratila zo svojich vlastností.

 

V praxi to znamená, že jediné pranie vybaví dve veci naraz: prádlo dokonale prevonia a zároveň sa oň postará šetrne. A keďže koncentrovaná esencia vydrží na vláknach celé týždne, prádlo lákavo vonia nielen čerstvo vybraté z práčky, ale aj po dlhých dňoch v uzavretej skrini – čo o bežnom praní zďaleka neplatí.

„Otázku, či olej nepoškodí práčku, dostávame na predajniach denne. Odpoveď je vždy rovnaká: Nie. Sama periem s našimi olejmi od roku 2018 a rovnakú skúsenosť majú tisíce našich zákazníkov,“ hovorí Martina Kronovetterová, majiteľka značky Voňavý domov.

Práčke doprajte starostlivosť – kvôli sebe, nie kvôli parfumu

Ak sa o práčku bojíte, odborníci odporúčajú jednoduché pravidlá, ktoré platia bez ohľadu na to, čím periete: raz za čas spustiť prázdny hygienický cyklus na vyššej teplote, utrieť gumové tesnenie, vyčistiť zásobník na prostriedky a nechať dvierka po praní pootvorené. Kto to chce mať pohodlnejšie, siahne po špeciálnom čističi práčky – aj ten nájde v ponuke značky, samozrejme, s príjemnou vôňou.

Ako voňavé pranie funguje v praxi?

Použitie je jednoduché: 5 ml parfumu sa naleje do priehradky na aviváž a práčka ho sama pridá v správnej fáze cyklu. Bielizeň potom vonia niekoľko týždňov aj po uložení do šatníka. Voňavý domov ponúka viac ako 55 vôní vrátane jemných detských variantov a pre nerozhodných aj cenovo dostupné vzorky na vyskúšanie – ideálny spôsob, ako si voňavé pranie otestovať bez rizika.

 

Verdikt je teda jasný: práčka sa parfumu do prania báť nemusí – a vy sa nemusíte báť, že voňavé pranie zostane len pri praní. Rovnakú arómu si totiž viete dopriať aj v sušičke, aute či celom interiéri vďaka vôňam do bytu. Mýtus o zničenej práčke tak môže pokojne zostať tam, kam patrí: medzi povery.

O značke Voňavý domov

Voňavý domov je slovenský rodinný e-shop a sieť predajní so sídlom v Košiciach, ktorý od roku 2018 prináša na náš trh certifikované talianske parfumy do prania Le Essenze di Elda. Popri viac ako 55 vôňach ponúka aj pracie gély, čističe práčky, vône do domácnosti a auta či kozmetiku. Objednávky doručuje do 24 hodín a zákazníkom radí aj osobne v ôsmich predajniach po celom Slovensku.

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