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Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
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dnes 30. septembra 2026 o 11:30
Čas čítania 1:56
Richard Balog

Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom

Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
Zdroj: BMW Group
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Nová generácia jedného z najikonickejších áut je tu.

Ikonická „trojka“ od BMW píše svoju ďalšiu kapitolu a tentoraz ide o výrazný technologický skok. Známa automobilka so sídlom v Mníchove ukázala nové BMW radu 3 a elektrickú verziu BMW i3.

Zabudni na doterajšie kompromisy – novinka stojí na prevratnej platforme Neue Klasse, prináša futuristický vzhľad, brutálny dojazd aj vychytávky, ktoré si zamiluje každý fanúšik rýchlej jazdy. 

Ak si fanúšikom áut a nechceš, aby ti ušla žiadna novinka od známych značiek, ktorá si zaslúži pozornosť, daj odber tejto téme.
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BMW radu 3
Zdroj: BMW Group

Vzhľad nového BMW radu 3 si zachoval športové proporcie – dlhý rázvor, krátke previsy a svalnaté blatníky. Čisté línie dopĺňajú zapustené kľučky dverí, ktoré sa pri odomknutí automaticky vysunú. Ikonické obličky a dvojité svetlomety sa spojili do jedného futuristického panelu. Pre nadšencov ostrých verzií M Performance si BMW pripravilo špeciálnu lahôdku v podobe žltých svetiel, ktoré sú inšpirované čistokrvnými pretekárskymi špeciálmi.

Hviezdou predstavenia bola plne elektrická verzia BMW i3 50 xDrive, ktorá ponúka systémový výkon až 469 koní (345 kW), pohon všetkých kolies a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy. Batéria s kapacitou 108,7 kWh zvládne na jedno nabitie neuveriteľných 912 kilometrov. Vďaka 800V architektúre a nabíjaniu s výkonom až 400 kW navyše stačí iba 10 minút na nabíjačke na ďalších 423 kilometrov jazdy.

V ponuke bude aj verzia BMW i3 40 xDrive s výkonom 374 koní a dojazdom 710 km, pričom v roku 2027 dorazí nekompromisná BMW M verzia i3 M60 xDrive.

BMW radu 3
Zdroj: BMW Group

Automobilka zostáva verná svojej stratégii a myslí aj na fanúšikov klasiky. Vrcholom spaľovacej ponuky bude BMW M350 xDrive s 3,0-litrovým radovým šesťvalcom, mild-hybridnou technológiou a výkonom 443 koní, ktoré zvládne stovku za 4,1 sekundy.

Za pozornosť stojí aj nová funkcia s názvom Drift Moment. Stačí kliknúť na centrálnom displeji a auto pošle celý svoj výkon výhradne na zadné kolesá. 

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BMW radu 3
Zdroj: BMW Group

Minimalistickému interiéru dominuje systém BMW Panoramic iDrive – dôležité informácie sa premietajú priamo na spodnú časť čelného skla po celej jeho šírke. Systém dopĺňa 17,9-palcový displej natočený na vodiča a hlasový asistent s integrovanou AI.

Nová generácia BMW radu 3 opäť dokazuje, že radosť z jazdy sa nikde nestratila – práve naopak. Objednávky štartujú v týchto dňoch a prvé kusy so spaľovacími motormi zídu z výrobnej linky už koncom roka. Elektromobil i3 a vrcholná verzia M350 xDrive sa na cesty dostanú začiatkom roka 2027.

Cena za základnú verziu by mala štartovať okolo hranice 50 000 eur, zatiaľ čo elektrické BMW i3 50 xDrive sa odhaduje na približne 65 000 eur a za vrcholný šesťvalec BMW M350 xDrive zaplatíš od 80 900 eur.

BMW radu 3 BMW radu 3 BMW radu 3 BMW radu 3
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BMW Group je popredný svetový výrobca prémiových automobilov a motocyklov. História skupiny siaha do roku 1916 a vznik je úzko spojený so spoločnosťami Rapp Motorenwerke a Flugmaschinenfabrik Gustav Otto. BMW Group zastrešuje značky BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad a prostredníctvom globálnej predajnej siete pôsobí vo viac ako 140 krajinách. V roku 2025 dodala skupina zákazníkom 2,46 milióna automobilov a približne 200-tisíc motocyklov, pričom jej tržby dosiahli 133,45 miliardy eur.
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Zdroj: bmwgroup.com
Foto: BMW Group
Náhľadový obrázok: BMW Group
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