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Tesco hľadá Záchranárov jedla: Siedmy ročník grantového programu rozdelí 30-tisíc eur
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Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 30. septembra 2026 o 8:47
Čas čítania 1:48
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Tesco hľadá Záchranárov jedla: Siedmy ročník grantového programu rozdelí 30-tisíc eur

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Na každého Slováka ročne pripadá vyše 100 kg potravinového odpadu a Tesco to chce zmeniť aj v tomto roku.

Nadácia Tesco vyhlasuje už 7. ročník grantového programu Záchranári jedla, v ktorom rozdelí 30 000 eur projektom, ktoré aktívne bojujú proti plytvaniu potravinami. O podporu vo výške 6 000 až 10 000 eur sa môžu uchádzať občianske združenia, obce, školy aj ďalšie organizácie, ktoré majú spolu s Tescom rovnaký cieľ - znižovať plytvanie jedlom naprieč Slovenskom. Výzva štartuje symbolicky 29. septembra 2026, v Medzinárodný deň povedomia o stratách a plytvaní potravinami.

Tesco
Zdroj: Tesco

„Každá porcia jedla, ktorá zbytočne skončí v odpade, mohla pomôcť niekomu, kto to skutočne potrebuje. Sme hrdí, že Tesco je na Slovensku lídrom v znižovaní potravinového odpadu, a v našej snahe už siedmy rok povzbudzujeme ďalšie organizácie aj prostredníctvom grantového programu Záchranári jedla. Teší nás, že doteraz sme projekty na znižovanie plytvania potravinami dokázali podporiť celkovou sumou 240 000 eur. Keďže Tesco tento rok oslavuje 30 rokov na Slovensku, rozhodli sme sa projektom venovať symbolickú sumu 30 000 eur a veríme, že aj aktuálny ročník programu prinesie opäť množstvo inšpiratívnych nápadov,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku a správkyňa Nadácie Tesco.

Tesco
Zdroj: Tesco

O podporu Nadácie Tesco v 7. ročníku grantového programu Záchranári jedla môžu žiadať nadácie, občianske združenia, obce, školy aj príspevkové organizácie, a to prostredníctvom online formulára do 3. novembra 2026. Minimálna výška žiadosti o podporu je 6 000 eur, maximálna 10 000 eur. Medzi víťazné projekty Nadácia Tesco prerozdelí sumu vo výške 30 000 eur.

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O podporených projektoch rozhodne expertná komisia zložená zo zamestnancov Tesca a odborníkov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami. Nadácia Tesco vyhlási výsledky grantového programu začiatkom decembra 2026 v nadväznosti na Európsky týždeň redukcie odpadu (21. – 29. november 2026).

Prihlasované projekty musia byť zamerané na tému boja proti plytvaniu potravinami, resp. znižovania potravinového odpadu prostredníctvom konkrétnych aktivít – napríklad zdieľanie potravín (tzv. foodsharing), spracovávanie potravinových prebytkov, praktické vzdelávacie programy pre deti i dospelých či zvýšenie povedomia o darcovstve potravín.

Nadácia Tesco bude osobitne posudzovať projekty zamerané na:

  • vzdelávanie, inovatívne riešenia a osvetu v téme plytvania potravinami,
  • konkrétnu sociálnu a spoločenskú pomoc prostredníctvom programov efektívneho darovania nepredaných potravín.

V predchádzajúcom ročníku Záchranárov jedla Nadácia Tesco podporila napríklad projekt na zefektívnenie stravovania v Liptovskej nemocnici, vytvorenie Špajzy pomoci v Prešove, zlepšenie distribúcie potravín pre ľudí v núdzi v Piešťanoch či ambasádorský program Free Foodies na podporu neplytvania potravinami v domácnostiach.

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Podľa údajov Eurostatu na každého Slováka pripadá 107 kg potravinového odpadu ročne. Medzi organizáciami, ktoré s Tescom zdieľajú spoločnú víziu znižovať plytvanie potravinami si už Záchranári jedla vybudovali svoje pevné miesto. Doteraz v rámci programu Nadácia Tesco podporila desiatky projektov v celkovej hodnote 240 000 eur. Pomohla tak znižovať plytvanie potravinami a dostávať jedlo k ľuďom, ktorí ho potrebujú.

 Kompletné podmienky grantovej výzvy, informácie o prihlasovaní aj prehľad víťazných projektov z minulého ročníka nájdu organizácie na stránke programu: https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco/zachranari-jedla/ 

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