TOP 20 kaviarní v Bratislave: Toto sú najlepšie miesta so specialty kávou, ale aj tradičným talianskym espressom

Bratislava je kaviarenská veľmoc. Najmä za posledné tri roky v hlavnom meste pribúdajú kaviarne kozmickou rýchlosťou. A čo je dôležitejšie, darí sa im, nezatvárajú a prosperujú.

Až tak, že tento rebríček si zďaleka neporadí iba s obligátnou desiatkou a museli sme ho natiahnuť až na 20 miest. Tu sú najlepšie kaviarne Bratislavy, ktoré uspokoja každého kávičkára, od fanúšikov specialty kávy až po tradičné talianske espresso.

20. Grão

Adresa: Jesenského 12

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Vegan aj dogs friendly

Grão na Jesenského je obľúbená kaviareň s neustále zaplnenou terasou, naoko mimo ruchu a diania okolitého historického centra. Okrem skvelej kávy je miesto známe a zapamätateľné netradičným interiérom vrátane kurióznych „stoličiek”, ale aj extrémnou priateľskosťou voči psíkom, ktorých je tu vždy veľa.

19. Bomba Barista

Adresa: Trhová 34

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Vegan, dogs aj kids friendly, prístupná pre vozíčkarov





Nie každá fantastická kaviareň musí byť iba v centre mesta. Bomba Barista je skrytý poklad, za ktorým sa oplatí zájsť až do Dúbravky. Káve tu rozumejú a v maličkom podniku vládne prívetivá komorná atmosféra s mottom „dobrých ľudí sa všade zmestí”. A to sa ešte do minipriestoru zmestí aj sortiment na varenie kávy pre domácich nadšencov.

18. 6:57 a.m.

Adresa: Medená 19

Cenová dostupnosť: €€€

Ďalšie info: Vegan, dogs aj kids friendly

Ďalší čerstvý prírastok, ktorý obohatil bratislavskú kávovú mapu a vďačíme zaň našej ukrajinskej komunite. Kaviareň s netradičným názvom ocenia najmä ranní vtáci, keďže jej názov je zároveň čas, kedy cez pracovné dni otvára. Unikátny je v tejto prevádzke najmä otvorený interiér, ktorý vymazáva hranicu medzi baristom a zákazníkom.

17. Brew Bar

Adresa: Rožňavská 1A

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Vegan, prístupná pre vozíčkarov





Nie všetky kaviarne len expandujú, taký Brew Bar zatvoril prevádzku v Slnečniciach a sústredil sa na jednu podstatnú v obľúbenom a frekventovanom Freshmarkete na Rožňavskej. Brew Bar má v Bratislave silné meno, vždy má plno a že si tunajší a znalý potvrdíš tým, že si ku káve vezmeš šišku z prevádzky o tri kroky ďalej.

16. MONO Café

Adresa: Budovateľská 25

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Dogs friendly

Táto kaviareň zašitá hlboko v útrobách 500 bytov je len pre znalcov, ktorých neodchytí ani Pán Králiček hneď na začiatku starobratislavskej štvrte. Všetko sa tu točí okolo výraznej majiteľky, ktorá káve brutálne rozumie a aj po rokoch je tunajší interiérový dizajn najnápaditejší a najoriginálnejší spomedzi všetkých specialty kaviarní.

15. Ferdinand

Adresa: Sad Janka Kráľa 1

Cenová dostupnosť: €

Ďalšie info: Dogs aj kids friendly, prístupná pre vozíčkarov

Ferdinand je najmladším súrodencom bratislavských stálic Otto a Emil. Otvoril na mieste bývalého bordelu v Sade Janka Kráľa a okamžite sa stal obľúbeným miestom nielen ľudí oddychujúcich v parku, ale aj tých, ktorí sem chodia z neďalekých officov či Auparku. Za zmienku stojí, že vďaka iniciatíve bratislavského magistrátu tu okrem špecialít za vyššie ceny nájdete aj espresso a bábovku za ceny z čias dávnych pradávnych.

14. Goriffee

Adresa: Košická 36

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Vegan aj dogs friendly, prístupná pre vozíčkarov

Bratislavská legenda, ktorá bola tunajším ostrovom specialty scény v dobách, kedy sme o dnešnom rozkvete kaviarní mohli iba snívať. Dlhšiu dobu pôsobí v krásnom priestore na Košickej, odkiaľ sa podieľa na tom, že sa zo štvrte okolo bývalej Cvernovky stal bratislavský Kreuzberg.

13. Pán Králiček Priestor

Adresa: Budovateľská 2

Cenová dostupnosť: €€

Ďalšie info: Vegan, Kids aj Dogs friendly

Väčšina Bratislavčanov pozná Pána Králička najmä vďaka jeho pojazdným pouličným stánkom, ktoré už roky zachraňujú život a ranné porady ľuďom ponáhľajúcim sa do práce. V ničom však nezaostáva ani kamenná prevádzka povestná tým, že v nej málokedy nájdete voľný stôl a uspokojiť sa musíte s parapetou na okne, čo však málokomu prekáža.