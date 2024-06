Najlepšie pekárne v Bratislave: Toto je TOP 10 prevádzok, kde si dáš najlepší kváskový chlieb či geniálnu rímsku pizzu

V pomere k svojmu počtu obyvateľov patrí Bratislava k európskym mestám s najlepšími pekárňami. V našom hlavnom meste nájdeš tradičné stredoeurópske pečivo, balkánsky „biely“ štýl aj úžasné pekárenské výrobky francúzskeho či talianskeho typu.

10. Allakaj

Adresa: Sasinkova 1

Cenová dostupnosť: €



Balkánska pekáreň Allakaj je obľúbené miesto najmä medzi slovenskými aj zahraničnými študentmi medicíny, ktorí ju majú doslova cez cestu. Silu lokality uprostred štvrte Blumentál potvrdzuje aj neustále obsadená kaviareň KeP’s o pár metrov ďalej či ešte obľúbenejšia Trieste vzdialená jeden blok. Čo znamená „balkánska pekáreň“? Okrem denne čerstvého chleba, koláčov a pečiva z typicky bieleho balkánskeho cesta si tu môžete vybrať aj z ponuky tradičných burekov.

9. Pochlieb

Adresa: Námestie 1. mája 13

Cenová dostupnosť: €



Jeden z posledných prírastkov bratislavskej pekárenskej scény otvoril na rušnom mestskom ťahu na vrchu Kollárovho námestia bývalý šéfpekár Yeme Ján Turinič. Pochlieb neprináša žiaden nový či nevídaný koncept, stavuje skôr na to, čo je medzi Bratislavčanmi osvedčené: skvelý čerstvý kváskový chlieb a pečivo „na domov“ a k tomu slané aj sladké kúsky „do ruky“, prípadne „na posedenie“ s neoddeliteľnou šálkou kávy.

8. Chlieb Náš

Adresa: Námestie Mateja Korvína 2

Cenová dostupnosť: €

Ešte relatívne nedávno bolo pre Bratislavčanov bežné, že sa po ceste cez Trnavu alebo okolo nej zastavili po čerstvý kváskový chlieb v Chlieb Náš. Pekáreň spriaznená s jednou z najlepších slovenských reštaurácií Akademia (a Miroslavom Trnkom z Esetu) medzitým po dlhých komplikáciách otvorila aj v Bratislave. Trochu pri tom zmeškala najväčší rozmach pekární a svojou veľkosťou patrí skôr medzi menšie, no ak vám ide čisto o kváskový chlieb, bavíme sa o jednom z troch či dvoch najlepších v celej Bratislave.

7. Šiškáreň – pekáreň

Adresa: Rožňavská 1A

Cenová dostupnosť: €



Šiškáreň – pekáreň väčšina z nás pozná ako miesto, kde si po obede vo Fresh Markete kupujeme tú jednu plnenú šišku, ktorú vôbec nepotrebujeme zjesť, no aj tak jej nevieme odolať. Ak budete najbližšie potrebovať dôveryhodnejšiu zámienku, prečo zájsť vo farmárskej tržnici „pod schody“ po dezert, vezmite si odtiaľto rovno aj chlieb. Naozaj stojí za to. Prípadne obmeňte jedenkrát šišku za moravský koláč, ktoré tu robia spolu so Sorenom najlepšie v Bratislave, a sľubujeme vám, že to v konečnom dôsledku zďaleka nebude „jedenkrát“.

6. Subo

Adresa: Hodžovo námestie 1A

Cenová dostupnosť: €



Najmladšia pekáreň tohto rebríčka má v čase jeho vydania sotva pár týždňov, no rozhodne doň patrí. SUperBOhovská pekáreň nahradila na zastávke busov na Hodžovom námestí smerom do Petržalky prevádzku Subway, no rýchlo si získala fanúšikov spoľahlivou kombináciou slaných focaccií aj sladkých možností, ktorými sú okrem obligátnych koláčov aj superjednoduché „vianočky“ s našľahaným maslom a džemom. Koncept stojí na známych menách, okrem spriaznenosti so zmrzlinárňou Mimóza za ním stojí najmä Renata a.k.a. Kolachella, známa aj z pôsobenia v projekte Brunch Bratislava.

5. Háj

Adresa: Gessayova 9 a Račianska 37

Cenová dostupnosť: €



Petržalská pekáreň zastrčená uprostred vnútrobloku na Gessayovej možno pôsobí nenápadne, no v hlavnom meste už ide o legendu: briošky z Hája jedávajú Bratislavčania vo väčšine svojich najobľúbenejších hamburgerov. Pekáreň dlho žila trochu v tieni svojho „burgerového veľkododávateľského hajpu“, ponúkajúc iba veľmi skromný sortiment najmä lokálnym Petržalčanom, ktorí sa k nej zatúlali pri kočíkovaní či počas prechádzky so psom. Dlhší čas už však jej dobroty kúpite aj v pekárenskom bistre na Račianskej, v ktorom varí Peter Janičina z niekdajšieho (pôvodného) Kubistu.

4. The Midnight Bakery

Adresa: Blumentálska 19

Cenová dostupnosť: €



The Midnight Bakery je pozoruhodná predovšetkým silnou osobnou značkou svojho majiteľa a šéfpekára Mykolu Nevreva z ukrajinskej Odesy. Pečie sa tu zo špeciálneho typu kvásku Levito Madre a okrem chleba a pečiva „so sebou“ si tu môžete kúpiť aj niektorý z kreatívnejších pekárenských kúskov, ktoré často kombinujú menej tradičné a prekvapivé plnky. Ceny sú tu asi najvyššie v Bratislave, no pri hustote pečiva ti zase bude úplne stačiť jeden kúsok na kompletné zasýtenie.

3. Fleur

Adresa: Štúrova 8

Cenová dostupnosť: €



V tomto rebríčku chýba viacero silných pekárenských mien preto, že sa žánrovo zaraďujú skôr medzi cukrárne, nepredávajú chlieb a sú to skôr „koláčové“ miesta. Absencia chleba by za normálnych okolností diskvalifikovala aj Fleur, no geniálna rímska pizza a level francúzskeho maslového pečiva sú dostatočný dôvod, prečo si toto miesto na Štúrovej môže zmerať sily s najlepšími pekárňami v Bratislave. Najlepšia rímska pizza je tu, mimochodom, „veggie“ verzia a sladké maslové pečivo si určite vyberajte s kľúčovými slovami „kyslé“ alebo „pistáciové“.

2. Oli’s

Adresa: Záhradnícka 29 a Grösslingova 11

Cenová dostupnosť: €

Sú dôvody, ktoré sú na umiestnenie pekárenského bistra šéfkuchádza Olivera Vozárika v tomto rebríčku úplne irelevantné. Napríklad jeho úžasné varené tanierové jedlá vrátane perfektných raňajok, ktoré si môžete v prevádzke na Záhradníckej dať. Na druhé miesto v rebríčku bratislavských pekární mu naozaj stačia jeho pekárenské kreácie, ktoré okrem Záhradníckej nájdete aj v menšom Oli’s Corner na Grösslingovej. A ešte malý detail, že v Oli’s si kúpite aj najlepší chlieb v Bratislave. Bez debaty.

1. Kruh

Adresa: Vajnorská 21

Cenová dostupnosť: €



Kruh je najlepšia pekáreň v meste. Môžeš mať croissant, ktorý máš radšej odhentiaľ, alebo rímsku pizzu, ktorá ti viac chutí z Fleuru, no Kruh je aj tak najlepšia pekáreň v meste. Je to kolos, dokonale naolejovaný organizmus s množstvom šikovných pekárov, ktorých sledujete pri práci, keď sa v dlhom rade posuniete z rušnej Vajnorskej konečne dovnútra za dvere.

Je to kreatívna inštitúcia, v ktorej bystré hlavy neustále vymýšľajú nové kombinácie a techniky či unikátne špeciály slaného aj sladkého typu. A v neposlednom rade je to dôvod, prečo sa dnes môžeme baviť o tom, či je Bratislava v pomere k svojej veľkosti európskou pekárenskou veľmocou (áno, je). Kruh to dokázal ako prvý a aj vďaka nemu dostalo toľko ďalších skvelých miest odvahu a impulz rozbehnúť svoj pekárenský biznis tiež. Preto je Kruh najlepšia pekáreň v meste.