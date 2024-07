Vzostup kvality bratislavských pízz naštartovala legendárna pizzeria Basilico, ktorá nedávno skončila a „zmenila“ sa na tieto podniky.

Odtlačok, ktorý tu po sebe nechala, bol donedávna najviac badateľný na prevahe typických neapolských pízz. Aj táto éra je už však preč a to, čo súčasná Bratislava na pizzovej scéne ponúka, je pestrý výber reprezentujúci všetky možné štýly aj kúty sveta.



Tak sme najlepšie pizze aj zoradili. Aby v nich nebola prevaha jedného štýlu, ale v rebríčku si prišli na svoje milovníci všetkých druhov.

10. Pizza Me

Adresa: Námestie SNP 13, Michalská 13

Cenová dostupnosť: €

Ani jeden z dvoch zástupcov štýlu „pizza by the slice“ v rebríčku nie je NY štýl, no bližšie k nemu má rozhodne pôvodne maďarská sieť Pizza Me. Tá ponúka pizzu na trojuholníky a svoju cieľovku nachádza v centre Bratislavy, najmä keď sa zvíkendní a zvečernie.

Oproti newyorskému štýlu je Pizza Me ešte tenšia a chrumkavejšia, vďaka čomu ti ani po niekoľkých drinkoch nespôsobí kómu. Ako však smutne skonštatoval Čoje vo videu o pizzách do ruky, pizzu Hawaii tu, žiaľ, nenájdeš.

9. Don Quijote

Adresa: Račianska 38

Cenová dostupnosť: €

Na deviatom mieste je obľúbená „krčmová“ pizzeria z Račianskej. Najmä cez víkend, keď je vonku teplo, okolo nej nájdete lokálnych fanúšikov podniku vychutnávať si obľúbené pizze aj na múrikoch vonku. Na tejto pizzi je najlepšie to, že sa nehanbí za svoju slovenskosť. Pretože za dlhé roky fungovania tohto obľúbeného jedla na Slovensku vieme, že sa rozhodne dá hovoriť aj o niečom ako „pizza na slovenský štýl“.

No kým množstvo bratislavských pizzerií tohto štýlu, žiaľ, zaostáva v kvalite ingrediencií a chuti, Don Quijote od Figara má všetko také, ako má byť. Typické sú tu nie úplne bežné kombinácie ingrediencií a vlastné kreatívne názvy pízz, tak ak ste tu ešte neboli, pripravte sa, že si budete chvíľu vyberať.

8. Crust

Adresa: Pajštúnska 1

Cenová dostupnosť: €

Pizza Crust z Petržalky si za svoj krátky čas pôsobenia našla množstvo vďačných fanúšikov nielen preto, že jej majiteľ je známy influencer Expl0ited. Prináša moderný americký štýl pizze, ktorej nie sú cudzie ani dodatočné „externé“ omáčky a snaží sa aj o tzv. Detroit štýl, ktorému síce vo výsledku chýba pár centimetrov výšky, no vynahradzuje to zase plochou pizze, ktorá je oproti klasickému detroitskému „koláčiku“ väčšia.

Crust ako jedna z mála pizzerií ovláda pojmy ako „marinara“ či „vodka sauce“ a úplne najlepšie na nej je, že fantasticky chutí aj na druhý deň.

7. Le Due Sicilie

Adresa: Župné námestie 9

Cenová dostupnosť: €

Nie tak dávno panoval v Bratislave medzi pizzami v podstate monopol Basilico. Pôvodná prevádzka ešte na Nivách a neskôr aj na Dunajskej priniesla do sveta prevažne „slovenských“ pízz neapolskú revolúciu, na nafúknuté okraje a kvalitné talianskej suroviny ste už nemuseli merať cestu do Stupavy. Neskôr sa Basilico rozšírilo o prevádzku pri kapucínoch a najnovšie aj o odbočku s rímskou pizzou v Eurovei 2.