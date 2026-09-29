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Srdiečko Diana sa pre Refresher rozrozprávala o svojom pôsobení v Love Island 2026, ktorý ako prvá súťažiaca opustila dobrovoľne.
Prezradila nám, v akom momente sa rozhodla odstúpiť a či by dnes svoje rozhodnutia zmenila.
Nebála sa reagovať ani na aktuálne vzťahy a situácie medzi súťažiacimi. Vyjadrila sa k Monike a Pepovi, Naty a Matúšovi či Honzovi a Viky. Zdôverila sa nám aj s tým, kto je podľa nej najväčší hráč a prečo si to myslí.
Čo všetko nám Diana ešte porozprávala, sa dozvieš v celom rozhovore. Klik na video.