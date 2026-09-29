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Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom (CLOSE FRIENDS)
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dnes 29. septembra 2026 o 19:00
Čas čítania 0:16
Paulína Pížová

Diana z Love Island o prvom odstúpení v tomto ročníku, sexe vo vile a rozbroji s Tomášom a Ondrejom (CLOSE FRIENDS)

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26. 12. 2025 17:00

Srdiečko Diana sa pre Refresher rozrozprávala o svojom pôsobení v Love Island 2026, ktorý ako prvá súťažiaca opustila dobrovoľne.

Prezradila nám, v akom momente sa rozhodla odstúpiť a či by dnes svoje rozhodnutia zmenila.

Nebála sa reagovať ani na aktuálne vzťahy a situácie medzi súťažiacimi. Vyjadrila sa k Monike a Pepovi, Naty a Matúšovi či Honzovi a Viky. Zdôverila sa nám aj s tým, kto je podľa nej najväčší hráč a prečo si to myslí.

Čo všetko nám Diana ešte porozprávala, sa dozvieš v celom rozhovore. Klik na video.

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