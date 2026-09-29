dnes 29. septembra 2026 o 18:40
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Dnes štartuje NHL. Sedem Slovákov v hre o Stanley Cup. Všetko, čo potrebuješ vedieť pred štartom NHL
Zdroj: TASR/AP/CHRISTOPHER KATSAROV/THE CANADIAN PRESS
Zdroj: TASR/AP/JAMES MACLENNAN/THE CANADIAN PRESS
Zdroj: TASR/AP/CHRISTOPHER KATSAROV/THE CANADIAN PRESS
Zdroj: TASR/AP/JEFFREY T. BARNES
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JAY LAPRETE
Zdroj: INSTAGRAM: @CANES
Zdroj: TASR/AP PHOTO/NICK WASS
Zdroj: INSTAGRAM: @CANES
Zdroj: TASR/AP/CHRISTOPHER KATSAROV/THE CANADIAN PRESS
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