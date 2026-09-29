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Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?
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dnes 29. septembra 2026 o 17:00
Čas čítania 12:38
Anna-Marie Hanzlíková/refresher.cz

Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu?

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Pracujem ako novinárka, z médií mám titul z jednej z najlepších škôl na svete. A napriek tomu mi nadmerný čas strávený na telefóne narúša vzťahy, prácu a každodenný život. Takto som sa, aspoň čiastočne, vymanila z problému.

Sedím v krčme, ja a pár mojich najbližších kamarátov, ktorí pre mňa znamenajú na svete najviac. Ibaže s nimi tak celkom nie som. Som prilepená k telefónu, a keď nie fyzicky, tak v hlave som pri ňom neustále. Mala by som sa pritom sústrediť na rozhovor, ale s myšlienkami na mobil sa doňho nestíham zapojiť.

„Daj mi ten mobil! A nechaj ho na mojej strane stola,“ počujem hovoriť svoju kamarátku Pavlu. Neprotestujem, podám jej ho, ale môjmu rozptýleniu to príliš nepomôže. Prečo, do čerta? Točím sa v myšlienkach. Veď tu sedím s ľuďmi, ktorých mám tak rada, dokonca som dnešnú krčmu sama zvolala.

Aj po rokoch si tento piatkový večer pamätám do najmenšieho detailu. Pavlino zabavenie telefónu bolo totiž momentom, keď som si uvedomila, že mám fakt problém. A veľký.

„Daj mi ten mobil! A nechaj ho na mojej strane stola,“ počujem, ako hovorí moja kamarátka.
„Daj mi ten mobil! A nechaj ho na mojej strane stola,“ počujem, ako hovorí moja kamarátka. Zdroj: Magnific / wavebreakmedia_micro / volně k užití

„Akoby pre teba existovali dva svety,“ hovorí mi dnes jeden z ďalších blízkych kamarátov, ktorý v tej krčme tiež sedel. „Fyzicky si tam bola, ale mentálne si bola inde. Pokojne s tebou mohol niekto niečo riešiť a ty si odpovedala gestami ‚uhmm, hmm‘ a v momente, keď dohováral, zabudla si to. Zdieľať s niekým priestor neznamená, že sme tam boli spolu,“ spomína.

 

Spomínaný vzorec nebol len na piatkových posedeniach. Naopak, zasahoval do každej oblasti môjho života — produktivity, štúdia, priateľstiev a ďalších blízkych vzťahov.

„Vždy trochu cítim, že súťažím s telefónom,“ hovorí mi ďalší z mojich blízkych. „Keď chvíľu mlčím a nehovorím nič zaujímavé, viem, že o pár sekúnd začneš scrollovať,“ opisuje. To potvrdzuje aj ďalší kamarát. „Začneš sa vrtieť, byť nervózna, siahať do vrecka po telefón,“ líči.

A rovnako som sa mobilu a času na sociálnych sieťach nedokázala úplne zbaviť. „Veď ich predsa potrebujem na prácu, nie?“ ospravedlňujem sa v duchu. Lenže to by na konci dňa mohol tvrdiť vlastne každý. Tak ako som sa nakoniec vymanila zo špirály nekonečných hodín online?

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Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Anna-Marie Hanzlíková/refresher.cz
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